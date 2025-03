Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Sorpresa nei test la nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio

La seconda generazione dell’Alfa Romeo Stelvio è sempre più vicina al suo debutto, e l’attesa cresce dopo l’avvistamento di un prototipo impegnato nei rigorosi test invernali tra le nevi della Svezia. Nonostante le camuffature studiate per celarne le forme definitive, alcuni elementi distintivi del marchio di Arese emergono chiaramente. Vediamo meglio.

Il legame con la Junior emerge

Il profilo dello scudetto, simbolo iconico di Alfa Romeo, sarà ben visibile sul frontale della nuova Stelvio. Anche se i dettagli precisi dei gruppi ottici anteriori rimangono nascosti, si percepisce la presenza di un design con due sezioni a LED divise, un elemento stilistico che richiama la recente Junior, creando un evidente senso di family feeling all’interno della gamma del Biscione.

Nella parte posteriore, si nota un lunotto particolarmente inclinato, quasi a conferire alla vettura un aspetto da coupé, arricchito da uno spoiler integrato che promette di migliorare l’efficienza aerodinamica. I fanali posteriori a LED adotteranno un disegno triangolare, un indizio che era già stato anticipato nei mesi scorsi.

La piattaforma STLA Large

La nuova Alfa Romeo Stelvio rappresenterà un capitolo importante per il marchio, essendo la prima vettura europea a essere costruita sull’inedita piattaforma STLA Large di Stellantis. Questa architettura all’avanguardia è già impiegata oltreoceano su modelli come la Dodge Charger e la Jeep Wagoneer S, e sarà la base anche per la futura Alfa Romeo Giulia, la cui presentazione è prevista entro la fine del 2026.

Inizialmente concepite come modelli esclusivamente elettrici, la Stelvio e la Giulia di nuova generazione arriveranno sul mercato anche con versioni ibride, una scelta dettata dalla necessità di soddisfare le diverse richieste dei mercati globali. È possibile che queste varianti ibride vengano introdotte in un secondo momento.

La tecnologia a bordo

Sebbene i dettagli tecnici rimangano ancora top secret, alcune indiscrezioni e dichiarazioni passate offrono spunti interessanti. L’ex CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, aveva accennato a possibili versioni elettriche Quadrifoglio capaci di erogare ben 1.000 CV di potenza. Per quanto riguarda le motorizzazioni termiche, i sei cilindri in linea da 3.0 litri presenti sulla Dodge Charger, con potenze comprese tra i 420 e i 550 CV, potrebbero non essere la scelta principale per il mercato europeo. Sembrerebbero più probabili l’adozione di motori “duemila” turbo a benzina, eventualmente con un livello di elettrificazione variabile.

Un’altra importante novità che debutterà con la nuova Stelvio (e sarà condivisa con la nuova Giulia) è l’architettura tecnologica STLA Brain. Questo sistema avanzato consentirà l’aggiornamento dei software “over-the-air” e integrerà i più avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Rispetto al modello attuale, la nuova generazione della SUV Alfa Romeo sarà dotata anche di uno schermo centrale dalle dimensioni maggiori, migliorando l’interfaccia uomo-macchina e l’esperienza di infotainment.

Impegnata nella fase di test

Il prototipo avvistato in Svezia è stato fotografato presso il centro prova di Arjeplog. È importante sottolineare che questi test iniziali coinvolgono un primo gruppo di prototipi assemblati nello stabilimento di Mirafiori a Torino. L’obiettivo principale di queste prove in condizioni climatiche estreme è verificare e confermare le attività condotte in precedenza in ambiente virtuale e sui simulatori di guida.

Le rigide temperature svedesi, che possono scendere fino a -30°C, permettono agli ingegneri di eseguire test specifici sulla dinamica di marcia in condizioni di bassa aderenza, mettendo alla prova la tenuta di strada, il sistema di controllo della trazione e l’efficacia dei freni. Ogni prototipo viene sottoposto a migliaia di ore di test in questo ambiente. Successivamente, il team di sviluppo si sposterà in località con clima temperato, come il proving ground di Balocco in Italia, per poi affrontare il torrido clima del deserto, dove verranno messe a dura prova altre componenti cruciali come l’impianto di climatizzazione e la resistenza meccanica alle alte temperature. La produzione della nuova Alfa Romeo Stelvio avverrà nello stabilimento di Cassino.