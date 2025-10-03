Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Audi La terza generazione di Audi Q3

Con oltre due milioni di unità vendute nel mondo, l’Audi Q3 è da tempo un punto di riferimento per la sua categoria, specialmente in Italia, dove si è affermata come un vero e proprio best seller. Oggi, la Casa di Ingolstadt presenta la sua terza generazione, un modello che non si limita a un semplice aggiornamento, ma che riscrive le regole del gioco con un design più aggressivo, una dotazione tecnologica all’avanguardia e una gamma motori completa. Stavolta, il marchio tedesco ha deciso di dare una bella accelerazione ai contenuti e alla versatilità del suo SUV più venduto. Dunque, vediamo nel dettaglio ciò che questo novello veicolo ha da offrire al grande pubblico.

Un design che evolve: più dinamica e aggressività

La prima impressione, osservandola alla lente di ingrandimento, è quella di un’auto che ha guadagnato carattere. Sebbene le dimensioni siano cambiate solo leggermente — è più lunga di 4,7 cm (4,53 metri totali) e più bassa di 1,5 cm (1,60 metri), mantenendo invariata la larghezza di 1,86 metri — la percezione è quella di una macchina più piantata a terra e più atletico. L’abbassamento del baricentro non è solamente un vezzo di stile, ma una scelta ingegneristica destinata a incrementare comfort e piacere di guida.

Il frontale è l’elemento che rapisce immediatamente lo sguardo: la mascherina “single frame”, marchio di fabbrica Audi, è ora più grande e posizionata più in alto, conferendo al muso un piglio imponente. Le prese d’aria, anch’esse maggiorate, non hanno solo una funzione estetica per accrescere la sportività, ma sono fondamentali per ottimizzare il raffreddamento delle componenti meccaniche e migliorare l’aerodinamica. È un design che parla un linguaggio di potenza e dinamismo, come impone la tradizione teutonica.

Ufficio Stampa Audi

Il posteriore, invece, punta su una pulizia delle linee quasi scultorea, dove l’eleganza si sposa con la sportività grazie a un nuovo estrattore e, soprattutto, a un’inedita fascia luminosa che unisce i gruppi ottici senza soluzione di continuità. Un tocco di modernità assoluta è rappresentato dal logo dei Quattro Anelli illuminato, una caratteristica finora riservata a modelli di punta come la A6 e-tron, che ora debutta su Q3, sottolineandone il posizionamento premium.

Abitacolo rivoluzionario: un salotto digitale e connesso

Dentro alla vettura si viene accolti da un ambiente che segna un netto distacco dal passato. La rivoluzione interna è tangibile, sia al tatto che alla vista. La plancia e i pannelli porta sono rivestiti da un inedito materiale chiamato “softwrap”, una superficie morbida e piacevole che eleva la percezione di qualità e crea un’atmosfera avvolgente.

Ma è la tecnologia a dominare la scena. La plancia è stata completamente ridisegnata attorno a una composizione digitale mutuata direttamente dalla sorella maggiore Q6 e-tron. Di fronte al guidatore si estende il cruscotto digitale da 11,9’’, affiancato dal monumentale touchscreen centrale da 12,8’’, vero fulcro del sistema di infotainment. Per chi desidera il massimo, è disponibile anche un head-up display a richiesta. La Q3 di terza generazione è il primo modello Audi ad adottare una nuova interfaccia grafica, con icone delle app più grandi e riconoscibili e una visualizzazione delle mappe e degli ausili alla guida ancora più chiara e intuitiva.

Un’altra novità significativa riguarda l’organizzazione dello spazio. Il selettore del cambio è stato spostato sul piantone dello sterzo, integrato in un’appendice nero lucido sulla destra, mentre a sinistra si trovano i comandi per luci e tergicristalli. Questa soluzione, intelligente e pratica, ha liberato completamente il tunnel centrale, permettendo di ricavare nuovi e ampi vani portaoggetti, a tutto vantaggio della funzionalità quotidiana. Il cervello di questo ecosistema digitale è il sistema operativo Android Automotive OS, che, pur non integrando la suite completa dei servizi Google, offre un assistente vocale evoluto potenziato dall’intelligenza artificiale di ChatGPT, rendendo l’interazione con il veicolo più naturale e intelligente che mai.

Sicurezza da ammiraglia e guida Assistita di livello superiore

La nuova Audi Q3 non fa sconti sulla sicurezza, importando direttamente dai modelli di segmento superiore un pacchetto di tecnologie di assistenza alla guida (ADAS) estremamente completo già dalla dotazione di serie. Tra questi spiccano il sistema di ausilio al parcheggio plus, il mantenimento della corsia con emergency assist e la frenata automatica d’emergenza, che sfrutta radar e telecamere per riconoscere veicoli, pedoni e ciclisti e prevenire collisioni.

Ufficio Stampa Audi

Di serie è presente anche il collision avoid assist, un sistema sofisticato che aiuta il guidatore a evitare un ostacolo calcolando una traiettoria alternativa sicura. A questo si aggiunge l’assistente alla svolta, che previene gli incidenti nelle intersezioni a bassa velocità, un classico pericolo della guida urbana.

Una gamma motori completa: dall’Ibrido al diesel

Sotto il cofano, la nuova Q3 offre una scelta ampia e moderna, pensata per soddisfare ogni tipo di guidatore, con tutte le versioni abbinate alla trasmissione a doppia frizione S tronic a 6 o 7 rapporti. Già al lancio, la gamma è ricca: si parte con l’efficiente 1.5 litri TFSI Mild Hybrid da 150 CV e il collaudato 2.0 litri TDI, sempre da 150 CV. Per chi cerca prestazioni superiori, sono disponibili due versioni del 2.0 litri TFSI a benzina con trazione integrale, da 204 e 265 CV.

La vera punta di diamante in termini di efficienza è la versione ibrida plug-in da 272 CV, che promette un’autonomia in solo elettrico di ben 119 chilometri e supporta la ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a 50 kW, una rarità nel segmento. La gamma si amplierà ulteriormente nel corso del 2026, con l’arrivo di un ibrido plug-in da 204 CV e di un potente diesel 2.0 TDI da 193 CV con trazione integrale.

Listino prezzi

Le prime consegne sono previste per la fine di ottobre 2025, con un prezzo di listino che parte da 42.500 euro per la versione 1.5 mild hybrid da 150 CV. La versione 2.0 TDI si attesta sui 43.000 euro, mentre per la plug-in ad alte prestazioni si arriva a 49.800 euro. Per chi preferisce un’estetica ancora più filante, la versione Sportback arriverà nel corso del 2026, con un prezzo d’attacco di 44.500 euro. Con la sua terza generazione, Audi Q3 alza ancora una volta l’asticella, dimostrando come sia possibile fondere stile sportivo, tecnologia di bordo avveniristica e piacere di guida in un SUV premium adatto a ogni stile di vita.