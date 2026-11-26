Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Dacia Dacia Jogger, cambia la gamma

Il monovolume di fascia media prodotto dalla Casa rumena è stato proposto sul mercato nel 2021. Ha preso il posto nel listino Dacia delle precedenti Lodgy e Logan MCV. Dopo cinque anni abbondanti, la vettura continua a offrire caratteristiche ideali per famiglie che cercano un giusto compromesso in termini di qualità-prezzo.

Con il lancio della Model Year 2027, il brand appartenente al Gruppo Renault ripensa alle dotazioni della Jogger, lasciando ampia possibilità di scelta tra diversi motori. Bocciati gli allestimenti Journey, Essential a sette posti e il motore TCe 110, mentre rimangono Essential, Expression ed Extreme, con numerose differenze.

Diversi allestimenti

Le novità principali riguardano principalmente Expression ed Extreme, che ora vantano equipaggiamenti prima solo opzionali. La Jogger in versione Essential è venduta soltanto a cinque posti con il motore Eco-G 120 con cambio manuale. Il pacchetto offre cerchi in acciaio da 16″, barre longitudinali fisse, fari con firma luminosa a LED, climatizzatore manuale e sensori di parcheggio posteriori.

All’interno dell’abitacolo si può godere di sedili in tessuto, regolazione in altezza del posto guida e volante regolabile in altezza e profondità. Il Media Control utilizza un supporto per lo smartphone e una presa USB-C. Sono presenti quattro fissaggi YouClip, cruise control, frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia e monitoraggio dell’attenzione con telecamera.

La Expression offre climatizzatore automatico, accesso keyless e freno di stazionamento elettrico, ora di serie grazie all’integrazione del precedente Pack Comfort. Non mancano all’appello il touchscreen da 10″, la retrocamera, gli alzacristalli posteriori elettrici e gli specchietti regolabili elettricamente. Le barre sul tetto diventano modulari, mentre sono proposti rivestimenti blu e neri, inserti in tessuto sulla plancia e volante con rivestimento morbido. La strumentazione digitale da 7″ è attesa sulla hybrid 155. I clienti possono optare tra cinque e sette posti, ma anche in questo caso l’ibrida è commercializzata soltanto a sette.

La Extreme propone cerchi in lega neri Tamia da 16″ e specchietti color rame. Spicca la strumentazione digitale da 7″ su tutti i motori, ricarica wireless, sensori anteriori e monitoraggio dell’angolo cieco. Il Pack Nav diventa di serie, includendo il Media Nav Live con touchscreen da 10″, navigazione connessa, collegamento wireless dello smartphone e impianto Arkamys 3D a sei altoparlanti e sono presenti anche i tappetini in gomma. Il Pack Driving da 650 euro, riservato alla Extreme, inserisce telecamere multivista, commutazione automatica dei fari e retrovisori ripiegabili elettricamente.

La scelta dei motori

Il motore Eco-G 120 è un 1.2 turbo a tre cilindri da 120 CV, con doppia alimentazione benzina/GPL. Risulta sempre disponibile, a prescindere dagli allestimenti, il cambio manuale a sei rapporti. L’automatico a doppia frizione, sempre a sei marce, è riservato alla Extreme. I consumi? Nel ciclo WLTP combinato sono di 7,3–7,4 l/100 km a GPL e 5,8–5,9 l/100 km a benzina con il manuale. Sull’automatica passano rispettivamente 7,5–7,6 e 6,0–6,1 l/100 km. Tutte le Jogger sono disponibili esclusivamente a trazione anteriore.

La hybrid 155 unisce a un 1.8 quattro cilindri a un motore elettrico di trazione e a uno starter-generatore. La potenza complessiva è di 155 CV, con batteria da 1,4 kWh e cambio automatico multimodale. Vanta consumi di 4,5–4,6 l/100 km.

Il listino prezzi della MY27