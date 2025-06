Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Lamborghini al Motor Valley Fest 2025 con la nuova Temerario Alleggerita

Il marchio emiliano non avrebbe potuto scegliere palcoscenico migliore per far cadere i veli sulla variante Alleggerita della Temerario. Nel Motor Valley Fest, tenutosi dal 5 all’8 giugno, l’eccellenza italiana è stata portata a un livello ancora più alto. Lamborghini ha valorizzato il Made in Italy con una regina che sta già facendo segnare nuovi primati.

La Temerario vanta un motore ibrido V8 biturbo da 920 CV, garantendo prestazioni top e una abitabilità senza precedenti nel mondo Lamborghini. Il V8 biturbo è stato creato da zero a Sant’Agata Bolognese ed è il primo e unico motore di una supercar in grado di raggiungere i 10.000 giri/min. Temerario è definita dai tecnici della Casa emiliana una vera fuoriclasse, unendo un ampio spazio per i passeggeri a un handling da sogno. La versione Alleggerita è nata per clienti che amano spingere al massimo in pista. Sulla bilancia, rispetto alla versione standard, pesa 25 kg in meno per l’uso di cerchi in carbonio e risulta ancora più efficiente dal punto di vista aerodinamico, con una deportanza aumentata del 67% e una efficienza aerodinamica maggiorata del 62%.

L’asso nella manica del brand del Toro

La gamma Lamborghini si sta ampliando all’insegna delle innovazioni, pur rispettando il DNA storico. In occasione della vetrina del Motor Valley, Stephan Winkelmann, Chairman & CEO di Automobili Lamborghini, ha espresso la sua soddisfazione attraverso un videomessaggio. Il marchio è stato rappresentato con orgoglio da Matteo Ortenzi, Product Line Director Revuelto.

L’abitacolo dell’entry-level permette al guidatore e al passeggero di provare forti sensazioni e un comfort inedito. Grazie al passo più lungo rispetto alla Huracán, al maggiore spazio per le teste in abitacolo e ai nuovi sedili, guidare una Lamborghini non è mai stato così comodo. Non manca la nuova interfaccia utente (HMI) e agli inediti servizi connessi, come Telemetria 2.0, Memories Recorder, Dashcam e Navigazione con Realtà Aumentata. La versione Alleggerita della Temerario non è ancora proposta per la vendita e non è quindi soggetta alla Direttiva 1999/94 CE.

L’importanza di aprire nuove strade per i giovani

La settima edizione del Motor Valley Fest si è svolta a Modena. Alessandro Farmeschi, After Sales Director, ha preso parte al dibattito Heritage & Classic Cars, focalizzato sulle auto storiche. C’è stato spazio anche per i Talent Talk, incentrato su incontri tra professionisti del settore e studenti. Per Automobili Lamborghini ha preso la parola Stefano Cossalter, Product Line Director per Urus e Lanzador, che ha condiviso il suo percorso professionale e offerto preziosi consigli a chi desidera lavorare nel mondo dei motori, e Antonella Galeasso, Coordination of Talent Acquisition.

Il Motor Valley Fest è nato su territorio dove la passione si fonde con la competenza. Il marchio del Toro è noto in tutto il mondo, ma non ha dimenticato le radici. Automobili Lamborghini ha rappresentato uno dei protagonisti assoluti della kermesse. La sua presenza, a tavole rotonde e sessioni di confronto, ha consentito di portare la propria esperienza e il know-how a giovani con un grande sogno nel cassetto. Dopo l’edizione record dello scorso anno, le presenze si sono confermate alte anche nel 2025. Oltre all’innovativa Lamborghini, sono state esposte delle supercar e diverse moto iconiche rappresentative dei brand della Motor Valley: Ferrari, Pagani, Maserati, Ducati e Dallara.