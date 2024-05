Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa BMW Group Nuova BMW M4 CS, prestazioni da brivido per la special edition della gamma

BMW brinda a un nuovo arrivo nella famiglia M4, con la nuova BMW M4 CS che con le sue prestazioni da brivido punta a essere una special edition pronta a conquistare tutti. Inserito nella gamma tra la M4 Competition Coupé con M xDrive e la special edition BMW M4 CSL da 1.000 esemplari, il modello sfornato dalla Casa tedesca sarà prodotto nello stabilimento del BMW Group di Dingolfing a partire da luglio 2024, con gli ordini ormai prossimi all’apertura. Una vettura che, grazie alla potenza di motore aumentata e un telaio dal peso ridotto, promette prestazioni super e da brivido. Per non parlare dell’inconfondibile rombo ogni volta che viene premuto l’acceleratore.

Una BMW sportiva da brividi

Una special edition che più speciale non si può. BMW M4 CS è infatti il nuovo gioiello della Casa bavarese, un’auto studiata nei minimi dettagli per offrire prestazioni e comfort ai massimi livelli. Una vettura progettata sia per la pista sia per la vita quotidiana di città, con doti tipiche del Dna delle BMW di serie M. E proprio con la M4 GT3 che sarà guidata da Valentino Rossi, vettura che nel 2022 ha conquistato il titolo di campione del DTM e nel 2023 ha festeggiato le vittorie assolute nelle gare di 24 ore di Spa-Francorchamps e Dubai, condivide il motore a sei cilindri in linea ad elevato regime di funzionamento con tecnologia M TwinPower Turbo, studiato per gestire una pressione di combustione molto elevata.

Un motore 3,0 litri dotato di un basamento estremamente rigido, di un albero a gomiti forgiato, del rivestimento a filo d’arco della camicia dei cilindri, della testa del cilindro con un’anima stampata in 3D, e di sistemi di alimentazione dell’olio e di raffreddamento realizzati per l’utilizzo in pista. Tutti elementi che, va sottolineato, contribuiscono all’erogazione di una potenza di 550 CV e una coppia massima di 650 Nm.

Nelle modalità Sport e Sport+, la nota del motore acquista un’inconfondibile sonorità da auto da corsa conferendo un’acustica particolare durante i cambi di marcia e le relative regolazioni del regime di rotazione.

Potenza allo stato puro

E ritornando alla potenza del motore da 550 CV e una coppia massima di 650 Nm, BMW M4 CS può contare in uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi. E non solo, perché va da 0 a 200 km/h in 11,1 secondi e tocca la velocità massima di 302 km/h con l’M Driver’s Package. Una vettura che è dotata anche del sistema M Drive Professional che include funzioni ottimizzate per la pista come l’M Drift Analyser, capace di valutare e registrare le scivolate in curva, e l’M Laptimer, che dispensa dati dettagliati sui giri di pista da condividere.

Nei test sul circuito Nordschleife del Nurburgring, punto di riferimento definitivo per tutte le auto BMW M alla ricerca della perfezione in termini di potenza dinamica, agilità e precisione di guida, ha registrato un tempo ufficiale di 7 minuti e 21,989 secondi per il giro completo di 20,832 chilometri (12,943 miglia).

Insomma, una sportiva a tutto tondo che è capace di declinare la sua potenza sia in pista sia su strada per la vita di ogni giorno, con le dovute limitazioni. In produzione da luglio e ordinabile già da fine maggio 2024, sarà disponibile con le nuove livree speciali Bmw Individual Riviera Blue e Frozen Isle of Man Green Metallic, oltre che nelle tinte esterne M Brooklyn Grey metallizzato e Sapphire Black metallizzato, con tanto di linee di contorno rosse ed il badge “M4 CS” sulla parte superiore delle due barre orizzontali della griglia.