Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Lancio nuova Audi

Se il futuro è nel passato, i tecnici Audi hanno saputo rispolverare tutte le caratteristiche amate dagli appassionati della storica A2 per rilanciarle in una chiave green. Il marchio teutonico, rientrante nella famiglia Volkswagen, continua a spingere l’acceleratore sull’elettrico, ma calibrando meglio le scelte tecnologiche. La nuova A2 e-tron rappresenta l’inizio di una fase 2.0 per la gamma BEV di Audi.

La compatta sarà realizzata a Ingolstadt, inaugurando un nuovo approccio nella strategia di elettrificazione del brand, con l’obiettivo di rendere più accessibile la mobilità elettrica ai cittadini. Per anni il listino a zero emissioni di Audi si è focalizzato su vetture costose e di grandi dimensioni, tradendo il patrimonio genetico onnicomprensivo di uno dei produttori più storici dell’industria dell’automotive europea.

Il primo bozzetto diffuso in rete

La prima immagine ufficiale sembra voler ricalcare le linee della leggendaria Audi A2 degli Anni ’90, annunciando la volontà di proporre soluzioni adatte al traffico di tutti i giorni. Se il car market elettrico stenta a decollare nei segmenti di lusso, le EV pensate per rapidi spostamenti urbani stanno avendo un boom nel Vecchio Continente.

Nelle grandi città europee si sente l’esigenza di guidare veicoli che, per dimensioni e caratteristiche, possono offrire agilità ed efficienza. In una fase dove i costi del diesel e della benzina sono schizzati alle stelle, una vettura come l’A2 e-tron Audi punta a intercettare una clientela di progressisti green con il pallino dei consumi.

Rimane una vettura di un segmento premium in espansione, unendo dimensioni ridotte, tecnologie top e un look moderno che attirerà anche le nuove generazioni. Proprio i giovani possono essere il motore di una rivoluzione che non ha ancora coinvolto i puristi. Chi ha amato la versione termica della A2 difficilmente si adatterà a questo nuovo concetto di mobilità, ma quantomeno la produzione a Ingolstadt riafferma l’impegno del brand nel Made in Germany, affidando ai lavoratori locali un sereno programma industriale.

Nuova era per Audi

Cinque anni fa i vertici del marchio tedesco annunciarono che entro il 2026 avrebbero lanciato proposte esclusivamente elettriche ed entro il 2033 sarebbe cessata la produzione di motori a combustione. I piani sono stati stravolti dagli scarsi risultati di vendita delle EV. Quest’anno la gamma accoglierà anche la nuova Q7, la Q4 e-tron e la Q9, dopo il lancio della RS 5.

Sebbene le politiche protezionistiche di Trump negli Stati Uniti abbiano avuto una incidenza negativa sui bilanci, i risultati finanziari del 2025 sono stati leggermente inferiori a quelli dell’anno precedente. L’utile operativo è sceso del 13,6%, passando dai 3,9 milioni di euro del 2024 ai 3,37 milioni di euro del 2025. Il profitto finale di 4,6 miliardi di euro è risultato in crescita del 10,22% rispetto al 2024.

Sul mercato cinese, in collaborazione con i partner Faw e Saic, il brand proporrà la A6L e-tron e il modello E7X. Audi non metterà da parte le proposte alla spina, affiancando la A2 e-tron nuove berline e SUV full-size come la futura Audi Q9. La strategia è quella di puntare a una versatilità in linea con la trasformazione che attende il car market, ma senza dimenticare le origini che hanno reso il marchio dei Quattro anelli uno dei più desiderati al mondo.