Ufficio Stampa Dacia Il restyling di Dacia Sandero

La terza serie della Sandero si rinnova con novità che vi attendono nei concessionari. La vettura di segmento B, prodotta dalla Dacia in Romania, è stata lanciata sul mercato europeo a partire dal 2008. La prima generazione derivava dalla Logan, con la quale condivideva più del 70% degli elementi meccanici. La versione con assetto fuoristradistico Sandero Stepway, più alta da terra di 2 cm rispetto alla tradizionale, è stata commercializzata dal 2009.

Generazione dopo generazione la Dacia Sandero è migliorata sul piano tecnico ed estetico. L’ultimo restyling offre nuovi allestimenti a un prezzo alla portata di tutti, che parte da 14.800 euro nel caso della Streetway con motorizzazione a benzina 1.0 SCe 65. L’amatissima Stepway viene proposta a 16.500 euro con motorizzazione bifuel a GPL Eco-G 120. Alla lista manca solo il propulsore full hybrid della Sandero Stepway Hybrid 155 che arriverà alla fine del prossimo anno.

Gli allestimenti disponibili

La versione aggiornata della Sandero è in vendita con un doppio trattamento di carrozzeria. Quello standard è concepito per la Sandero Streetway, mentre quello più ricco e ispirato alle avventure fuoristradistiche è riservato alla Sandero Stepway. Su entrambe le vetture del marchio romeno, sotto il controllo di Renault, l’allestimento base è battezzato essential, nato per chi vuole una dotazione completa, ma con un occhio alla spesa. La Streetway essential vanta cerchi in acciaio da 15″, alzacristalli elettrici anteriori, fari a LED, sensori di parcheggio posteriori, specchietti regolabili manualmente, chiusura centralizzata con telecomando, oltre all’assistenza al mantenimento di corsia e intelligent speed assist, regolatore di velocità e media control con supporto smartphone e presa USB-C.

Cosa ha di più la Stepway con lo stesso allestimento essential? Più protezioni esterne in Starkle, retrovisori e maniglie nere, barre longitudinali sul tetto, tre punti di fissaggio “YouClip” e climatizzatore manuale. Il crossover vanta uno stile moderno, gruppi ottici a LED, maggiore altezza da terra, pur mantenendo un abitacolo spazioso e un bagagliaio capiente. Previste due nuove tinte di carrozzeria per la Sandero: l’inedito Giallo Ambra e Sandstone. L’abitacolo è più curato con nuovi tessuti, nuovo volante e nuovo comando E-Shifter associato al motore Eco-G 120 auto con trasmissione automatica.

I motori

L’allestimento expression della Dacia Sandero Streetway garantisce, rispetto alla essential, i cerchi flexwheel da 16″, fari fendinebbia, finiture interne blu, climatizzatore manuale, vetri elettrici posteriori, Media Display da 10” con 4 altoparlanti e replicazione smartphone e freno di stazionamento elettrico per i modelli con cambio automatico.

Il top della gamma per la Sandero Streetway è quello Journey con i cerchi in lega da 16″, i vetri posteriori, la strumentazione digitale su schermo da 7″, il sistema di accesso e avviamento senza chiave, i sensori di parcheggio anteriori, la retrocamera di parcheggio e il climatizzatore automatico. Per la Dacia Sandero Stepway c’è anche l’allestimento extreme che all’expression aggiunge finiture esterne color rame, vetri scuri, cerchi in lega neri da 16″, tappetini in gomma, freno di stazionamento elettrico, keyless entry, clima automatico, sensori di parcheggio anteriori, sistema Extended Grip con informazioni sul display e supporto per smartphone.

Il 1.0 tre cilindri aspirato a benzina da 67 CV equipaggia la Sandero Streetway SCe 65 con cambio manuale. Il motore 1.0 in versione turbo che sulla Streetway TCe 100 eroga 101 CV, sulla Stepway TCe 110 arriva a 110 CV, sempre con cambio manuale. Non mancano le versioni bifuel a benzina e GPL. Il 1.8 full hybrid della Sandero Hybrid 155 arriverà a fine 2026.