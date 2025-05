Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Nuova DS N°4, debutta il restyling

La cinque porte del marchio transalpino cambia nome e si aggiorna nel look per dare fastidio ad Audi, BMW e Mercedes. Lievi accorgimenti estetici sono serviti per garantire una rinfrescata a uno stile sempre elegante. La grande novità è rappresentata dalla versione elettrica. Lanciata nel 2021, la DS 4 rappresenta un terzo delle vendite del marchio, con l’Italia che, dopo la Francia, è il mercato più importante. Lunga 440 cm, larga 187 e alta 147, la Numero Quattro spicca per un frontale di nuova concezione. Il classico stile sinuoso parigino è ancora più ricercato.

Il design è stato elaborato presso il DS Design Studio di Parigi e tutte le varianti del modello vengono realizzate a Rüsselsheim, in Germania. La nuova DS N°4 si basa sulla piattaforma EMP2 ulteriormente sviluppata, che permette la creazione di motori full electric, tecnologie ibride plug-in e mild hybrid. Ogni variante è pensata per garantire il massimo comfort a bordo e un piacere di guida estremo su ogni superfice. La N°4 rappresenta il perfetto equilibrio tra performance e classe, senza distaccarsi dal DNA del marchio.

L’avantreno rivisto della nuova DS N°4 spicca per linee moderne e accattivanti. Una grande griglia nera con dettagli distintivi incarna la nuova firma luminosa, ispirata alla concept car DS E-Tense Performance e alla DS N°8. Il disegno dei gruppi ottici si unisce alle estremità esterne dei paraurti anteriori fino al logo DS illuminato al centro. “La nuova DS N°4 incarna l’essenza di DS Automobiles: carattere, eleganza, desiderio di eccellenza automobilistica e ricerca della perfezione“, ha annunciato Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles.

La firma luminosa esclusiva verrà adottata in tutte le varianti, indipendentemente dal sistema di propulsione. La DS N°4 Étoile vanta dei gruppi ottici DS Matrix LED Vision. Per ottenere il risultato sono state combinate luci a matrice e luci di svolta per offrire un aspetto futuristico e una visibilità perfetta. Il cofano della N°4 ora risulta più lungo di 12 millimetri rispetto al modello precedente, coprendo la zona superiore della griglia del radiatore. Il materiale colorato usato è rivestito con una vernice trasparente altamente resistente. Si tratta di una innovazione che strizza l’occhio all’ambiente, risultando sostenibile e permettendo una protezione a lungo termine contro usura e piccoli urti.

Stile francese, produzione tedesca

Il profilo laterale spigoloso è accentuato da dettagli aerodinamici. Le maniglie delle porte a scomparsa si integrano perfettamente nella carrozzeria e rendono le linee più avvolgenti. La vettura presenta delle ruote di 720 millimetri, non perdendo slancio e dinamismo. I cerchi da 19 pollici sono di serie su tutte le varianti del modello, tuttavia la versione ibrida plug-in consente il montaggio anche cerchi da 20 pollici come optional. La vettura non perde quell’aspetto sportivo della versione precedente con un tetto visivamente sospeso, disponibile in un colore nero a contrasto, che scorre fino al lunotto posteriore e migliora l’aerodinamica. I finestrini sono incorniciati da una piacevole linea cromata. Il retrotreno della DS N°4 ha nuovi fari full LED che non passeranno inosservati.

Una lunga fascia nera lucida, infatti, unisce i fanali posteriori e dona una immagine slanciata. Probabilmente la zona del retrotreno non è originale come il frontale, ma chiarisce le intenzioni dei designer di non interrompere l’enfasi orizzontale dello stile. Spicca nella parte posteriore l’ampia scritta DS Automobiles, creata con una nuova ed esclusiva tipografia, visibile anche a grandi distanze. I parafanghi posteriori scolpiti regalano quella robustezza in più, mentre la zona del montante C vanta una punta nera lucida con il logo DS inciso.

Gli interni sono stati rivisti con una semplificazione dei comandi: addio al piccolo schermo a sfioramento posizionato nella console della versione precedente. Nella nuova versione il display di 10” è stato centralizzato e integrato nella plancia. L’abitacolo è curato, con finiture di qualità e materiali molto gradevoli al tatto. L’infotainment DS Iris con integrazione ChatGPT e l’esclusiva illuminazione ambientale sono due aggiunte che faranno la felicità degli appassionati di tecnologia. Non manca il sistema DS Drive Assist 2.0 per la guida semi-autonoma e il monitoraggio dell’attenzione del conducente, oltre ai fari DS Matrix LED Vision adattivi. Offerta negli allestimenti Pallas ed Étoile, la DS N°4 offre una dotazione ricca e possibilità di personalizzazione in linea con gli allestimenti premium della gamma transalpina.

La gamma motori

Il lancio verso fine 2025, con prime consegne che potrebbero iniziare subito dopo, è previsto con diversi sistemi di propulsione elettrificati: 100% elettrico, ibrido plug-in, ibrido e a gasolio. Con la nuova DS N°4 E-Tense, DS Automobiles ha puntato ancor di più su una immagine green. La versione ibrida leggera si basa su un motore tre cilindri 1.2 turbo da 136 CV. Con la potenza della parte elettrica raggiunge un picco di 145 CV, con dati ufficiali di 202 km/h di velocità di punta, 9,5 secondi per passare da 0 a 100 km/h e 19,2 km/l di consumo medio.

La plug-in hybrid, invece, vanta un quattro cilindri 1.6 turbo a benzina, che con l’elettrico arriva a 225 CV: l’accelerazione da 0 a 100 km/h è coperta in 7,4 secondi, la top speed è di ben 233 km/h e il consumo medio è di 71,4 km/l (nel ciclo ufficiale, partendo con batteria carica). La versione 1.5 turbodiesel conserva un quattro cilindri da 131 CV che consente uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,9 secondi, 203 km/h di velocità massima e 19,2 km/l di consumo medio. La grande novità è rappresentata dalla variante elettrica da 213 CV e una batteria da 58,3 kWh. In base a quanto dichiarato dalla Casa francese, permette un’autonomia media di 450 km.

La batteria ad alto voltaggio promette un’elevata densità energetica in uno spazio ridotto. La vettura presenta un nuovo sistema a pompa di calore ed elementi di raffreddamento e riscaldamento più grandi per offrire un elevato comfort termico. Per raggiungere risultati top a livello aerodinamico in favore dell’efficienza, la carrozzeria è stata ribassata di 10 millimetri e i deflettori dell’aria nella griglia del radiatore sono stati elaborati per ridurre la resistenza dell’aria. I benefici sull’autonomia risultano notevoli. In una stazione di ricarica rapida bastano circa 30 minuti per caricare le batterie dal 20 all’80%.

“N°4 riprende la firma a V verticale e sottile delle luci diurne della nostra concept car DS E-Tense Performance. Ci siamo ispirati a questo modello anche per la nostra nuova ammiraglia, N°8, per creare la linea luminosa orizzontale che collega la griglia al badge DS illuminato. Una combinazione che regala un risultato spettacolare e facilmente riconoscibile“, ha annunciato Thierry Metroz, Design Director DS Automobiles.