In occasione del 117° anniversario di Lancia appare la prima immagine di teasing della Nuova Lancia Ypsilon e parte il Rinascimento del brand

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis A febbraio 2024 in arrivo la nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina

Il grande Rinascimento del brand Lancia parte proprio oggi, annunciato ormai da mesi. Il marchio italiano ha intenzione di portare sul mercato parecchie novità, a partire dalla Nuova Lancia Ypsilon, che probabilmente oggi è la più attesa in assoluto.

Un’auto che ha fatto la storia, che gli italiani amano e hanno amato, ma apprezzatissima anche all’estero. Oggi Lancia annuncia che la Nuova Ypsilon sarà presentata il prossimo febbraio a Milano con la Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, una serie speciale che sarà disponibile solo in 1.906 unità in tutto, numerate e certificate e tutte con motorizzazione 100% elettrica.

Il Made in Italy rivive con Lancia Ypsilon

Lancia e Cassina, sono due espressioni del “Made in Italy” che oggi rafforzano la loro collaborazione, dopo la presentazione del Concept Lancia Pu+Ra HPE. La prima immagine della Nuova Lancia Ypsilon svelata oggi rappresenta il tavolino, simbolo del comfort a bordo di Lancia e che porta la firma di Cassina.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lanci, ha dichiarato: “Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso da tutti noi. Oggi parte il Rinascimento del marchio Lancia con la prima immagine della Nuova Lancia Ypsilon, la prima delle tre auto che fanno parte del nostro Piano Strategico. Celebriamo questo momento insieme a Cassina, eccellenza del design italiano, presentando la Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, modello 100% elettrico, realizzato in tutto in 1.906 unità numerate e certificate, numero che riprende l’anno di nascita del marchio Lancia. Grazie alla collaborazione con Cassina, questa vettura diventa la massima espressione del comfort a bordo di Lancia grazie alla cura dei dettagli, dei materiali, dei colori, degli spazi e al primo tavolino utilizzato all’interno di una vettura per sentirsi a casa, ovunque ci si trovi”.

Luca Fuso, amministratore delegato di Cassina, ha aggiunto: “Abbiamo una visione molto ampia del design e crediamo che sia importante sperimentare nuove vie e linguaggi per rappresentare al meglio lo stile di vita di oggi. La collaborazione con Lancia, azienda con cui condividiamo tanti valori come l’innovazione, la ricerca e il rispetto per la tradizione manifatturiera italiana, ci ha permesso di estendere la nostra esperienza anche al settore automotive con la Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina”.

L’anniversario e la prima foto

Oggi, in occasione del 117° anniversario di Lancia, è stata svelata la prima immagine della Nuova Lancia Ypsilon. Con una motorizzazione 100% BEV, la nuova limited edition rappresenta il primo passo concreto nel cammino del Rinascimento del brand italiano, con una strategia di elettrificazione chiara e ambiziosa che sta andando avanti a passi da gigante, in linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis che già conosciamo e di cui abbiamo parlato, e supportata da Free2move Charge in un ecosistema di ricarica integrato a 360°.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

La Casa ha deciso di svelare un piccolissimo particolare, l’immagine del tavolino, un dettaglio inedito, nonché elemento di design, che va a creare un forte richiamo a quel concetto di comfort, da sempre centrale per il brand Lancia e ora reso ancora più rilevante, grazie alla collaborazione con Cassina.

Il modello sarà svelato al pubblico ufficialmente nel mese di febbraio 2024, manca davvero poco e siamo tutti curiosi, con un percorso di avvicinamento all’appuntamento in varie tappe, che andrà avanti nelle prossime settimane, svelando una serie di ulteriori dettagli della Nuova Lancia Ypsilon. Seguiremo ogni appuntamento per scoprite tutti i dettagli prima del reveal.