Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Hyundai

La nuova Hyundai Bayon cambia profondamente e punta a conquistare spazio nel competitivo mercato europeo dei SUV compatti. Mostrata al Salone dell’Auto di Parigi, la nuova generazione abbandona buona parte dell’impostazione stilistica precedente per adottare forme più robuste, un abitacolo tecnologicamente evoluto e dotazioni normalmente riservate a vetture di categoria superiore.

La novità più importante arriverà però nel 2027, quando alla gamma si aggiungerà una motorizzazione full hybrid da 138 CV. Un’evoluzione significativa per il crossover coreano, che continuerà a essere prodotto nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye.

Design completamente rinnovato e versione N Line

La nuova Bayon interpreta la filosofia stilistica Art of Steel attraverso superfici scolpite, passaruota pronunciati e un cofano dalle linee marcate. Il frontale introduce una firma luminosa orizzontale a tutta larghezza, accompagnata da proiettori LED con funzione Static Bending Lights.

Le dimensioni restano adatte all’utilizzo urbano: 4,25 metri di lunghezza, 1,81 di larghezza e un passo di 2,60 metri. L’altezza raggiunge circa 1,57 metri, a seconda della configurazione. Le protezioni inferiori, i montanti scuri e le barre sul tetto accentuano l’impostazione da SUV. La personalizzazione comprende cerchi fino a 18 pollici e tre verniciature opache: Vibrant Blue Matte, Ice Blue Matte e Fierce Red Matte.

La variante N Line introduce paraurti specifici, finiture nere lucide, cerchi dedicati e un diffusore posteriore con doppi terminali di scarico integrati. Nell’abitacolo compaiono sedili sportivi rivestiti in tessuto e pelle scamosciata.

Interni digitali, comfort e sicurezza

L’evoluzione tecnologica è evidente nella plancia, che può ospitare due display curvi da 12,3 pollici, uno dedicato alla strumentazione e l’altro all’infotainment. Sono disponibili Apple CarPlay e Android Auto wireless, ricarica senza fili per smartphone e Hyundai Digital Key 2, che permette di aprire e avviare l’automobile utilizzando un telefono o uno smartwatch compatibile.

L’Entertainment Package consente inoltre di accedere a contenuti streaming, compreso YouTube, mentre l’impianto Bose Premium dispone di otto altoparlanti. Particolare attenzione è stata riservata all’abitabilità. I passeggeri posteriori possono beneficiare di schienali reclinabili, bocchette di ventilazione dedicate e sedili riscaldabili. Davanti sono previsti, secondo l’allestimento, sedili riscaldati e ventilati.

Il bagagliaio raggiunge 440 litri nelle versioni a combustione, mentre la futura ibrida offrirà 397 litri. Sul fronte della sicurezza arrivano numerosi sistemi SmartSense, tra cui Highway Driving Assist 2, monitoraggio degli angoli ciechi, telecamere perimetrali e assistenza anticollisione. Presente anche un airbag centrale anteriore, progettato per limitare il contatto tra gli occupanti durante gli urti laterali.

Motori turbo benzina e full hybrid nel 2027

Al lancio, la nuova Bayon sarà proposta con il tre cilindri turbo benzina 1.0 T-GDI, disponibile nelle configurazioni da 90 e 115 CV. La versione da 90 CV utilizza un cambio manuale a sei rapporti, mentre quella da 115 CV può essere abbinata anche alla trasmissione automatica doppia frizione a sette marce.

Le prestazioni dichiarate comprendono velocità massime tra 171 e 180 km/h e accelerazioni da 0 a 100 km/h comprese tra 10,8 e 12,3 secondi. Nel 2027 arriverà il nuovo 1.6 full hybrid da 138 CV, che abbinerà un motore benzina GDI a un’unità elettrica e a un cambio doppia frizione a sei rapporti.

La tecnologia comprenderà la frenata rigenerativa adattiva, con intensità regolabile attraverso le palette al volante. I valori di emissioni e prestazioni della versione ibrida sono ancora soggetti all’omologazione definitiva. Hyundai non ha invece comunicato i prezzi italiani della nuova Bayon, che saranno annunciati successivamente.