Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Audi Nuova Audi Q3, ancora più spaziosa e tecnologica

Audi vizia gli appassionati del piccolo SUV compatto della gamma con una proposta che non passa inosservata. Lo stile è ancora più robusto e gli interni sono full digital, in linea con le aspettative delle nuove generazioni. Il brand tedesco, rientrante nella galassia Volkswagen, ha deciso di realizzare una entry-level che sia dotata di tutte le soluzioni tecnologiche migliori, ma a un prezzo contenuto. Con l’uscita di scena della A1 e della Q2, il colosso teutonico spera che la Q3 diventi il punto di riferimento per coloro che desiderano entrare nel mondo Audi.

La nuova Q3 è lunga 4,53 metri, ovvero 4 cm più del modello precedente. L’impostazione è quella di sempre, ma questa terza gen sembra aver trascorso qualche anno in palestra. Ora è ancora più muscolosa e tra calandre single frame e nuovi fari Led Digital Matrix con tecnologia micro-Led, hanno fatto invecchiare in un colpo solo le sorelle maggiori. I gruppi ottici anteriori consentono di creare tappeti luminosi dinamici. Nella zona posteriore spicca una fascia luminosa a sviluppo orizzontale, con quattro anelli illuminati al centro e gruppi ottici Oled con firma luminosa configurabile. I cerchi sono da 17 pollici, ma si può arrivare fino a 20”.

Più tecnologia a un prezzo più basso

Rispetto al modello precedente, il look della Q3 è più sportivo con nuove prese d’aria frontali adattive. Grazie a nuovi vetri, materiali fonoassorbenti e guarnizioni riviste l’abitacolo risulta molto silenzioso. Il Cx è passato da 0,32 a 0,30. Si parte da 42.500 euro per la 1.5 Tfsi mild-hybrid, l’alternativa costa 43.800 euro per la 2.0 Tdi, mentre la plug-in andrà oltre i 50.000 euro. Per un’auto così curata, considerati i prezzi che girano oggi, è un ottimo compromesso.

Sulla nuova Q3 c’è anche l’Audi Digital Stage, lo stesso sistema della Q6 e-tron. Spicca il virtual cockpit da 11,9”, display curvo Mmi da 12,8” e head-up display. Con Android Automotive OS si può accedere allo store Audi per scaricare Spotify, YouTube, giochi e app di navigazione. Il tutto direttamente integrato nella piattaforma, senza necessità di connettere lo smartphone. Non manca l’assistente vocale con ChatGpt. Il bagagliaio ha una capienza variabile da 488 a 575 litri con i sedili posteriori alzati, che diventano fino a 1.386 litri abbattendo tutto (frazionamento 40/20/40).

Ampia scelta di motori

Tutte le opzioni sono associate al cambio Dsg (S tronic). La prima scelta è il tradizionale 1.5 Tfsi da 150 CV, un quattro cilindri mild-hybrid a 48 Volt che, grazie alla tecnologia cylinder on demand, permette anche di risparmiare al distributore. Per chi non si accontenta c’è il 2.0 Tfsi, disponibile in due varianti: 204 e 265 CV. Non manca il 2.0 Tdi da 150 CV. Le nuove versioni diesel costano 1.300 euro in meno rispetto al passato, ma il punto di forza della gamma è il 1.5 Tfsi evo2, evoluto nel ciclo Miller, con canne dei cilindri rivestite al plasma e iniezione a 350 bar. Il motore elettrico da 115 CV garantisce una potenza complessiva di 272 CV. La batteria da 25,7 kWh nominali vanta quasi il doppio dei kWh della gen precedente, garantendo 120 km di autonomia in elettrico (Wltp) e ricarica in Dc fino a 50 kW.

Il piacere di guida si concilia con tre configurazioni disponibili. Si può passare da una guida precisa e comfotevole a un assetto sportivo. La nuova Q3 è completa di tutti i principali ADAS. Gli ammortizzatori adattivi a doppia valvola sono un’altra chicca per un’auto tuttofare che si presenta come entry-level ma offre molto di più.