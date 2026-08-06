Ufficio Stampa Nissan Nissan Qashqai e-Power da Guinness: 1.980 km con 55 litri

Un salto dal benzinaio a Bogotà e poi mai più. Con 55 litri nel serbatoio la Nissan Qashqai e-Power è stata in grado di spingersi fino alla costa caraibica, percorrendo 1.980 km complessivi, e di entrare nei Guinness World Records, nella categoria dei SUV elettrificati REEV senza ricarica alla spina.

Quasi 2.000 km con 55 litri

Dal 14 al 17 luglio la Qashqai ha attraversato la Colombia, trovando lungo il percorso traffico e condizioni stradali diverse. I giudici incaricati non hanno, ovviamente, riconosciuto il titolo sulla fiducia, ma dopo aver seguito ogni fase della prova e solo a quel punto sono partiti i festeggiamenti per la terza generazione di e-Power.

Fatti due conti, la media sfiora i 36 chilometri con un litro. Prima di immaginare la stessa distanza nel tragitto casa-ufficio, sarebbe opportuno ricordare che durante la prova ogni goccia è stata trattata con i guanti, fermo restando che il ciclo WLTP assegna 4,5 l/100 km, equivalenti a 22,2 km/l, e oltre 1.200 chilometri di autonomia.

Alla pompa la Qashqai beve benzina, una volta in strada a farla avanzare è sempre il modulo elettrico. Il motore termico produce la corrente, poi l’inverter decide se mandarla alla batteria, all’unità elettrica oppure a entrambe e la differenza rispetto a un ibrido tradizionale sta qui: il benzina non prende mai il comando delle ruote e rimane a bordo nel ruolo di generatore.

La guida elettrica senza colonnina

Su strada la vettura risponde come un’elettrica, però all’arrivo della riserva il conducente entra dal benzinaio anziché cercare una colonnina e nel giro di pochi minuti può ripartire, un’attrattiva per chi è incuriosito dalla guida elettrica, ma preferisce lasciare intatte le proprie abitudini. Il rumore nell’abitacolo perde 5,6 decibel e, stando a Nissan, finisce ormai su livelli molto vicini a quelli di una BEV.

La terza generazione di e-Power ha debuttato in Europa sulla Qashqai nel 2025. Sotto il cofano, il gruppo “5-in-1” riunisce motore elettrico, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore nello stesso involucro, a vantaggio sia dello spazio sia dell’efficienza, e durante le frenate una parte dell’energia torna alla batteria.

Un pieno, almeno stando ai dati Nissan, dura il 13% in più grazie a consumi ridotti del 12%, la CO2 passa da 116 a 102 g/km, premendo Sport spuntano quindici cavalli supplementari fino a quota 205 e fra un tagliando e l’altro correranno 20.000 chilometri invece di 15.000.

Prima della Colombia, Nissan aveva già portato la Qashqai e-Power sulle lunghe distanze nel Regno Unito e in Tasmania, premiata da risultati simili in due scenari parecchio lontani fra loro. Stavolta alla prova si è aggiunto un riconoscimento ufficiale, arrivato dopo quattro giorni trascorsi fra Bogotá e il Mar dei Caraibi. Richard Candler, Nissan Corporate Executive (CE), Family, Product & Components Strategy, ha dichiarato: