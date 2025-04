Si aggiorna la gamma della Lancia Ypsilon con novità importanti sia per la variante elettrica a zero emissioni che per la versione ibrida: ecco cosa cambia

Si aggiorna la gamma della Nuova Lancia Ypsilon. Il primo modello del nuovo corso di Lancia, infatti, registra l’arrivo di importanti novità, mirate a rafforzare la posizione della vettura nel segmento B premium del mercato. Gli aggiornamenti alla gamma sono due: la versione elettrica può contare su un aumento dell’autonomia, grazie a una maggiore efficienza, mentre la ibrida, anticipando le normative Euro 7 del 2027, diventa più potente. Queste due novità si traducono in un’offerta ancora più completa. Andiamo a scoprire, nei dettagli, le novità annunciate da Lancia.

Più autonomia per l’elettrica

La Lancia Ypsilon Elettrica si aggiorna e registra un incremento dell’autonomia di funzionamento. Si tratta di un importante passo in avanti per il modello, dotato di un motore elettrico da 156 CV e un pacco batterie da 54 kWh. Grazie alla nuova configurazione, la Ypsilon a zero emissioni è in grado ora di percorrere fino a 425 chilometri con una sola carica. L’aggiornamento ha portato a un miglioramento del 6% dell’autonomia nel ciclo WLTP: con un “pieno” è ora possibile percorrere fino a 22 chilometri in più. A rendere ancora più agevole l’utilizzo dell’elettrica è la possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 100 kW in corrente continua. Questa soluzione consente di ricaricare la batteria fino all’80% in meno di 30 minuti.

Più potenza per l’ibrida

Un elemento centrale della gamma della Ypsilon è la versione ibrida, con motore benzina e sistema elettrico a 48 volt. Il nuovo aggiornamento porta la potenza reale disponibile da 100 CV a 110 CV. Non cambiano prestazioni e consumi. L’aggiornamento è parte dell’adeguamento alla normativa Euro 7 che dal novembre 2027 richiederà, per tutti i modelli ibridi, la dichiarazione della potenza combinata. Per maggiori dettagli in merito alla normativa rimandiamo all’approfondimento realizzato da Virgilio Motori sulle novità di Euro 7. Questa variante è quella più importante, in questo momento, per Lancia e l’aggiornamento con l’incremento di potenza può rappresentare un plus sul mercato, contribuendo a sostenere i già buoni dati di vendita del modello che raccoglie un’eredità di 40 anni delle precedenti generazioni di Ypsilon.

Una spinta per la crescita

La Nuova Lancia Ypsilon, rispetto al modello precedente, ha un posizionamento diverso e non insegue più i volumi di vendita, rientrando nel segmento premium del mercato. La risposta degli automobilisti italiani è stata positiva anche se i margini di crescita sono notevoli. Il primo trimestre del 2025, infatti, si è chiuso con 2.926 unità immatricolate per la Ypsilon che si piazza nella Top 10 del mercato per quanto riguarda le segmento B. Per il momento, però, le vendite dell’elettrica sono ancora ridotte. La variante a zero emissioni, infatti, si è fermata a 138 unità immatricolate nel corso del primo trimestre dell’anno in Italia. L’aumento dell’autonomia potrà dare un contributo prezioso alla crescita nel corso dei prossimi mesi.

Il listino prezzi

L’aggiornamento della gamma non modifica il listino prezzi della Lancia Ypsilon. La vettura parte da 24.900 euro mentre per la versione elettrica, che inevitabilmente si posiziona più in alto nel segmento B, il prezzo di partenza è di 34.900 euro. I prezzi indicati non tengono conto delle promo in corso con cui la clientela può accedere a condizioni favorevoli per l’acquisto, anche con finanziamento e rottamazione.