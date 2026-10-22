FIAT ha scelto di onorare il marchio Autobianchi che, nel corso della sua storia, ha contribuito a motorizzare il Belpaese

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Ufficio Stampa Stellantis Presentazione nuova Pandina Tributo Autobianchi

La nuova Pandina Tributo Autobianchi celebra con nostalgia uno dei costruttori più importanti dell’industria delle quattro ruote italiana. La data di presentazione, il 21 ottobre 2026, enfatizza il legame simbolico tra passato e presente, affondando le radici nella storia della Casa produttrice nata nel 1955 dallo scorporo della divisione auto della Bianchi, poi ceduta a una partecipazione paritetica di Pirelli e FIAT fino al 1968.

30 anni fa esatti si registrò l’ultima immatricolazione di una Autobianchi Y10. Quest’ultima fece la sua prima apparizione pubblica in occasione del 55° Salone dell’automobile di Ginevra, svoltosi dal 7 al 17 marzo del 1985. La citycar prese vita per sostituire la mitica A112, un successo planetario. La Y10 era basata sulla piattaforma della coeva Panda e quindi ricalcava anche lo schema tecnico della prima serie dell’utilitaria FIAT: trazione anteriore, motore anteriore trasversale con cambio in linea, impianto frenante con dischi all’avantreno e tamburi dietro, sospensioni anteriori a ruote indipendenti con schema MacPherson e braccio a terra negativo.

Radici profonde

La Autobianchi Y10 fu in grado di reinterpretare l’animo di una vettura compatta attraverso un look che, ai tempi, era considerato raffinato. Il “Tributo Autobianchi” ricalca il concetto della ricercatezza con l’esclusiva livrea Platino, i dettagli esterni neri a contrasto e il portellone nero che riprende uno degli elementi stilistici più iconici della storica Y10, i cerchi in lega diamantati e le personalizzazioni dedicate, associate a interni color sabbia chiaro e finiture peculiari.

Realizzata nell’impianto di Pomigliano d’Arco, la Pandina Tributo Autobianchi integra tutte le qualità classiche dell’utilitaria più venduta d’Italia. L‘auto torinese risulta accessibile, versatile e impreziosita da un tocco di eleganza nostrana. Il boom di vendite del 2026 testimonia la formula intramontabile di un progetto che piace per la sua semplicità. Nei primi nove mesi del 2026 la Pandina ha confermato la leadership nel segmento A in Europa, con 100.000 immatricolazioni (+7%), di cui 86.000 (+5%) solo nel Belpaese. A settembre ha marcato 10.401 immatricolazioni, raggiungendo una quota del 7,5% del mercato italiano.

Ancora più scelta

La nuova Pandina Tributo Autobianchi affianca gli allestimenti Pop, Icon e Cross, tutti disponibili con motorizzazione ibrida. Il marchio ideato da Giuseppe Bianchi e Ferruccio Quintavalle è risultato essenziale anche per il successo della Lancia Y, proseguendo un percorso caratterizzato da stile e personalità. Il carattere inconfondibile della Y10 aprì la strada all’idea di una vettura elegante ma pratica nell’uso in città, che poi ha portato all’inconfondibile carattere della moderna Ypsilon.

La Pandina Tributo Autobianchi non passerà inosservata con il nuovo colore Platino, sviluppato specificamente per questa versione e disponibile in esclusiva. I clienti potranno optare tra la configurazione monocromatica e quella bicolore, caratterizzata dal tetto e dal portellone posteriore neri a contrasto.

Spiccano le calotte degli specchietti retrovisori e gli skid plate verniciati in nero, uno sticker laterale con scritta “Tributo Autobianchi” e gli esclusivi cerchi in lega diamantati da 15”, arricchiti da un logo dedicato sui coprimozzi. L’abitacolo caratterizzato da sedili in microfibra color sabbia chiaro vanta il motivo a “quadrettoni” e un logo specifico sui poggiatesta anteriori, associati agli inserti soft-touch dei pannelli porta nella stessa tonalità sabbia chiaro. Il contrasto tra i rivestimenti chiari e i dettagli in nero creano un ambiente distintivo. La scritta “Tributo Autobianchi”, visualizzata sul quadro strumenti e sulla radio, i tappetini e le finiture specifiche completano l’abitacolo. Disponibile da dicembre verrà offerta a un prezzo promozionale di 15.400 euro, grazie al finanziamento Stellantis Financial Services.