A Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono caduti i veli sulla nuova Lancia Gamma

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Ufficio Stampa Stellantis Presentazione a Roma della nuova Lancia Gamma

Alla presenza del Ministro Adolfo Urso, del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, di Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe di Stellantis, e di Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia, il marchio torinese ha presentato la nuova Gamma. L’evoluzione della specie, rispetto all’omonima berlina coupé introdotta nel 1976 e rimasta in produzione fino al 1984, apre una nuova frontiera per Lancia.

Il listino si arricchisce di una moderna fastback crossover, lunga 4,67 metri ed elaborata sulla piattaforma STLA Medium, disponibile con motorizzazioni ibride ed elettriche. La versione hybrid garantirà oltre 1.000 km di autonomia complessiva, mentre le varianti full electric arriveranno fino a circa 740 km. Al vertice della proposta c’è una versione a trazione integrale da 375 CV. L’obiettivo è attirare una nuova clientela, creando un giusto equilibrio tra clienti privati e business che cercano una vettura a ruote alte moderna e affidabile.

Un omaggio nel 120° anniversario del marchio

Progettata, sviluppata e prodotta nello stabilimento di Melfi, Lancia Gamma abbraccia la nuova strategia commerciale di Stellantis. In una fase di crisi per l’automotive europeo, il brand torinese punta su nuove tecnologie, competenze produttive e una filiera che rappresenta un fiore all’occhiello alle nostre latitudini. Per la presentazione istituzionale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato scelto un luogo significativo. Nella Capitale i vertici del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA hanno raccontato il percorso di avvicinamento al progetto Gamma e il ruolo centrale dell’Italia nel piano industriale.

La vettura, disegnata a Torino presso il Centro Stile Lancia, si affianca ad altri modelli di successo come Jeep Compass, DS N°8 e DS N°7. Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe di Stellantis, ha annunciato:

“La nuova Lancia Gamma è una dimostrazione concreta del ruolo che l’Italia continua ad avere nella strategia industriale di Stellantis. Melfi rappresenta un patrimonio di competenze, tecnologia e qualità, così come gli altri nostri stabilimenti italiani. Ma il futuro dell’industria automobilistica europea dipenderà anche dalle decisioni che siamo in grado di prendere oggi: servono regole capaci di restituire competitività al settore, sostenendo il Made in Europe, le auto compatte e i veicoli commerciali leggeri. Stellantis sta facendo la propria parte e Gamma ne è una testimonianza concreta”.

Made in Italy in primo piano

Il design dell’ultimo progetto di Lancia ha preso vita a Torino, presso il Centro Stile Lancia guidato da Gianni Colonello, Head of Design del brand. La produzione è affidata allo stabilimento Stellantis di Melfi. Il progetto coinvolge inoltre circa trenta fornitori italiani, una decina dei quali lucani. Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis in Italia, ha aggiunto:

“Gamma rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione di Lancia e assume un significato ancora più forte nell’anno in cui celebriamo i 120 anni del marchio. È un progetto italiano nel senso più completo del termine: nasce dal design a Torino, attraversa sviluppo e industrializzazione e prende forma a Melfi grazie alle competenze delle donne e degli uomini che vi lavorano ogni giorno. Con Gamma vogliamo trasformare design, qualità, capacità industriale e cultura italiana del progetto in un elemento concreto di competitività, in Italia e sui mercati europei”.

La rete Lancia in Italia si prepara ad accogliere il nuovo modello nella speranza di risollevare i numeri di vendita. La nuova Ypsilon ha disatteso le aspettative, ma una vettura a ruote alte potrebbe riposizionare il brand in una posizione di vertice.