Dacia Striker punta su famiglie, lunghi viaggi e tempo libero: cinque posti, bagagliaio fino a 600 litri, motori ibridi e prezzo sotto i 25.000 euro

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Dacia Dacia Striker: tre auto in uno

Una famiglia con bambini, cinque persone in partenza per le vacanze oppure una coppia che ama trascorrere i fine settimana all’aria aperta. Sono questi alcuni dei clienti ai quali si rivolge la nuova Dacia Striker, un crossover che prova a riunire la praticità delle station wagon, la posizione di guida rialzata dei SUV e l’efficienza delle berline.

Lunga 4,62 metri, la Striker entra nel segmento C con un prezzo d’accesso inferiore a 25.000 euro. La sua caratteristica principale non è però soltanto il posizionamento economico: Dacia ha progettato un’automobile capace di adattarsi a esigenze differenti, dalla mobilità quotidiana ai trasferimenti autostradali, senza trascurare le attività all’aperto.

Perché è adatta alle famiglie

La Striker nasce per trasportare cinque persone e i rispettivi bagagli. Il vano di carico raggiunge 600 litri, una capacità particolarmente interessante per chi viaggia con bambini, passeggini, valigie o attrezzature sportive.

Il bagagliaio dispone di un pianale modulabile in tre sezioni, previsto sugli allestimenti Extreme e Journey. Può essere sistemato su due livelli, creando compartimenti separati oppure una superficie piatta quando vengono abbattuti i sedili posteriori, frazionabili secondo lo schema 60/40.

Per le famiglie sono utili anche gli accessori YouClip, con punti di fissaggio distribuiti nell’abitacolo. Tra le novità figurano una coperta trasformabile in tappeto da gioco per bambini e una rete multifunzionale per organizzare gli oggetti.

Il portellone motorizzato con apertura automatica senza contatto, di serie sulla Journey, facilita inoltre le operazioni quando si arriva all’automobile con le mani occupate.

Una viaggiatrice per le lunghe distanze

Chi percorre molti chilometri trova nella Striker Journey l’allestimento più indicato. La dotazione comprende sedile del conducente regolabile elettricamente, sedili anteriori e volante riscaldati, climatizzazione automatica bizona e navigazione connessa.

Dacia ha lavorato anche sull’isolamento acustico, utilizzando materiali fonoassorbenti, vetri anteriori più spessi e soluzioni aerodinamiche studiate per ridurre i fruscii alle velocità autostradali.

Il tetto panoramico, disponibile sulla Journey e di serie sulla Extreme, utilizza vetri progettati per migliorare l’isolamento termico. Completano l’equipaggiamento l’Adaptive Cruise Control di serie e numerosi sistemi di assistenza alla guida.

L’efficienza beneficia della carrozzeria relativamente bassa, appena 1,53 metri, e di un coefficiente aerodinamico Cx di 0,29. Caratteristiche importanti soprattutto nei trasferimenti prolungati, quando la resistenza all’aria incide sui consumi.

Per chi ama viaggiare fuori dall’asfalto

La Striker Extreme si rivolge invece a chi frequenta montagne, campeggi e località raggiungibili attraverso strade meno agevoli. Le protezioni esterne, i rivestimenti lavabili e i tappetini in gomma facilitano la pulizia dopo le attività all’aperto.

L’altezza libera dal suolo raggiunge 19 centimetri sulle versioni anteriori e 20 centimetri su quelle integrali. La motorizzazione Hybrid 150 4×4 abbina un motore benzina anteriore a un’unità elettrica posteriore, offrendo trazione aggiuntiva quando necessario.

Sono previste modalità specifiche per neve, fango, sabbia e percorsi accidentati, oltre al controllo della velocità in discesa. Per chi privilegia invece il contenimento delle spese, la gamma comprende il mild hybrid-G 140 a benzina e GPL, disponibile anche con cambio automatico, e il full hybrid 155, particolarmente interessante per l’utilizzo misto urbano ed extraurbano.

La scelta tra Journey ed Extreme dipenderà quindi soprattutto dalle abitudini: la prima privilegia comfort e trasferimenti familiari, la seconda attrezzature, materiali resistenti e versatilità sui percorsi difficili. Entrambe mantengono quella capacità di carico che rende la Striker interessante anche per chi cerca un’alternativa alle tradizionali station wagon.