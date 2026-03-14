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Ufficio Stampa Nissan Il nuovo Nissan X‑Trail è pronto

Nissan rinnova un componente centrale della sua gamma svelando il Nuovo Nissan X‑Trail. Si tratta del crossover più grande della famiglia del costruttore nipponico che ora propone diverse novità, sia per quanto riguarda il design esterno che per quanto riguarda gli interni, la tecnologia a bordo e la gamma di motorizzazioni. Andiamo a riepilogare tutto quello che c’è da sapere in merito alla nuova versione di Nissan X‑Trail in arrivo sul mercato italiano.

Le novità del modello

La nuova versione di Nissan X‑Trail propone un restyling per il design esterno, pur restando fedele al DNA del brand. Il modello ha ora linee ancora più distintive, con un frontale rinnovato e una griglia più ampia. Da segnalare anche i cerchi in lega da 19 pollici con finitura diamantata e un nuovo paraurti con prese d’aria laterali.

Ci sono anche nuove luci posteriori a LED. La vettura registra il debutto di due colorazioni inedite per la carrozzeria (Universal Blue e Dark Beige diventano disponibili in configurazione bicolore).

All’interno, invece, troviamo il quadro strumenti TFT da 12,3 pollici, nuovi rivestimenti in pelle marrone trapuntata e la possibilità anche di optare per la pelle sintetica di alta qualità.

Da segnalare anche i sedili anteriori e posteriori riscaldati, volante riscaldato, parabrezza riscaldato e il climatizzatore a tre zone. Lo spazio interno è particolarmente flessibile, anche grazie alla seconda fila di sedili, scorrevole e frazionabile 40/20/40.

L’infotainment di bordo è dotato di tutta la suite di servizi Google, a partire dalla nuova versione di Google Maps, e gli utenti possono sfruttare il comando Hey Google per controllare le funzioni del veicolo con controllo vocale.

Da segnalare anche Around View Monitor (AVM), che tramite quattro telecamere perimetrali riproduce sul display centrale dell’Infotainment una vista dall’alto a 360° del modello di Nissan.

Si tratta di un sistema che può tornare comodissimo in fase di manovra, con la possibilità per l’automobilista di selezionare singolarmente le varie viste dell’esterno. X-Trail include anche la versione migliorata di ProPILOT Assist, con nuove funzioni pensate per rendere la guida più sicura.

La gamma di motorizzazioni include il propulsore e‑POWER, con possibilità di scegliere la versione da 204 CV con trazione posteriore e la versione da 213 CV con trazione integrale.

La versione da 204 CV ha un consumo nel ciclo combinato di 5,7 litri per ogni 100 chilometri, con emissioni di CO2 pari a 128 grammi al chilometro. La versione da 213 CV, invece, è ancora in attesa di omologazione.

Da segnalare anche un aggiornamento per N-TREK, l’allestimento più sportivo del modello che include ora nuovi dettagli di colore rosso per la carrozzeria, luci full LED, cerchi in lega specifici da 19 pollici e nuove soluzioni per gli interni.

Nissan ha confermato che il Nuovo X-Trail sarà ordinabile a partire da aprile 2026 con consegne previste dal successivo mese di luglio 2026.

Cliodhna Lyons, Region Vice President, Product, Services & Marketing Strategy, Nissan AMIEO, ha utilizzato queste parole per presentare al pubblico il nuovo modello che va ad arricchire la gamma del brand: