Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Volkswagen Nuova Audi Q7, arriva la terza serie

Svelata sul mercato nel 2005, la Q7 ha cambiato i connotati alla gamma con l’idea di un primo SUV di lusso Audi con trazione integrale. Dato il successo avuto dal Q7, il modello venne poi affiancato da sorelle più piccole in grado di fronteggiare lo strapotere di BMW. Grazie all’esperienza maturata con la Volkswagen Touareg e con la Porsche Cayenne, da cui sono originati alcuni componenti, la Q7 vantava la stessa impostazione meccanica.

Il designer è stato Walter De Silva che ha firmato tutte le Audi di ultima generazione, venendo poi promosso alla direzione stilistica di tutto il Gruppo Volkswagen. Il Q7 è sempre stato uno dei SUV più grandi e confortevoli sul mercato, oltre che uno dei più affidabili. Dopo il lancio con i motori termici tradizionali, l’alternativa era rappresentata da un propulsore 4.2 FSI V8 da 350 cv e 440 Nm di coppia, associato a un motore elettrico che permetteva di generare 200 Nm in più. Entrambi erano gestiti da un cambio Tiptronic a sei velocità che consentiva al mezzo di scattare da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi.

Avrà un design muscolare

La Casa di Ingolstadt ha già annunciato che sarà robusta e porterà al debutto il Digital Stage di Audi, un pannello curvo con tecnologia OLED che integra quadro strumenti e infotainment. Ci sarà spazio anche per il terzo schermo per il passeggero. I motori della nuova Audi Q7 saranno tutti elettrificati: spazio a soluzioni plug-in, mild hybrid a benzina e gasolio.

Per concorrere sul mercato dei SUV di altissima fascia, tra cui Mercedes-Benz ML, BMW X5 o Porsche Cayenne, la Q7 proseguirà la propria strategia di rinnovamento dell’offerta. Audi ha mostrato un teaser con un piccolo dettaglio di quella che sarà la terza serie SUV, che si porrà grandi obiettivi. La vettura continuerà a puntare alla versatilità, ma sfoggerà anche linee più atletiche e decise per rimarcare una presenza su strada imponente. Ci si attende anche grandi stravolgimenti circa gli interni con soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Spazio anche per la Q9

Il 2026 si concluderà con il lancio della nuova ammiraglia a ruote alte della Casa tedesca. Dopo l’arrivo nelle concessionarie della Q7, ci sarà spazio per la Q9. Quest’ultima è destinata a posizionarsi come il vertice assoluto della gamma “Q”, mentre la Q7 continuerà a rappresentare una valida alternativa in grado di offrire performance di alto livello e un elevato grado di cura a bordo.

Progettata per competere direttamente con i punti di riferimento del settore del lusso come il BMW X7 e il Mercedes-Benz GLS la Q9 è prevista per il debutto ufficiale a luglio 2026. Il veicolo misura circa 5,2 metri di lunghezza e punta a un’esperienza di lusso estremo. Creata per ospitare una gamma di propulsori termici elettrificati, anche la Q9 avrà motori ibridi e plug-in. Dopo un periodo di crisi, il marchio dei Quattro Anelli ha intenzione di uscire definitivamente dalla crisi, proponendo vetture sempre più prestigiose. Per dimensioni e prezzo, sia la Q7 che la Q9 risulteranno molto lontane dalla fascia media dei clienti italiani, tuttavia certi progetti sono fatti per fare la differenza a livello globale.