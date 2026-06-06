Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Dacia Motori e allestimenti Dacia Sandero Stepeway

Con un look distintivo, una firma luminosa a T e uno spazio a bordo notevole la nuova Dacia Sandero Stepway ha democratizzato il segmento dei crossover. Con gli ultimi equipaggiamenti la Stepway è la compagna ideale per le sfide urbane, ma anche per entusiasmanti avventure fuori porta.

Dopo il restyling la vettura romena appare ancora più robusta e moderna, con una serie di pixel bianchi nel frontale sulla griglia nera con una ampia calandra che non passa inosservata. Con uno stile estremamente moderno, grazie anche al materiale innovativo Starkle, composto per il 20% da plastica riciclata, protegge passaruota e sottoscocca, enfatizzando l’animo outdoor.

Gli interni presentano bocchette dell’aria a forma a T con rivestimenti specifici: dal tessuto blu dell’allestimento Expression al denim moderno della versione Journey. La versione Extreme vanta le sellerie in TEP microcloud lavabile. Spicca un display da 10 pollici e il cruscotto digitale da 7 pollici, senza rinunciare all’interno alle classiche comodità come il sistema di agganci rapidi YouClip che consente di fissare porta-tablet, caricatori o borse della spesa.

Proposta Sandero Stepway Essential MY25

La Dacia Sandero Stepway Essential MY25 Eco-G 120 è dotata di un motore a benzina / GPL (Termico Bi-Fuel) per una potenza massima di 90 kW (120 CV). I consumi della Dacia Sandero Stepway si attestano sui 6,8 ogni 100 km, a seconda della motorizzazione e dello stile di guida. L’alimentazione Eco-G (GPL) è la più scelta per i suoi ridotti costi di esercizio.

Questa versione della Stepway associa linee eleganti e interni rivisitati. L’allestimento Essential vanta: ABS / ESP, accensione automatica dei fari, alzacristalli anteriori elettrici, assistenza al mantenimento di corsia (LKA) + Intelligent speed assist (ISA), attivazione automatica dei tergicristalli, chiusura centralizzata con telecomando + 1 chiave pieghevole a 3 pulsanti, climatizzazione manuale, console centrale bassa, frenata automatica d’emergenza con rilevamento pedoni (AEBS) + avviso di superamento corsia (LWD), kit di gonfiaggio pneumatici, limitatore e regolatore di velocità, media control con 4 altoparlanti + supporto smartphone + presa USB-C.

Il livello di equipaggiamento include retrovisori esterni regolabili manualmente, riconoscimento dei segnali stradali (TSR), sedile conducente e volante regolabili in altezza, sensori di parcheggio posteriori, sistema di rilevamento stanchezza con telecamera (DDAM), 3 punti di fissaggio “YouClip”, barre tetto modulari, cerchi in acciaio ERELIA da 16”, nuova calandra anteriore con paraurti anteriore e posteriore in tinta, carrozzeria e ski in Starkle, nuova selleria Stepway in tessuto nero e blu nuovo volante (mousse), nuovi fari anteriori a LED, nuovi fari posteriori con luci diurne (DRL) a LED, panchetta posteriore frazionabile e ribaltabile 1/3-2/3, retrovisori esterni e maniglie porta in finitura nera goffrata, stripping decorativo tra i fari posteriori.

Due scelte di motori per la Expression

I motori della gamma Stepway Expression in Italia si distinguono in due affidabili opzioni: un 1.0 TCe 110 benzina, motore turbo a 3 cilindri, ideale per chi cerca versatilità e spinta in città. Il 1.2 Eco-G 120 (GPL/Benzina) è un nuovo 3 cilindri turbo da 122 CV che garantisce il doppio vantaggio del GPL e la possibilità di abbinamento a un cambio automatico a doppia frizione. Una possibilità in più per chi affronta anche lunghi spostamenti. Brillantezza, ottima ripresa per i viaggi e piacere di guida rendono questo motore uno dei più scelti.

L’allestimento Expression = Essential + comprende: alzacristalli anteriori elettrici, impulsionale lato conducente, alzacristalli posteriori elettrici, console centrale con bracciolo e freno di stazionamento manuale (tranne nel caso di motori con cambio automatico, dove il freno di stazionamento è elettrico), nuovo Media Display da 10” con 4 altoparlanti e replicazione smartphone (via cavo e wireless), retrocamera di parcheggio, retrovisori esterni regolabili elettricamente e sbrinanti, volante regolabile in profondità, barre tetto modulari, cerchi flexwheel ATARA da 16‘’, fari fendinebbia anteriori, maniglie porta in tinta carrozzeria, nuova calandra anteriore con paraurti e ski in Starkle, nuova decorazione sulle porte anteriori in blu Anatole, nuova parte superiore della plancia in blu Anatole, nuovi sticker decorativi e retrovisori esterni in tinta carrozzeria.

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Per chi non si accontenta

L’allestimento Extreme della Dacia Sandero Stepway offre motorizzazioni in grado di coniugare efficienza, risparmio e versatilità. Le opzioni principali, come in precedenza, sono motore bifuel Benzina/GPL (ECO-G) e propulsori a benzina puri, che beneficiano anche del sistema Extended Grip per una migliore aderenza sulle superfici scivolose. Una soluzione ideale che parte da 14.797,90 rispetto all’entry a 13.896,26 della Expression, mentre la Stepway Essential viene 12.912,66 euro.

L’allestimento Extreme = Expression comprende: blind spot warning, climatizzatore automatico, freno di stazionamento elettrico, keyless entry (sistema di accesso e avviamento senza chiave), sensori di parcheggio anteriori, sistema Extended Grip con informazioni off-road visualizzabili sullo schermo multimediale, supporto per smartphone, design interno ed esterno “Extreme” con finiture color rame, nuovo driver display digitale da 7” (AMDC), nuovi cerchi in lega TAMIA BLACK da 16‘’, selleria in TEP Microcloud verde e nero e tappetini in gomma.

Tinte, opzione e pack

La tinta Bianco Ghiaccio è gratuita sulla Sandero Stepway, mentre costano 700 euro il Nero Nacré, Grigio Scisto, Verde Oxide, Blu Iron, Beige Safari e Giallo Ambra. Risultano optional la ruota di scorta (no Eco-G), i nuovi cerchi in lega TAMIA da 16’’, il Pack Comfort che include il climatizzatore automatico + keyless entry (solo su Eco-G 120 cambio automatico), il Pack Navigation con il Nuovo Media Nav Live (schermo centrale da 10‘’+ navigazione connessa + app scaricabile da App Store + sistema audio Arkamys 3D con 6 altoparlanti) + presa USB-C posteriore.

Il Pack Navigation Plus presenta, invece, un nuovo Media Nav Live (schermo centrale da 10‘’ + navigazione connessa + app scaricabile da App Store + sistema audio Arkamys 3D con 6 altoparlanti) + presa USB-C posteriore + caricatore a induzione per smartphone. Il Pack Driving propone Multiview camera + commutazione automatica dei fari + retrovisori esterni ripiegabili elettricamente.

In conclusione il recente aggiornamento introdotto per il mercato italiano non rappresenta una rivoluzione a un progetto che funziona e che mette al centro la tecnologia con una gamma di allestimenti pensata per accompagnare il cliente nella migliore scelta per le sue esigenze. L’allestimento Expression rappresenta il giusto compromesso della gamma, con il TCe 100 benzina, Eco-G 120 GPL e, se richiesto, il cambio automatico, per chi cerca il massimo comfort nel traffico quotidiano. Una vettura, nata per essere una low cost funzionale, che continua a evolversi con una logica ben precisa che non passerà mai di moda nel Vecchio Continente.