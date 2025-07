Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Nissan Nuovo Nissan e-Power, in arrivo a settembre sulla Qashqai

Nissan ha riprogettato il suo sistema e-POWER per ottenere un piacere di guida mai provato prima. Una innovazione concepita per ampliare i vantaggi della guida elettrica, offrendo una accelerazione più fluida e performance più brillanti. L’esperienza a bordo sarà silenziosa e ancor più rilassante, riproducendo delle sensazioni di una EV, ma con una tradizionale alimentazione a benzina. Con la tecnologia e-POWER non sono necessari cavi e colonnine di ricarica, l’ibrido di Nissan produce l’energia che ricarica la batteria quando il veicolo ne ha bisogno.

Il sistema e-POWER immagazzina l’energia generata durante la frenata senza disperderla. La frenata rigenerativa trasforma l’energia e la immette nuovamente nella batteria. Il nuovo sistema promette dei consumi ancora più bassi e una efficienza che giocherà un ruolo strategico nella ripresa finanziaria del brand Nissan. Il motore termico ha una configurazione a tre cilindri turbobenzina da 1,5 litri. La combustione è di tipo STARC (Strong Tumble & Appropriately stretched Robust ignition Channel) per una perfetta miscelazione fra aria e combustibile al momento dell’iniezione nel cilindro, migliorando l’efficienza del 42%.

I vantaggi della soluzione ibrida Nissan

Il motore elettrico consente il movimento delle ruote del veicolo, mentre il motore a combustione interna sprigiona energia che tramite l’inverter va alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. A differenza dei classici ibridi, nel sistema e-POWER la potenza generata dal motore termico non è mai trasmessa direttamente alle ruote. Il risultato è spettacolare sul piano dell’handling, aumentando anche la flessibilità del motore a benzina. La potenza massima sulle ruote cresce di 11 kW rispetto alla versione precedente e tocca i 151 kW (205 CV). La capacità della batteria resta a 2,1 kWh.

Il colosso giapponese ha mostrato i dati del nuovo sistema che promette consumi ridotti fino a 4.5 l/100km (WLTP), il miglior valore nel segmento di riferimento C-Crossover. Nel ciclo WLTP l’autonomia sale oltre i 1.200 km. Le emissioni di CO₂ passano da 116 g/km a 102 g/km con una riduzione del 12% rispetto alla vecchia generazione. Nella guida sportiva ci sarà un extra boost di 11 kW. La rumorosità dell’abitacolo si abbassa di 5.6 dB rispetto alla serie precedente, come un’auto 100% elettrica. Il propulsore modulare 5-in-1 di nuova generazione integra motore elettrico, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore in un assemblaggio più compatto e più leggero. Un nuovo turbocompressore più grande consente di abbassare di 200 giri/min il regime del motore durante la guida in autostrada. Il nuovo e-POWER garantisce un risparmio di carburante del 16% nel ciclo combinato e del 14% in autostrada rispetto al passato.

La tecnologia della svolta

David Moss, Senior Vice President, Region Research & Development Nissan, ha annunciato: “Il nuovo e-POWER riflette tutta l’esperienza accumulata nello sviluppo di sistemi di trazione con motore elettrico per l’Europa. Abbiamo analizzato ciò che ha funzionato nelle generazioni precedenti, ciò che è piaciuto di più ai clienti e abbiamo riprogettato il sistema per offrire la massima efficienza, emissioni ridotte e una guida più silenziosa e raffinata, il tutto con le stesse prestazioni di un diesel. Siamo orgogliosi che il nuovo e-POWER offra i minori consumi e le minori emissioni della categoria“.

Il nuovo sistema e-POWER è la soluzione ideale per i progressisti green che non vogliono cambiare le proprie abitudini in modo radicale. Gli intervalli di manutenzione passano da 15.000 a 20.000 km. Un ulteriore risparmio sui costi di gestione di un SUV ideale per la città come il Qashqai. Quest’ultimo, con assistenza alla guida ProPILOT migliorata e interfacce di guida autonoma multi-corsia perfezionate, verrà prodotto nello stabilimento Nissan di Sunderland, nel Regno Unito, e arriverà in Italia a partire da dopo l’estate.