La nuova Lancia Gamma debutta a Torino: la fastback da 4,67 metri sarà prodotta a Melfi e arriverà con motorizzazioni ibride ed elettriche fino a 375 CV

Ufficio Stampa Lancia La Lancia Gamma va in scena al Salone di Torino

Per rivedere il nome Gamma su una Lancia nuova di zecca sono serviti parecchi anni, ma il ritorno ha poco a che spartire con l’omonima degli anni Settanta e Ottanta. Al Salone Auto Torino il marchio mostra la sua ammiraglia, una crossover fastback lunga 4,67 metri che entrerà nella gamma accanto alla Ypsilon e verrà costruita in Italia, nello stabilimento Stellantis di Melfi.

Sul prezzo Lancia non ha ancora scoperto le carte e il configuratore ufficiale non è disponibile. Le prime voci di corridoio collocano la Gamma intorno ai 40.000 euro di prezzo, da prendere, appunto, fin qui come semplice indicazione. L’apertura degli ordini è prevista dopo l’estate, con il modello destinato a diventare uno dei modelli centrali nel rilancio del marchio.

Una fastback lunga 4,67 metri

Le proporzioni raccontano parecchio della strada imboccata dai designer. Ai 4,67 metri di lunghezza si accompagnano 1,89 metri di larghezza e 1,66 di altezza, con una carrozzeria rialzata che nella zona posteriore lascia spazio a un profilo più sfuggente.

La Gamma nasce sulla piattaforma STLA Medium, puntando a inserirsi nel segmento delle crossover di dimensioni medio-grandi, e qualche tratto di famiglia con la Ypsilon si riconosce subito, soprattutto nelle luci anteriori. Tuttavia, gioca con proporzioni completamente diverse e nella zona posteriore il tetto accompagna la discesa verso il lunotto inclinato per dare forma alla silhouette fastback. Il lavoro non si è fermato allo stile: progettazione e sviluppo sono avvenuti in Italia, prima del passaggio alla produzione di Melfi.

Ufficio Stampa Lancia

L’adozione della piattaforma STLA Medium permette a Lancia di non puntare tutto su una sola alimentazione. Alla base dell’offerta ci sarà infatti un’ibrida da 145 CV, per la quale vengono dichiarati oltre 1.000 km di autonomia complessiva. Una soluzione importante soprattutto per allargare il pubblico rispetto al progetto iniziale, maggiormente orientato verso l’elettrico.

Quanto all’elettrica, la Casa ha previsto potenze e autonomie piuttosto diverse: si parte da 230 CV e oltre 540 km dichiarati, ma per percorrere più strada con una ricarica bisognerà guardare alla variante da 245 CV, capace sulla carta di superare i 740 km. La declinazione di punta toccherà invece i 375 CV e ricorrerà alla trazione integrale, fermandosi a 675 km di autonomia.

Il ritorno a Melfi

Nella prospettiva del brand, la Gamma riporta in primo piano pure lo stabilimento di Melfi. Il marchio mancava da questo impianto dai tempi della seconda generazione della Ypsilon, costruita qui tra il 1995 e il 2003. La produzione della nuova ammiraglia segna dunque un ritorno dopo oltre vent’anni e assegna alla fabbrica lucana un ruolo importante nella nuova fase del costruttore.

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Il piano ha coinvolto l’Italia ben prima dell’approdo sulle linee di Melfi, dato che nel nostro Paese sono state svolte le fasi di disegno, progettazione e sviluppo, così da proseguire il nuovo corso inaugurato dalla Ypsilon, in una fase nella quale Lancia ha riportato il proprio nome pure nel mondo dei rally. A bordo la vettura riprende alcune idee già viste sulla sorella, a cominciare dal sistema S.A.L.A., attraverso il quale si possono gestire diverse funzioni, in richiamo all’idea del salotto anticipata dalla concept Pu+Ra HPE.

Al Salone di Torino la Gamma si lascia osservare da vicino e mostra quanto sia cambiato il modello legato a un nome assente dal listino ormai da decenni. Rispetto all’antenata cambia praticamente tutto, a partire dalla carrozzeria fastback e dalle motorizzazioni ibride ed elettriche, in vista di un ritorno del marchio in una fascia di mercato superiore.