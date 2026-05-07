Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Stellantis Nuova gamma Alfa Romeo Junior

Il SUV che avrebbe dovuto inneggiare al capoluogo lombardo e alla fine è stato battezzato Junior ha rappresentato una svolta per la Casa di Arese. Il modello, destinato principalmente al mercato europeo, si è inserito con classe e personalità nel listino sotto la Tonale. La prima vettura di segmento B del marchio dal 2018, ovvero dall’uscita della MiTo, è realizzata su base PSA negli impianti di Tychy, in Polonia.

La versione elettrica è stata la prima del marchio ad adottare questa tipologia di propulsore. La batteria da 54 kWh di Alfa Romeo Junior Elettrica garantisce un’autonomia fino a 414 km nel ciclo misto WLTP. Elaborata sulla piattaforma condivisa con Peugeot 2008 II, Opel Mokka B, DS 3 Crossback, Fiat 600, Jeep Avenger e Lancia Ypsilon III, la Junior riprende le motorizzazioni a motore trasversale/anteriore e lo schema sospensivo, che è del tipo MacPherson all’avantreno e a ruote interconnesse con ponte torcente al retrotreno. La gamma della sportiva compatta ora si evolve con tecnologie di serie che prima risultavano disponibili come optional a pagamento.

Porte di ingresso aperte

In occasione dell’ultimo episodio della trilogia pubblicitaria del Biscione con Pedro Alonso, noto per la nuova serie TV “Berlino 2” su Netflix dopo il successo della Casa di Carta, si sono accesi i riflettori sull’Alfa Romeo Junior. La nuova gamma è disponibile a partire da 159 € al mese, grazie alla proposta di finanziamento. L’attore spagnolo è stato immortalato nello spot “Interrogatorio”, ovvero l’ultimo episodio della trilogia dedicata al modello Alfa Romeo.

Emerge una Junior in continua evoluzione con alcune importanti dotazioni tecnologiche offerte di serie. In particolare, su Junior Sprint e Ti vengono aggiunte di serie il volante in pelle con le palette del cambio integrate (versioni Ibride), l’Adaptive Cruise Control, il wireless charger, il Keyless Entry, la retrocamera 180°, i sensori di parcheggio 360°, oltre agli specchi ripiegabili elettricamente riscaldati e il comodo Blind Spot Monitoring.

Nel filmato “Interrogatorio”, disponibile dal 10 maggio, si vede Pedro Alonso seduto davanti a una macchina della verità, con un viso imperturbabile, finché la chiave di un’Alfa Romeo Junior non viene poggiata sul tavolo. Il verdetto? Il cuore non mente mai e con un colpo di scena carico di tensione arriva un finale a sorpresa.

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Elementi distintivi

Il patrimonio genetico della Junior con l’allestimento Ti non cambia: body kit nero lucido e l’ambient lighting, creando una differenziazione con la Sprint. Il marchio Alfa Romeo è stato Automotive Premium Partner alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e la serie speciale dedicata ai Giochi prende il nome di Sport Speciale, un omaggio all’Heritage del marchio del Biscione. Presenti le medesime dotazioni tecnologiche aggiunte su Sprint e Ti, con interni in Alcantara.

Gli aggiornamenti si applicano trasversalmente alle versioni ibride Q4 e full electric, dando ai clienti la possibilità di vedere soddisfatte le proprie esigenze. La versione Sprint arricchita dai nuovi contenuti risulta alla portata di tutti con una rata mensile a partire da 159 €. L’animo sportivo si racchiude perfettamente nel volume compatto del B-SUV, diventando la porta di accesso del mondo privilegiato Alfa Romeo. Chi sogna un’auto adatta agli spostamenti quotidiani, senza rinunciare ad avventurose gite fuori porta, troverà nella Junior un’ampia offerta di motorizzazioni, allestimenti di qualità e tecnologia all’avanguardia.