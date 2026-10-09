Nissan X-Trail celebra 25 anni e oltre 8 milioni di esemplari venduti con il rinnovamento della N-Trek. Novità nel design, tecnologia e trazione e-4ORCE

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Nissan Venticinque anni di carriera per Nissan X-Trail

Venticinque anni, quattro generazioni e oltre otto milioni di esemplari venduti nel mondo. La Nissan X-Trail festeggia un anniversario importante, confermandosi uno dei modelli più rappresentativi della Casa giapponese. Per celebrare il traguardo, Nissan aggiorna il SUV e rinnova soprattutto la versione N-Trek, pensata per chi cerca un’automobile familiare senza rinunciare a un carattere avventuroso.

Dal debutto nel 2001, la X-Trail ha accompagnato l’evoluzione di un segmento diventato centrale nel mercato automobilistico. La formula iniziale, che combinava la praticità di una berlina con la robustezza di un fuoristrada, si è progressivamente trasformata in un progetto tecnologicamente sofisticato, capace di adattarsi alle nuove esigenze di mobilità.

Nissan X-Trail, un SUV che ha anticipato i tempi

Quando arrivò sul mercato, la prima X-Trail proponeva un’impostazione diversa rispetto ai fuoristrada tradizionali. L’obiettivo era offrire spazio, comfort e versatilità, mantenendo una buona capacità di affrontare percorsi difficili. Una filosofia rimasta riconoscibile attraverso quattro generazioni, nonostante l’evoluzione delle dimensioni, degli equipaggiamenti e delle motorizzazioni.

Anche la trazione integrale ha seguito questo percorso. Dai sistemi meccanici si è passati alla tecnologia ALL MODE 4×4, fino all’attuale e-4ORCE, che utilizza due motori elettrici, uno per asse. La gestione elettronica distribuisce la coppia e controlla la frenata sulle singole ruote, adattando rapidamente il comportamento della vettura alle condizioni del fondo stradale.

Secondo Nissan, il sistema può reagire alle variazioni di aderenza in appena un decimillesimo di secondo, contribuendo a migliorare stabilità, precisione e comfort, soprattutto su superfici bagnate, innevate o ghiacciate.

Motorizzazione e-POWER: elettrica nella guida, senza ricarica

La gamma attuale della X-Trail punta interamente sulla tecnologia e-POWER, una soluzione ibrida che si distingue per il funzionamento della catena cinematica. A muovere le ruote sono esclusivamente i motori elettrici, mentre il propulsore a benzina svolge la funzione di generatore, producendo l’energia necessaria al sistema.

Non esiste quindi un collegamento meccanico diretto tra motore termico e ruote. Questo permette di ottenere un’erogazione fluida e una risposta all’acceleratore tipica della propulsione elettrica, senza dover collegare l’automobile a una presa.

Nelle versioni a trazione integrale, la tecnologia e-POWER lavora insieme al sistema e-4ORCE, offrendo una gestione indipendente della propulsione sui due assi. Una proposta rivolta anche agli automobilisti abituati al diesel, in un segmento nel quale, secondo i dati riportati da Nissan, le motorizzazioni ibride rappresentano ormai il 60% delle vendite, contro il 27% del gasolio.

N-Trek, più carattere e dettagli pensati per l’avventura

Il rinnovamento introduce una griglia anteriore inserita in una V-Motion più ampia, cerchi da 19 pollici, passaruota nero lucido e gruppi ottici posteriori a LED aggiornati. Debuttano inoltre le tinte Universal Blue e Dark Beige, disponibili anche con carrozzeria bicolore.

Nell’abitacolo trovano spazio due schermi da 12,3 pollici, dedicati alla strumentazione e all’infotainment, insieme a climatizzatore a tre zone, sedili e parabrezza riscaldati e configurazioni fino a sette posti. La protagonista dell’anniversario è però la N-Trek, riconoscibile dagli inserti rossi sui paraurti, dalle cuciture a contrasto e dal logo Nissan nero e rosso.

Completano l’allestimento le barre al tetto nere, il tetto panoramico apribile e un particolare richiamo al Giappone: il Monte Fuji raffigurato sul bagagliaio. I sedili utilizzano il rivestimento impermeabile CellCloth, progettato per rimanere asciutto al tatto, mentre i tappetini reversibili in gomma proteggono il vano di carico. Soluzioni che ribadiscono la vocazione della X-Trail: accompagnare la famiglia nella quotidianità, lasciando sempre aperta la possibilità di un’avventura fuori città.