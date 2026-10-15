Nissan estende il progetto pilota con vetture sperimentali basate su Serena. Sarà fruibile dall'8 al 18 dicembre nell'area di Nada Gogo, a Kobe, in Giappone.

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Ufficio Stampa Nissan Nissan punta sulla guida autonoma: nuovi test a dicembre

La viabilità del futuro passa anche dalla possibilità di prenotare un veicolo direttamente dallo smartphone e raggiungere la propria destinazione senza dover guidare. Nissan si muove proprio in questa direzione, pronta ad ampliare il proprio programma sperimentale di mobilità autonoma a Kobe, in Giappone. Una nuova fase di test destinata al servizio commerciale che verrà nei prossimi anni.

Il piano di Nissan interesserà l’area di Nada Gogo e le sue zone limitrofe. L’iniziativa rappresenta l’evoluzione delle prove condotte nel corso dell’anno 2025 e punta a verificare come le nuove tecnologie possano migliorare gli spostamenti dei visitatori, favorire l’accettazione della guida autonoma e contribuire allo sviluppo del territorio.

Nissan Serena: come funziona il servizio

Il programma pilota si svolgerà nei giorni feriali dall’8 al 18 dicembre 2026, con l’obiettivo di raccogliere indicazioni sull’utilizzo effettivo del servizio e sulle modalità di integrazione con la mobilità locale. La sperimentazione utilizzerà veicoli basati sulla Nissan Serena, modello scelto per sviluppare un servizio di trasporto con funzionalità di guida autonoma.

La nuova fase introdurrà anche un sistema di prenotazione delle corse e di richiesta del mezzo attraverso lo smartphone, rendendo più semplice l’accesso al servizio. La classificazione al Livello 2 SAE non la rende un’automobile completamente autonoma. Il sistema supporta il conducente, ma non elimina la necessità di una supervisione.

Il controllo da remoto è la svolta?

Tra le novità più interessanti del progetto Nissan c’è il monitoraggio centralizzato dei veicoli. La Casa nipponica intende verificare la possibilità di controllare in tempo reale le attività svolte in aree geograficamente distinte attraverso l’unico centro operativo di Yokohama. Da qui infatti saranno monitorati anche i veicoli impegnati nell’area di Kobe.

L’obiettivo è comprendere come l’organizzazione centralizzata possa rendere più efficiente la gestione dei futuri servizi, riducendo la complessità operativa legata alla loro introduzione in territori differenti. Nissan sa bene come la diffusione della mobilità autonoma non si basa solo sulla tecnologia, ma anche sulla costruzione di un sistema organizzativo capace di coordinare i mezzi, gestire il servizio e adattarlo alle esigenze della comunità.

Servizio commerciale per il 2030

Nissan ha delineato un calendario che prevede diversi passaggi. La fase di dicembre 2026 sarà dedicata alla sperimentazione sul campo e la verifica delle nuove funzionalità. Nel 2027 si passerà all’introduzione di un servizio a pagamento. L’obiettivo finale è dare il via alle operazioni commerciali complete nell’area di Nada Gogo entro il 2030.

La città di Kobe coordinerà il progetto, mentre l’associazione di produttori di sakè di Nada Gogo metterà a disposizione punti di salita e discesa dei passeggeri, valutando possibili integrazioni con le attività delle aziende locali. Moplus Inc. contribuirà alla gestione operativa e allo sviluppo del modello di servizio, mentre Nissan si occuperà della pianificazione e della fornitura dei veicoli.

Il progetto è realizzato all’interno del progetto dell’Agenzia Digitale del Giappone chiamato “Progetto guida per la commercializzazione anticipata dei servizi di guida autonoma” per l’anno fiscale 2025. A esso si aggiungono le sovvenzioni del “Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo per il Giappone” per l’anno fiscale 2026. La sperimentazione di Kobe dimostra come la guida autonoma sia non solo una sfida tecnologica, ma anche uno strumento per ripensare al trasporto del futuro.