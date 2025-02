Fonte: Ufficio Stampa Nissan Il brand NISMO torna in Italia

La gamma Nissan in Italia si aggiorna con un paio di interessanti novità. La divisione italiana della Casa nipponica, infatti, ha diffuso un comunicato ufficiale con cui viene annunciato l’arrivo nelle concessionarie di due nuovi modelli. Il primo è Nissan X-Trail in versione Mild Hybrid. Il secondo, invece, è la Nissan Ariya NISMO, versione sportiva del crossover elettrico che segna anche il ritorno del marchio NISMO sul mercato europeo. Queste due novità confermano la volontà di Nissan di espandere la sua presenza sul mercato, puntando su soluzioni elettrificate in grado di ritagliarsi uno spazio in nuovi segmenti. Andiamo a vedere, quindi, le caratteristiche dei due nuovi modelli della Casa nipponica ora ordinabili sul mercato italiano.

Il SUV diventa Mild Hybrid

La gamma Nissan X-Trail registra l’arrivo del nuovo motore Mild Hybrid. Si tratta di un’unità benzina da 1.5 litri in grado di erogare una potenza massima di 163 CV, con una coppia motrice di 300 Nm. Il motore è affiancato dal propulsore e-POWER e si caratterizza per un rapporto di compressione variabile, da un minimo di 8:1 a un massimo di 14:1, con una soluzione frutto di un brevetto Nissan che, come confermato dall’azienda, permette di ottimizzare prestazioni ed efficienza sulla base dello stile di guida.

Le versioni di X-Trail con il nuovo motore Mild Hybrid si caratterizzano per un listino prezzi che parte da 31.800 euro. Gli ordini sono già stati aperti. A disposizione della clientela ci sono tre allestimenti (Acenta, X-Connecta e Tekna) con possibilità di scegliere tra la configurazione a 5 posti e quella a 7 posti. Il modello può contare, già dalla versione di ingresso Acenta, su di una dotazione molto ricca e include anche il quadro strumenti FULL TFT da 12.3”, insieme alla tecnologia Easy Access e al caricatore wireless per lo smartphone oltre ai cerchi in lega da 18 pollici.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan

L’elettrica dal cuore sportivo

La seconda novità per la gamma italiana di Nissan è rappresentata dalla Ariya NISMO, modello che unisce la sportività del marchio NISMO, che ora ritorna in Europa, a un comparto tecnico a zero emissioni. Questa versione del crossover si basa sulla versione e-4ORCE 4WD da 87 kWh. Il motore è stato, però, potenziato ed è ora in grado di garantire ben 435 CV di potenza massima, con un incremento di circa 130 CV rispetto alla versione originale. Da segnalare anche una coppia di ben 600 Nm. Le prestazioni in accelerazione sono ottime con uno 0-100 km/h completato in 5 secondi e un 20-80 km/h completato in 2,4 secondi. Questa versione ha un nuovo rapporto di potenza sugli assi, con il 60% sul posteriore e il 40% sull’anteriore.

La NISMO può contare anche su diverse novità tecniche, con la funzione i-Booster che aumenta le prestazioni in frenata, ad esempio. Di serie ci sono pneumatici speciali Michelin Pilot Sport EV. Le modifiche all’assetto e alla carrozzeria permettono di migliorare il coefficiente di portanza, con una riduzione da 0,18 a 0,11 per la versione NISMO. La versione sportiva dell’elettrica di Nissan viene ora proposta con un prezzo di lancio di 53.850 euro nell’unica colorazione (esclusiva per questo modello) NISMO Stealth Grey. La fase di vendita è già iniziata.