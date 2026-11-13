Scopri come la Nissan Qashqai ha cambiato il mercato dei SUV: 4 milioni di esemplari venduti in Europa e vent’anni di storia, successi e innovazione

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Nissan Nissan Qashqai ha inventato il crossover e continua a puntare sulla tecnologia ibrida

Vent’anni fa nessuno sapeva bene come scriverla, figuriamoci come pronunciarla. Eppure la Nissan Qashqai ha cambiato il modo di pensare al SUV in Europa, tanto da superare quota 4 milioni di esemplari venduti nel Vecchio Continente dal lancio nel 2006, un traguardo annunciato a luglio 2026.

Per festeggiare il compleanno, Nissan ha organizzato una tavola rotonda con i protagonisti della sua storia, e ne sono usciti aneddoti curiosi, numeri impressionanti e qualche indizio sul futuro. Una cosa è certa: questa crossover è nata da un fallimento.

Dalle ceneri del progetto B32A

Nei primi anni Duemila Nissan cancellò un progetto su cui lavoravano da anni decine di persone. Si chiamava B32A, era una berlina e doveva prendere il posto della Almera. Il problema? I conti non tornavano: la redditività era insufficiente e il team si ritrovò a ripartire da zero, con lo stesso obiettivo di vendita di prima.

Pierre Loing, all’epoca vice presidente del product planning e oggi Director Special Projects & Board Member, ricorda che la gamma del marchio era una versione in miniatura di quella dei grandi generalisti: troppi modelli e poca notorietà per ciascuno.

La strada da seguire arrivò guardando agli Stati Uniti, dove la Murano, lanciata nel 2002, stava aprendo un segmento nuovo. Serviva un’auto con l’aspetto rialzato e la sicurezza percepita di un SUV, ma con l’efficienza e la guidabilità di un’utilitaria.

Il risultato era un oggetto che nessuno sapeva come classificare. David Moss, oggi senior vice president R&D al centro tecnico Nissan di Cranfield, racconta che durante l’allestimento della concept car per il Salone di Ginevra 2004 i tecnici alzarono l’altezza da terra del prototipo un centimetro alla volta, osservando le facce perplesse dei meccanici, che non avevano mai visto niente di simile.

Un dirigente giapponese riassunse tutto con una frase rimasta celebre nel team: non è un SUV ribassato, ma una berlina rialzata. Ed è proprio lì che nacque davvero la categoria crossover.

Il nome impossibile

Se il concetto era complicato da spiegare, il nome lo era ancora di più. Matthew Weaver, Corporate Executive Global Design di Nissan, racconta di essere stato il primo in Europa a vedere quella parola su una targa di un prototipo. Convinto di trovarsi davanti a un errore di battitura, la corresse. Scoprì poi che non c’era nessun errore: Qashqai è il nome di una tribù nomade iraniana.

In Giappone, dove una pronuncia così straniera creava qualche diffidenza, il modello fu venduto con un altro nome: Dualis. In Europa, invece, quel nome apparentemente impossibile finì per diventare parte del successo del modello: strano com’è, una volta imparato non lo si dimentica più.

La presentazione a Parigi

La versione di serie fu presentata alla stampa il 6 settembre 2006 durante un evento a Parigi. Pochi giorni dopo arrivò il primo incontro con il pubblico al Mondial de l’Automobile, il Salone di Parigi aperto ai visitatori. L’accoglienza, però, non fu delle migliori: la stampa britannica e irlandese si mostrò tiepida, quando non apertamente critica.

Un celebre conduttore televisivo arrivò a ribattezzarla Nissan Kumquat, e altri osservatori si chiedevano che senso avesse un SUV incapace di affrontare un vero fuoristrada. Col senno di poi, avevano guardato nella direzione sbagliata, e il mercato diede alla Nissan Qashqai una risposta che non tutti si aspettavano.

Vendite inaspettate

I numeri si incaricarono di zittire i dubbi. Nissan aveva fissato un obiettivo interno di 100.000 unità l’anno in media per l’Europa, e il primo traguardo delle 100.000 immatricolazioni arrivò in appena nove mesi. A Sunderland, dove la Qashqai si costruisce dalla fine del 2006, la fabbrica passò da due a tre turni già nel luglio 2008 per stare dietro alla domanda.

Nel 2012 lo stabilimento toccò il suo record, con oltre 510.000 veicoli prodotti in un anno, 310.000 dei quali Qashqai. Secondo Loing, la media di vendita europea negli anni seguenti si è fermata intorno alle 230.000 unità annue: più del doppio dell’obiettivo iniziale, e il motivo per cui oggi si parla di 4 milioni di consegne nel continente.

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Oggi una nuova giovinezza

E oggi? La Qashqai non dà segni di stanchezza. Nei primi dieci mesi del 2026 le immatricolazioni in Italia sono state 16.369, in crescita del 12,8% rispetto alle 14.503 dello stesso periodo del 2025.

Nella sua storia ha raccolto oltre 110 riconoscimenti internazionali, tra cui 20 titoli di Car of the Year assegnati in vari Paesi. E la concorrenza, da Peugeot 3008 a Volkswagen Tiguan, viene descritta dal team Nissan come uno stimolo a innovare.

Il segreto della tecnologia e-Power

Il cuore tecnologico dell’attuale Qashqai è il sistema e-Power, presente dalla terza generazione. Funziona in modo particolare: una batteria da 1,2 kWh si abbina a un generatore a benzina, ma le ruote sono mosse esclusivamente dal motore elettrico. Il risultato è una guida più simile a quella di un’auto elettrica pura che a un ibrido tradizionale.

Il motore termico della terza generazione raggiunge un’efficienza termica del 42%, un valore che David Moss considera ai vertici per un propulsore a combustione di grande serie. Le emissioni scendono fino a 98 g/km di CO2 nel ciclo WLTP, con un’autonomia dichiarata fino a 1.280 km.

In un test su un percorso reale tra Land’s End e John O’Groats, un esemplare ha consumato 3,76 litri per 100 km con un serbatoio da 55 litri, meglio dei 4,2 litri ottenuti anni fa con un diesel di generazione precedente. In Colombia, un altro test ha fruttato il record Guinness di autonomia: 1.980 km con un solo pieno.

Un futuro tra ibrido e elettrico

Sulla quarta generazione Nissan ha risposto con la cautela di rito: lo sviluppo del prodotto non si ferma mai e il team studia come cambiano le abitudini dei clienti. Moss ha aggiunto che l’e-Power ha ancora margini di miglioramento, senza però sbilanciarsi su tempi o soluzioni, come una possibile versione plug-in.

Più volte Nissan ha dichiarato che l’e-Power è la soluzione migliore per il presente, ma i passi fatti dalla nuova piattaforma vista su Ariya e Leaf parlano di un futuro elettrico, chissà quanto prossimo. Intanto, a giugno 2026, la Casa ha sospeso lo sviluppo di una Qashqai interamente elettrica per Sunderland: un indizio che, per ora, la strada resta quella ibrida.

Vent’anni dopo, insomma, la scommessa di creare una categoria che non esisteva ha retto meglio del previsto. Per scoprire la prossima puntata, toccherà aspettare.