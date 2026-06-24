Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Volkswagen Motorizzazioni offerte sulla nuova Audi A3

Senza stravolgimenti estetici, l’A3 nelle sue varianti di carrozzeria (Sportback, Sedan e Allstreet) si evolve con alcune novità che ne aumentano fascino e dotazioni. La principale variazione si concentra soprattutto nell’abitacolo, dove debutta il Digital Stage ereditato dai modelli di segmento superiore. L’idea A3, concretizzata nel 1996 e costruita su base Volkswagen Golf IV, passò nella testa dei vertici della Casa di Ingolstadt già a inizi anni ’90.

Inizialmente la carrozzeria della compatta era disponibile solo in versione 2 volumi/3 porte, mentre la versione 5 porte venne proposta dal 1999. La prima generazione con i suoi motori a benzina e diesel fece la storia, segnando un super successo commerciale. L’aggiornamento della quarta serie non cambia le motorizzazioni: benzina (anche mild hybrid) e gasolio da 116 e 150 CV, e ibrida plug-in da 204 e 272 CV con oltre 100 km di autonomia in elettrico. Non si toccano in gamma anche le pepatissime S3 e RS 3.

Novità e prezzi

Come anticipato, in un abitacolo radicalmente rivisto, spiccherà il nuovo Digital Stage, presentato già sulla Q6 e-tron, e progressivamente proposto nei nuovi modelli Audi, tra cui la nuova A3. L’ampio display curvo integra il quadro strumenti digitale da 11,9″ e l’infotainment da 12,8″, con la grafica e il sistema operativo introdotti con la nuova Q3. Con un interfaccia grafica più leggibile, grazie a sfondi chiari e icone più grandi, gli occupanti potranno avere un compagno di viaggi all’avanguardia.

Nuovo anche l’inserto nella plancia, che si estende ai pannelli porta, ed è offerto in fibra di carbonio, microfibra Dinamica e tessuto. Sulla console centrale è predisposta la piastra di ricarica degli smartphone da 25 Watt rivolta verso il conducente, e il volante a tre razze con tasti fisici. Lo sterzo è stato aggiornato con comandi che prevedono un azionamento parzialmente fisico, garantendo un feedback migliorato rispetto ai sistemi totalmente touch. Non mancano gli ADAS, con una guida assistita di livello 2, con l’aggiunta del cambio corsia assistito e la frenata automatica a semaforo rosso.

L’assistente adattivo alla guida evoluto supporta il conducente fino a 210 km/h, regolando distanza e traiettoria anche in assenza di segnaletica orizzontale grazie all’integrazione dei dati online. Con il sistema di parcheggio evoluto è possibile istruire la vettura a compiere in autonomia cinque manovre diverse. La nuova Audi A3 sarà in esposizione dal prossimo mese di ottobre, con una valutazione base a partire da 33.100 euro per le varianti con motori a combustione, e da 44.600 euro per le plug-in, da 57.250 euro per la S3 e da 71.500 euro per la RS 3.

Ufficio Stampa Volkswagen

Motorizzazioni offerte

Confermate le varianti e i motori: TFSI benzina (anche mild hybrid) e TDI gasolio con potenze da 116 a 150 CV, e-hybrid plug-in da 204 CV e 272 CV con autonomia in elettrico fino a 143 chilometri e ricarica in corrente continua.

Le sportive S3 e RS 3 montano rispettivamente il quattro cilindri 2.0 da 333 CV e il 5 cilindri 2.5 da 400 CV: per entrambe, trazione integrale quattro con torque splitter. Sono consigliate per chi vuole divertirsi anche in emozionanti track days. Da 30 anni l’Audi A3 garantisce un elevato piacere di guida senza rinunciare a dimensioni compatte adatte per le sfide quotidiane in città.