SUV, elettriche, ibride e grandi ritorni: i modelli più importanti attesi tra ottobre e dicembre 2026 pronti a cambiare il mercato

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Volkswagen Le 10 novità auto che chiuderanno il 2026

Gli ultimi mesi del 2026 si preannunciano particolarmente ricchi per il mercato automobilistico italiano, con debutti che spaziano dalle piccole elettriche ai SUV premium, passando per il ritorno di nomi storici e l’arrivo di new entry provenienti dalla Cina. Ecco dieci modelli da tenere d’occhio tra ottobre e dicembre.

Volkswagen ID. Polo

Apre le danze la Volkswagen ID. Polo, la piccola elettrica tedesca che riprende dimensioni e stile dalla controparte a benzina. Il debutto nei concessionari è fissato a brevissimo, con un’autonomia dichiarata di circa 420 km con una singola ricarica e potenze che partono da 125 CV. Il prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi intorno ai 30.000 euro, con l’arrivo previsto anche di una versione più economica sotto i 25.000 euro, pensata per allargare ulteriormente il bacino di potenziali acquirenti.

Lancia Gamma

Sempre a ottobre torna un nome che appartiene alla storia del marchio italiano: la Lancia Gamma, berlina fastback prodotta nello stabilimento di Melfi, sorella delle DS N°7 e N°8 con cui condivide le linee produttive. Sviluppata sulla piattaforma STLA Medium, la stessa della Peugeot 3008, la Gamma arriverà con motorizzazioni ibride ed elettriche: le versioni a batteria partiranno da 230 CV con oltre 540 km di autonomia dichiarata, mentre la configurazione più performante da 245 CV supererà i 740 km, e la variante a trazione integrale da 375 CV arriverà fino a 675 km. Prezzi e calendario dettagliato delle prime consegne restano ancora da definire.

Fiat Grizzly

Novembre porta con sé una delle novità più attese in casa Fiat: la Grizzly, SUV di 4,5 metri disponibile anche in versione Fastback, pensata per ampliare la famiglia della Grande Panda verso l’alto. Le motorizzazioni comprenderanno benzina, mild hybrid ed elettrico, con un prezzo di partenza che potrebbe attestarsi intorno ai 20.000 euro per la variante turbo benzina. Un modello pensato soprattutto per le famiglie, che punta a colmare lo spazio tra la Pandina e i SUV più grandi della gamma torinese.

BMW X5

Dopo l’estate arriva anche la quinta generazione della BMW X5, disponibile con motorizzazioni ibride leggere e plug-in a 6 e 8 cilindri, oltre alla variante completamente elettrica che prenderà il nome di iX5. Terzo modello a adottare il nuovo corso stilistico Neue Klasse, la nuova X5 porta con sé un display stretto e allungato alla base del parabrezza al posto del cruscotto tradizionale, affiancato da un ulteriore schermo centrale dedicato al sistema multimediale. I prezzi dovrebbero partire da circa 100.000 euro.

Dacia Striker

Tra le novità più interessanti del segmento generalista figura la Dacia Striker, station wagon lunga 4,62 metri con un assetto leggermente rialzato, proposta con motorizzazioni GPL, mild hybrid e full hybrid. Gli ordini in Italia apriranno nell’autunno 2026, mentre le prime consegne sono attese nel primo trimestre del 2027. Un modello che punta a consolidare ulteriormente la strategia Dacia basata su praticità e prezzi contenuti.

Mercedes-Benz GLA

Dicembre porta con sé anche il rinnovamento della Mercedes GLA, il SUV compatto della Stella che completa così il proprio ciclo di aggiornamento in un segmento sempre più competitivo. Il modello si inserisce in un momento cruciale per la strategia Mercedes, chiamata a difendere le proprie posizioni in un mercato premium dove la concorrenza, complici i marchi cinesi e le proposte generaliste sempre più curate, si fa sempre più agguerrita.

Skoda Epiq

Attesa anche per la Skoda Epiq, crossover elettrico basato sulla piattaforma MEB+, evoluzione dell’architettura elettrica già utilizzata su altri modelli del gruppo Volkswagen. Un modello pensato per intercettare la fascia di pubblico che cerca un’elettrica compatta ma non vuole rinunciare a spazio e dotazioni, andando ad affiancare la già annunciata Skoda Peaq all’interno della gamma a batteria del marchio ceco.

Audi A2 e-Tron

Dicembre segna anche il ritorno di un nome storico in chiave completamente elettrica: l’Audi A2 e-Tron, che riprende l’eredità della piccola A2 prodotta a cavallo tra gli anni Duemila, questa volta interamente a batteria. Un progetto pensato per offrire un ingresso più accessibile nel mondo elettrico del marchio dei quattro anelli, senza rinunciare alla qualità costruttiva tipica del brand premium tedesco.

Hyundai Ioniq 3

Tra le elettriche compatte più attese di fine anno c’è anche la Hyundai Ioniq 3, crossover a batteria basato sul concept Three mostrato al Salone di Monaco. Con una lunghezza di circa 4,30 metri, rappresenterà la seconda Hyundai elettrica più piccola della gamma dopo la Inster, condividendo con ogni probabilità la piattaforma E-GMP con la Kia EV3, andando così a completare l’offensiva elettrica del gruppo coreano nel segmento delle compatte.

Leapmotor B05

Chiude la carrellata la Leapmotor B05, ultima arrivata della gamma del costruttore cinese entrato nell’orbita Stellantis. Il nuovo modello si affianca alla già annunciata B03X, ampliando ulteriormente il ventaglio di proposte elettriche a prezzo aggressivo che il marchio sta portando avanti sul mercato europeo, in un momento in cui la concorrenza asiatica si fa sempre più presente nei listini del Vecchio Continente.