Debutta con un primo teaser ufficiale il nuovo Nissan Tekton, modello che sarà prodotto in India e che rappresenterà un nuovo punto di riferimento per la Casa

Nissan sta attraversando un periodo molto particolare della sua storia ed è alla ricerca della strada giusta per crescere, in modo significativo, sul mercato globale. Uno dei mercati potenzialmente più importanti per l’azienda è l’India. Questo mercato offre importanti margini di crescita per tutti i costruttori e, di conseguenza, Nissan sta definendo una strategia molto ambiziosa per il futuro. Un ruolo centrale di questa strategia lo ricoprirà la nuova Nissan Tekton. Si tratta del secondo SUV del piano “One Car, One World” pensato per il mercato indiano.

Un SUV ambizioso

Nissan Tekton sarà un modello chiave per il futuro della Casa. Il nome è di origine greca e significa “artigiano” o “architetto”. Come chiarito dall’azienda, la scelta è legata alla volontà di evidenziare la filosofia Nissan che opera puntando sull’ingegneria di precisione e sull’innovazione. Il modello in questione, per il momento, viene mostrato solo con alcuni teaser che confermano le linee del SUV e anche il suo profilo laterale. Al posteriore, invece, ci sarà una barra luminosa illuminata di rosso oltre a fanali a forma di C. Tekton sarà prodotto in collaborazione con Renault e sarà realizzato nello stabilimento di Chennai.

La Casa, che ha da poco svelato la nuova Micra, non ha voluto fornire informazioni relative al comparto tecnico del modello e su quelle che saranno le motorizzazioni che saranno utilizzate (si tratterà, in ogni caso, di un SUV con motore termico). Non sono note le dimensioni ma il suo posizionamento nel segmento C del mercato dovrebbe rendere il SUV un modello simile, per ingombri, alla Nissan Qashqai. La lunghezza, quindi, dovrebbe essere pari a circa 4,4 metri. Per il momento, non ci resta che analizzare i teaser riportati nell’articolo per analizzare i dettagli estetici in attesa del debutto ufficiale.

Alfonso Albaisa, Corporate Executive di Nissan Motor Co., Ltd, ha così presentato il nuovo modello:

“È progettato per rivoluzionare, dominare e offrire tutto ciò che il consumatore indiano moderno desidera. Imponente, elegante e costruito per stabilire un nuovo punto di riferimento in India e oltre, il design e la qualità costruttiva sono inconfondibilmente Nissan”.

Saurabh Vatsa, Amministratore Delegato di Nissan Motor in India, ha aggiunto ulteriori dettagli sull’importanza del modello per quello che sarà il ruolo del brand sul mercato locale:

“Con il suo aspetto imponente, il look audace e gli interni premium, siamo certi che sarà un punto di svolta nel segmento, attraendo i clienti alla ricerca di un C-SUV robusto ma raffinato. Questo modello guiderà la crescita di Nissan in India”

Disponibilità

Per il momento, Nissan non ha fornito ulteriori dettagli in merito alla disponibilità del suo nuovo SUV per il mercato indiano, aggiungendo che l’obiettivo è avviare le vendite a inizio 2026. L’azienda, con un comunicato ufficiale in cui è stato svelato il teaser riportato in testa all’articolo, ha rimandato il rilascio di ulteriori dettagli a un “annuncio futuro” in cui saranno rivelati anche quelli che diventeranno i mercati di esportazione del modello. Tekton, infatti, non sarà distribuito solo in India ma dovrebbe ritagliarsi uno spazio anche in altre aree geografiche. Staremo a vedere se ci saranno novità in merito legate all’Europa.