Dacia Striker debutta come station wagon rialzata lunga 4,62 metri con motori benzina, GPL e ibridi e un prezzo di partenza sotto i 25.000 euro

I rumors si sono susseguiti negli ultimi mesi, alimentando curiosità e speculazioni tra appassionati e addetti ai lavori. Ora però non c’è più spazio per le indiscrezioni: Dacia ha finalmente tolto il velo alla nuova Striker, un modello che segna un passo importante per il marchio rumeno.

Parliamo di una station wagon rialzata, che rilancia un segmento in netta discesa sul mercato, evolvendolo sotto forma di SUV. Una formula simile a quanto visto con Jogger, che dimostra una passione per le scelte coraggiose da parte del marchio. Nuova Striker con la sua volumetria slanciata riesce a incarnare in pieno la filosofia Dacia, offrendo spazio, versatilità e un prezzo d’attacco accessibile.

Dimensioni e stile

Striker si mostra subito in tutta la sua lunghezza. Cambia infatti l’approccio Dacia alla volumetria, che rispetto alle più massicce Duster e Bigster, qui si presenta con una vettura rialzata ma filante nelle proporzioni. Sono ben 4,62 i metri che la rendono la vettura del brand più grande mai prodotta.

La carrozzeria è stata scolpita secondo gli stilemi Dacia, ma strizzando anche l’occhio al mondo Renault. Al frontale troviamo infatti una firma luminosa che richiama un po quanto visto nell’ultima generazione di Clio. Rimangono al tempo stesso le linee tese e le nervature che mettono in risalto i muscoli di un brand che fa della ricerca dell’avventura la propria filosofia.

Per quanto riguarda gli interni, Dacia ha scelto di mantenere ancora un velo di mistero. Al momento le informazioni sono limitate e la casa ha confermato che maggiori dettagli verranno svelati in occasione della presentazione ufficiale prevista per giugno. È lecito aspettarsi comunque un abitacolo molto spazioso e pratico, pensato per le famiglie e per chi ha bisogno di caricare bagagli o attrezzature per il tempo libero.

Scelta dei motori e prezzo

All in da parte di Dacia nella gamma motori,con tutta l’offerta del marchio che arriverà su Striker. Ci saranno quindi versioni con motori benzina tradizionali, ma anche le sempre apprezzate varianti bifuel GPL, una soluzione molto amata soprattutto in Italia per via dei costi di gestione più contenuti.

Non mancheranno naturalmente le opzioni elettrificate, pensate per chi vuole ridurre consumi ed emissioni. A completare l’offerta dovrebbe arrivare anche la variante ibrida a trazione integrale, una soluzione che permetterà alla Striker di affrontare con più sicurezza anche strade sterrate o condizioni difficili. In altre parole, Dacia punta a rendere la Striker un modello estremamente versatile, capace di adattarsi alle esigenze di clienti molto diversi tra loro.

Il prezzo, come da tradizione del marchio, sarà uno degli elementi chiave. Dacia ha già anticipato che la cifra di partenza sarà inferiore ai 25.000 euro, un posizionamento che potrebbe metterla in forte vantaggio rispetto a molte rivali nel segmento delle familiari rialzate e dei crossover di medie dimensioni.

Una nuova fase per Dacia

Con la nuova Striker Dacia punta a proseguire il capitolo di successo che sta percorrendo negli ultimi anni. La filosofia delle auto semplici, robuste e accessibili si continua a evolvere, promuovendo auto più grandi e spaziose. E se i SUV continuano a essere al centro delle preferenze della clientela europea, queste versioni con volumetrie originali possono distinguersi in un mercato sempre più affollato.

Se le promesse verranno mantenute, la Striker potrebbe diventare uno dei modelli più importanti della gamma Dacia nei prossimi anni. E considerando il prezzo annunciato, non è difficile immaginare che possa attirare l’attenzione di molti automobilisti in cerca di spazio, praticità e convenienza.