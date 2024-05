Il SUV Nissan X-Trail ha una nuova versione, la N-Trek, ancora meglio attrezzata per non fermarsi di fronte a nulla, nemmeno sui sentieri più impegnativi

La Nissan X-Trail è ancora più preparata per l'off-road con X-Trail

Nissan alza i giri del motore con una versione ancora più “mascolina” del suo SUV X-Trail. Col modello base la compagnia giapponese ha inteso fornire una risposta concreta al desiderio delle anime avventurose di testare le proprie capacità di guida sui sentieri più impegnativi.

Ora arriva l’ennesima piccola, grande belva, una vettura coriacea dotata con il DNA da guerriera, denominata N-Trek. Oltre alla meccanica, evolvono il look, l’abitacolo e le motorizzazioni, interpretati in chiave innovativa.

La griglia la distingue dal resto della famiglia

Accorgimenti specifici alla carrozzeria le conferiscono una riconoscibilità istantanea. Per quanto riguarda il frontale, esso è quasi lo stesso della proposta standard. Quasi, si badi bene: la nuova finitura scura attorno alla griglia V-Motion cromata la distingue dal resto della famiglia.

In color canna di fucile, la parte inferiore dei paraurti, anteriore e posteriore, è un ulteriore tratto distintivo, idem le calotte nere degli specchietti retrovisori e i fendinebbia a LED integrati. Per distinguersi dalle controparti il pacchetto opzionale presenta tappetini in gomma e un rivestimento reversibile del vano bagagli.

Sulle colorazioni, la clientela ha un assortimento ricco tra cui scegliere con due tinte metallizzate (Diamond Black e Ceramic Grey) e tre perlate (Pearl White, Champagne Grey e Geramic Grey). Inoltre, sono disponibili le livree bitono, aventi il tetto nero a contrasto.

In esclusiva l’optional della trazione integrale e-4FORCE

Su qualsiasi terreno e in ogni condizione climatica, la Nissan X-Trail N-Trek assicura delle performance degne di nota, come l’intera gamma Nissan ha abituato i rispettivi fan.

Il sistema di propulsione e-POWER combina un modulo elettrico a uno termico per accelerazioni brillanti e lineari, senza l’onere di eseguire la ricarica alla spina. Un fatto mica insignificante, in considerazione delle infrastrutture tuttora abbastanza scarne in numerosi Paesi, Italia compresa, malgrado gli incentivi promessi dal Governo favorevoli alla svolta ecologica.

Il powertrain è abbinabile altresì alla trazione integrale e-4ORCE, una soluzione esclusiva, progettata tra le fila del Costruttore nipponico, che prevede motori elettrici su ciascun asse e controllo intelligente della forza motrice.

Grazie alla regolazione della potenza in millesimi di secondo, il controllo è preciso e immediato su ogni tracciato e in qualunque circostanza. Quando i sensori rilevano un cambio di aderenza su una o più ruote, ad esempio in presenza di acqua, neve o ghiaccio, l’impianto ricalibra la forza motrice sulla singola ruota in un decimillesimo di secondo, in automatico.

Arnaud Charpentier, Vice President Marketing & Mobility della regione AMIEO (Africa, Middle East, India, Europe & Oceania), ha raccontato il percorso di sviluppo, concluso con la nascita della N-Trek: “Abbiamo iniziato lo sviluppo di X-Trail N-Trek con il semplice motto: Let’s Get Dirty, che incarna lo spirito di chi ama l’avventura, la vita all’aria aperta e vuole usare il proprio veicolo per godersi il tempo libero in compagnia.

X-Trail N-Trek ha un look accattivante grazie a esclusivi dettagli di design, nuovi interni resistenti all’acqua e opzioni di vernice esterna bicolore. Tutti questi elementi uniti al propulsore elettrificato Nissan e-POWER e alla tecnologia e-4ORCE 4WD garantiranno ai nostri clienti avventure elettrizzanti”.