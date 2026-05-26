Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Svelata la nuova Lancia Gamma: fastback fino a 740 km

Se avete seguito le voci degli ultimi mesi, sapete già che qualcosa di importante stava per succedere in casa Lancia. Il marchio torinese ha appena svelato le prime immagini ufficiali della Nuova Gamma. Un modello atteso, discusso, e che ora inizia a prendere forma concreta davanti agli occhi di tutti.

Fino ad oggi Lancia sul mercato esisteva con un solo modello, la Ypsilon. Una compatta con il suo carattere, ma pur sempre una sola auto a rappresentare un brand che nella sua storia ha saputo produrre alcune delle vetture più eleganti e apprezzate del Novecento. Con la Gamma, il listino si allarga, le ambizioni crescono e il marchio cerca di recuperare un pezzo della sua identità che aveva perso per strada. L’apertura degli ordini è prevista dopo l’estate. Il progetto, in altre parole, è già realtà.

Piattaforma STLA Medium

Dopo 50 anni, la Nuova Lancia Gamma è una fastback dalle linee slanciate, con una coda rastremata che la avvicina esteticamente alla categoria delle berline rialzate. Le misure parlano di: 4,67 metri di lunghezza, 1,89 metri di larghezza, 1,66 metri di altezza.

Alla base c’è la piattaforma STLA Medium di Stellantis, la stessa architettura modulare che il gruppo ha sviluppato per supportare motorizzazioni ibride ed elettriche su più modelli del suo portfolio. Si tratta di una scelta tecnica che garantisce alla Gamma un punto di partenza solido in termini di qualità strutturale, possibilità di elettrificazione e integrazione con le tecnologie di bordo più recenti.

Un elemento di orgoglio dichiarato da Stellantis è che la Gamma è disegnata, progettata e sviluppata in Italia, e prodotta nello stabilimento di Melfi, uno degli impianti più avanzati del gruppo. In un’epoca in cui la produzione automotive italiana è al centro di discussioni complesse, poter dire che un’auto nata da un brand storico italiano viene anche assemblata in Italia non è un dettaglio trascurabile.

Ufficio Stampa Stellantis

Offerta motori

La Gamma arriverà sul mercato con un’offerta powertrain articolata, pensata per rispondere a esigenze diverse e non lasciare scoperto nessun segmento. La versione ibrida monta un propulsore da 145 CV con un’autonomia complessiva dichiarata superiore ai 1.000 km: un numero che si ottiene sommando percorrenza elettrica e quella con il motore termico, e che racconta di un’auto pensata per un utilizzo quotidiano senza pensieri da ricarica.

Sul fronte full electric l’offerta è ancora più articolata. Si parte dalla versione base da 230 CV, che promette oltre 540 km di autonomia WLTP, un dato già più che rispettabile per un crossover di queste dimensioni. Si sale poi a una versione più potente da 245 CV con autonomia dichiarata superiore a 740 km, il che la porterebbe tra le vetture elettriche con la migliore percorrenza nel suo segmento. A completare la gamma c’è la variante a trazione integrale AWD da 375 CV, capace di percorrere fino a 675 km con una singola ricarica. Questi numeri, se confermati nei test reali, posizionano la Gamma in modo molto competitivo rispetto alla concorrenza diretta.

Il brand ha dichiarato che nei prossimi mesi verranno condivisi ulteriori dettagli su prezzi, allestimenti e specifiche complete. Quello che si sa già è che la Gamma vuole rappresentare, nelle parole di Lancia stessa, “l’evoluzione più avanzata dei valori distintivi del marchio“: eleganza italiana, innovazione e attenzione all’efficienza. Parole impegnative, che ora attendono la prova della strada e del mercato.