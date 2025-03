Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Nuova Jeep Compass: lancio previsto in primavera

La nuova Jeep Compass 2025 si preannuncia come una delle novità più succulente e interessanti di quest’anno, con una presentazione al mondo prevista nel corso della primavera ormai alle porte. La Casa automobilistica della galassia Stellantis ha già rilasciato alcune immagini in anteprima che ne svelano alcuni dettagli, alimentando l’attesa per un modello destinato a sostituire una versione molto apprezzata, soprattutto in Italia e in Europa. Ultimo punto, ma non meno importante, la sua costruzione – esattamente come il modello ormai avviato verso la pensione – si svolgerà nell’impianto italiano di Melfi (PZ).

Jeep Compass, produzione e piattaforma scelta

La nuova Jeep Compass, dunque, continuerà a essere prodotta in Italia, nello stabilimento di Melfi. Un elemento chiave di questa nuova generazione è l’adozione della piattaforma STLA Medium di Stellantis, una base meccanica multi-energia progettata per ospitare diverse tipologie di propulsori. Questa base è condivisa con altri modelli del gruppo, come la DS N°8, la nuova DS N°8 e la futura Lancia Gamma, tutti veicoli che saranno assemblati proprio qui.

Design esterno, cosa vediamo dai teaser

Le immagini rilasciate da Jeep si concentrano principalmente sui gruppi ottici anteriori e posteriori, che mostrano un design caratterizzato da linee particolarmente squadrate. I fari posteriori, in particolare, sembrano quasi fuoriuscire dai volumi del SUV. Il frontale, invece, mantiene le classiche sette feritoie incastonate nella mascherina, illuminate però non da una striscia centrale continua, ma da segmenti posti sopra ciascun elemento.

La mascherina appare sottile, simile a quella della generazione odierna, mentre le luci presentano un disegno rettangolare, che ricorda quello della Jeep Recon, un’altra novità del 2025. In ogni caso, il nuovo modello conferma uno stile generale molto muscoloso, soprattutto per quanto riguarda i passaruota e l’andamento filante del tetto. Si potrebbe azzardare una certa coerenza con le tipiche creazioni del marchio di origine americana.

Motorizzazioni: ci sarà l’elettrificazione

La piattaforma STLA Medium permetterà alla nuova Jeep Compass di essere equipaggiata con motorizzazioni mild hybrid, plug-in hybrid e 100% elettriche, disponibili sia con trazione anteriore che integrale. Quest’ultima, come sugli altri modelli a quattro ruote motrici della casa americana, è ottenuta con un secondo motore elettrico al posteriore, senza albero di trasmissione centrale. Insomma, una delle peculiarità che hanno reso questo marchio famoso in tutto il mondo resterà al suo posto.

Sebbene non siano ancora state rilasciate ulteriori specifiche dettagliate su potenze e batterie, è possibile fare delle ipotesi basandosi su altri modelli del gruppo Stellantis che utilizzano la medesima piattaforma. Ad esempio, la Peugeot 3008 offre motorizzazioni come il 1.2 e-hybrid da 136 CV, il 1.5 plug-in da 194 CV e powertrain elettrici da 213 CV con batteria da 73 kWh e 231 CV con batteria da 96 kWh, per un’autonomia dichiarata rispettivamente di 529 e 701 km.

Produzione e uscita

La presentazione ufficiale della nuova Jeep Compass è a un passo da noi, dato che nel calendario il suo esordio sotto ai riflettori, per un lancio che promette molto, è prevista per la primavera del 2025. Per quanto riguarda, invece, l’inizio della produzione questo dovrebbe avvenire entro l’estate, sempre di quest’anno anche se a questo manca ancora l’ufficialità da parte di Stellantis, ed è una pura speculazione. In ogni caso, la Compass sarà una delle grandi novità dell’anno e un modello molto importante per l’economia del Gruppo franco-italiano.