Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Nissan Qashqai continua a dominare il mercato italiano dei C-SUV, segnando un nuovo importante traguardo nel febbraio 2025, durante il quale si è affermato come il modello più venduto in questa categoria con oltre 2.250 unità immatricolate. Questo risultato non è un evento isolato, ma la prosecuzione di una scia di successi che ha visto il veicolo giapponese posizionarsi al 4° posto tra i C-SUV e al 7° posto tra i veicoli ibridi più venduti in Italia nel corso dell’intero 2024.

Nissan Qashqai: i numeri sono dalla sua parte

Questi numeri testimoniano il forte apprezzamento da parte della clientela italiana per le numerose novità di design e le tecnologie introdotte lo scorso anno, oltre ai vantaggi offerti dal suo innovativo propulsore e-POWER. Il frontale è stato completamente ridisegnato, conferendo al veicolo un aspetto più moderno e dinamico, ma tutti gli esterni sono stati ritoccati per esaltare linee più accattivanti e contemporanee.

Gli interni, invece, sono caratterizzati da eleganza e comfort, ulteriormente valorizzati tramite l’impiego di materiali di qualità superiore e finiture di pregio. L’esperienza di guida è stata resa più sicura e funzionale grazie all’introduzione di tecnologie di assistenza alla guida e di connettività.

Propulsore e-Power, uno dei suoi segreti

Un elemento distintivo che riscuote un grande successo tra i clienti è il propulsore e-POWER, scelto da circa un cliente su due. Questa tecnologia rappresenta un brevetto esclusivo di Nissan, in cui un motore 100% elettrico è responsabile della trazione delle ruote, mentre un motore termico ha la sola funzione di generare energia.

Questa soluzione offre un’esperienza di guida silenziosa, con un’accelerazione brillante, progressiva e lineare, tipica dei veicoli elettrici. Allo stesso tempo, elimina la necessità di ricarica tramite spina, combinando i vantaggi della guida elettrica con la praticità del rifornimento tradizionale. Nissan definisce l’e-POWER come la vera rivoluzione dell’ibrido, e in Italia è già stato scelto da oltre 19.000 clienti Qashqai.

Il listino prezzi

A distanza di 18 anni dal suo lancio e con oltre 61.000 unità vendute in Italia dal 2007 ad oggi, il Nissan Qashqai consolida la sua posizione nel mercato, confermandosi un punto di riferimento nel segmento dei crossover. Per continuare a stimolare l’interesse e premiare la fiducia dei clienti, il marchio nipponico ha lanciato una nuova offerta commerciale valida per tutto il mese di marzo, con rate a partire da 199 euro al mese. L’offerta prevede un TAN del 4,99% e un TAEG del 5,88%, con un anticipo di 9.513 euro e una rata finale di 23.432 euro. Questa vantaggiosa opportunità è disponibile con permuta, anche senza rottamazione, ed è valida fino al 31 marzo.

Tirando le somme, il successo del Nissan Qashqai in Italia è frutto di una buona serie di fattori fondamentali, come: un design rinnovato e accattivante, interni confortevoli e rifiniti, tecnologie all’avanguardia per la sicurezza e la connettività e, soprattutto, l’innovativa ed efficiente motorizzazione e-POWER. La leadership nel segmento dei C-SUV nel febbraio 2025 e gli ottimi risultati di tutto il 2024 testimoniano la validità di queste scelte e la continua attrattività di Nissan Qashqai per il pubblico dello Stivale che sa apprezzare modelli versatili e intelligenti come il crossover giapponese.