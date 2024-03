Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

La nuova Lancia Ypsilon si sta facendo notare, così dopo averla vista debuttare in versione elettrica, nella sua edizione speciale Cassina che ha conquistato notevolmente il grande pubblico, adesso è giunta l’ora di scoprirla in un’altra veste ibrida, forse, ancor più adatta alla platea italiana che non ha ancora abbracciato in modo caldo e convincente la trazione elettrica. La prima creatura del “rinascimento Lancia” è un veicolo che rappresenta un tassello importante nello scacchiere del rilancio del costruttore torinese, che da troppo tempo vive nell’oblio. Adesso è il momento di tornare a brillare.

L’entusiasmo intorno a Lancia Ypsilon

L’entusiasmo e la voglia che circondano la nuova Lancia Ypsilon sono palpabili così, a distanza di pochi giorni dall’annunciato ritorno della mitica sigla HF, che rappresenta una rinnovata sportività, il listino italiano si arricchisce della versione ibrida che va ad appaiare quella elettrica.

La Ypsilon abbiamo avuto modo, in queste prime settimane, di approfondirla con la lente di ingrandimento, apprezzando le tante soluzioni stilistiche che l’hanno resa diversa dalle sue “cugine” del Gruppo Stellantis, cominciando da quel curioso tavolino che si colloca all’interno del raffinato abitacolo. Per quanto riguarda questa versione ibrida le differenze stilistiche sono ben poche – salvo la mascherina aperta e lo scarico posteriore -, perché anche in questo caso abbiamo Cassina a firmare i raffinati interni.

Una delle più importanti novità è il sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), scelto per la prima volta da Stellantis su una vettura di produzione, e dotato di guida autonoma di Livello 2. Le due telecamere a 180°, anteriore e posteriore, permettono una visione senza limiti grazie al monitoraggio degli angoli ciechi, mentre i display da 10.25” indicano lo spazio di manovra attorno all’auto. L’auto è un concentrato di tecnologia che conta anche su sistemi quali l’Automonous Emergency Braking (AEB) e l’Adaptive Cruise Control (ACC).

Il motore ibrido

La Lancia Ypsilon si affida a un motore di ultima generazione, un 3 cilindri benzina da 1.2 litri e 100 CV (74 kw) di potenza, coadiuvato da un sistema ibrido a 48V, che abbina efficienza e affidabilità. Anche le prestazioni sono garantite, perché grazie a questo gruppo propulsore la nuova nata del Marchio italiano riesce a raggiungere la velocità massima di 190 km/h e registra un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi.

Inoltre, la possibilità di passare all’alimentazione elettrica permette di ridurre i consumi della vettura e migliorare l’esperienza di guida, anche grazie ai sistemi di manovra a basso consumo che rendono i movimenti fluidi e dinamici, anche nei percorsi cittadini. La versione ibrida presenta esclusivamente un cambio automatico e-DCT a 6 rapporti e, tramite il supporto delle funzionalità elettroniche quali e-Start, w-Parking, e-Queueing ed e-Creeping, permette di plasmare lo stile di guida migliore sulla base delle esigenze e preferenze del conducente.

L’offerta di lancio

L’esclusiva Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina MHEV sarà disponibile a partire da 28.000 euro e con un’offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia che prevede un anticipo di 6.538 euro e una rata mensile di 200 euro al mese per 35 mesi che include 3 anni/30.000km di garanzia. Insomma, oltre all’elettrica l’offensiva Lancia può contare su un altro prodotto sicuramente interessante.