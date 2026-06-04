Nissan Qashqai e-POWER percorre l’intera Tasmania con un solo pieno

Ufficio Stampa Nissan

Sulla carta, tutte le auto ibride (o quasi) offrono prestazioni sbalorditive. Poi, però, alla prova del nove le attese vengono spesso deluse, e non potrebbe essere altrimenti, visto che quegli stessi dati sono stati omologati in laboratorio. Immettersi nel traffico reale, affrontando salite impervie, clima variabile e la frenesia quotidiana, richiede ben altra tenuta, ed è ancor più vero se il contesto scelto è uno dei più spettacolari e severi sulla faccia della Terra. Pur consapevole delle insidie, Nissan ha puntato dritto verso la Tasmania per sperimentare la tecnologia e-POWER della Qashqai, in un itinerario lungo oltre 1.300 km. Un giro completo dell’isola australiano compiuto con un unico pieno da 55 litri, necessario a stabilire se la resistenza rispettasse i severi standard del produttore.

Già in passato la Qashqai aveva testato i propri limiti. Soltanto qualche mese fa, il SUV giapponese aveva dato spettacolo nel Regno Unito, collegando John O’Groats a Land’s End. Autostrade veloci e il caotico traffico urbano d’oltremanica erano serviti a smentire i soliti scettici: sempre più di 1.300 i km percorsi, con consumi vicini ai 3,7 litri per 100 km. Tuttavia, la Tasmania era un montagna peggiore da scalare. Anziché flussi autostradali costanti, il territorio prevede strade costiere attorcigliate come serpenti, dislivelli importanti e un manto stradale variabile.

I clienti Nissan avranno ormai imparato a conoscere e apprezzare il sistema e-POWER. Per chi ancora non lo ha ancora provato in prima persona basta pensare a questo: il concetto tradizionale di ibrido ha fatto qui il suo tempo. Il motore a benzina si limita alla funzione di generatore di corrente, operante in silenzio e d’ausilio al cuore pulsante principale, ovvero l’unità elettrica.

Guidi con la brillantezza e la silenziosità di una full electric, evitando l’ansia da colonnina di ricarica. Allo stesso modo di una vettura “vecchia maniera”, il pieno avviene in una comune stazione di servizio, ma con un’efficienza termica del 42% grazie al lavoro di ingegneria, che ha compattato tutto — motore, inverter e generatore — in un modulo 5-in-1, leggero e incredibilmente intelligente.

Potremmo chiederci: perché il giro della Tasmania costituisce un importante traguardo? La risposta è semplice: nel momento in cui un’auto si sa destreggiare in contesti differenti, dal gelo del Nord Europa alle salite dell’emisfero australe, allora si può mettere la mano sul fuoco riguardo al comportamento del veicolo, impeccabile tanto nel tragitto casa-ufficio quanto nelle vacanze in Italia.

La Nissan Qashqai e-POWER non appartiene al segmento delle sportive estreme: ti libera dai compromessi in viaggio. Fai a meno di scegliere tra l’elettrico (e i suoi vincoli di autonomia) e il termico (e i suoi consumi). Nissan sembra aver trovato quella “terza via” che molti cercavano, dove il rifornimento passa dall’essere un motivo di preoccupazione a un atto di ordinaria amministrazione.

A distanza di vent’anni dal lancio della prima Qashqai, che inventò di fatto il segmento dei crossover, la nuova generazione cura il design e apporta delle significative migliorie sotto la carrozzeria. L’esercizio di efficienza smette finalmente di temere la distanza.