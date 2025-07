Ufficio Stampa Stellantis La Nuova Jeep Compass 4xe è pensata per la guida in fuoristrada

La Jeep Compass è uno dei modelli chiave per il futuro del marchio Jeep. Sviluppato a partire dalla piattaforma STLA Medium, il SUV mira a diventare un vero e proprio punto di riferimento per la gamma del brand, soprattutto in Europa. La presentazione della nuova generazione è avvenuta poche settimane fa, con un successivo avvio della fase di commercializzazione per la versione First Edition.

La gamma del SUV, però, è destinata ad aggiornarsi e ad arricchirsi: in rampa di lancio c’è la Nuova Jeep Compass 4xe, modello che la Casa del Gruppo Stellantis è pronta a portare sul mercato. Questa versione del SUV è protagonista di alcune anticipazioni ufficiali con Jeep che ha anche pubblicato alcune immagini dell’abitacolo con l’obiettivo di sottolineare lo stretto legame con il mondo dell’off-road per la sua Compass, in particolare per la versione 4xe.

Progettata per l’off-road

La Nuova Jeep Compass è, da tempo, al centro delle news legate al mondo delle quattro ruote e anche qui, su Virgilio Motori, abbiamo parlato in più occasioni del modello, prodotto presso lo stabilimento di Melfi, anche con un lungo approfondimento dedicato a tutti i segreti della Compass. Oggi, però, Stellantis ha voluto anticipare l’arrivo della Compass 4xe che, sulla base di quanto svelato dall’azienda, arriverà sul mercato con un “abitacolo progettato appositamente per l’utilizzo off-road, con materiali e soluzioni che privilegiano la durata, la praticità e il comfort in ogni condizione“.

Ufficio Stampa Stellantis

L’obiettivo è chiaro: la Compass 4xe “entra ancora di più nel territorio dei veri fuoristrada” e lo fa proponendo sospensioni rialzate di 10 mm, un paraurti dedicato che migliora gli angoli di attacco (27°), partenza (31°) e breakover (16°) oltre a cerchi da 19 pollici e pneumatici con fianco più alto. Tutti i dettagli tecnici del modello saranno svelati più avanti ma la nuova Compass 4xe, come confermato dal brand, potrà sfruttare il sistema Select-Terrain con una modalità di guida fuoristrada dedicata, per migliorare la gestione della trazione in tutti i contesti di utilizzo. Ricordiamo che il nuovo modello di Jeep viene prodotto a Melfi, stabilimento chiave per il futuro di Stellantis in Italia e futura sede della produzione anche della Lancia Gamma, secondo modello del “Rinascimento” del brand che utilizzerà la stessa piattaforma di Compass.

Un abitacolo riprogettato

In fase di sviluppo, Jeep ha scelto di dedicare grande attenzione all’interno del modello: l’abitacolo è stato ridisegnato con l’obiettivo di soddisfare le esigenze degli appassionati di outdoor, già a partire dalla scelta dei materiali, con soluzioni pensate per offrire resistenza e praticità. Da segnalare anche l’introduzione di schienali con superficie antigraffio e la presenza di tappetini in gomma per proteggere il pavimento. La Casa ha posto una particolare attenzione alle soluzioni cromatiche, con combinazioni di colori che richiamano l’off-road. Jeep ha scelto, ad esempio, soluzioni con interni in marrone chiaro, in grado anche di nascondere meglio lo sporco. Ci sono anche accenti in colore rosso che rimpiazzano gli elementi argentati presenti nella versione standard.

I prezzi

Per il momento, non ci sono ancora informazioni sui prezzi della Nuova Compass 4xe. Il SUV, come detto in precedenza, è disponibile con la First Edition, variante che ha debuttato sul mercato con un listino prezzi che parte da 41.900 euro.