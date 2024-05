Lancia rivela i prezzi della nuova Ypsilon: meglio equipaggiata rispetto alla generazione uscente, costituisce il modello del riscatto per il marchio torinese

Si aprono gli ordini della nuova Lancia Ypsilon, l’auto della rinascita per il marchio torinese. Rispetto alla generazione uscente, propone, infatti, più contenuti premium, a conferma di quanto i portavoce avevano anticipato.

Entro la fine del decennio il portafoglio prodotti dell’azienda italiana si arricchirà di due ulteriori modelli, la Aurelia nel 2026 e la Delta due anni dopo, entrambi rievocanti i fasti del passato nel nome. Che soffi un vento diverso emerge, però, già con la Lancia Ypsilon 2024, un esemplare di rottura e ambizioso.

La vettura ideale per la salvaguardia dell’ambiente

“E’ la vettura ideale – ha osservato l’amministratore delegato del brand, Luca Napolitano – per clienti rispettosi dell’ambiente e interessati ad un facile accesso alle zone a traffico limitato, alla ricerca di un maggiore comfort di guida e alla comodità della ricarica domestica, sfruttando fonti rinnovabili, come l’energia solare o eolica”.

L’opzione entry-level offre degli interessanti spunti sotto il profilo tecnologico ed estetico, valorizzata da dettagli in verde salvia e bronzo spazzolato. Il pacchetto hi-tec si difende altrettanto bene, così da richiamare chi non può (o non vuole) spendere certe cifre.

Si rivolge a clienti esigenti la LX. All’esterno spiccano i cerchi in lega da 17 pollici, mentre dell’abitacolo risaltano i sedili in velluto con trama a boiserie. Il “cervello elettronico” evoluto ne corrobora lo status di top di gamma.

“La scelta dello storico nome LX – ha aggiunto Napolitano – sottolinea l’animo Progressive Classic del marchio. Nata nel 1966 per celebrare il 60° anniversario di Lancia e poi adottata sulle versioni più preziose dei modelli, oggi la sigla LX ritorna sulla Nuova Lancia Ypsilon, attualizzandone il doppio significato: il numero 60, “LX” in numeri romani, a celebrare il traguardo allora raggiunto, e l’acronimo con chiaro riferimento alla premiumness del marchio. La Nuova Lancia Ypsilon LX è la versione dedicata ai clienti più esigenti: completa in quanto a contenuti, con ricchezza di materiali e cura nei dettagli”.

Nuova, moderna e proiettata al futuro

Infine, completa la famiglia l’Edizione Cassina. “Dopo la presentazione ufficiale della Nuovo Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina – ha spiegato Napolitano – quella di oggi è un’altra data importante nel piano di Rinascimento di Lancia: oggi apriamo, infatti, in Italia, l’ordinabilità di tutte le versioni della Nuova Lancia Ypsilon, che si potranno trovare presso i concessionari “casa Lancia” italiani a partire da inizio giugno.

La Nuova Lancia Ypsilon è una vettura tutta nuova, moderna e che guarda al futuro. È la prima delle tre nuove auto del piano strategico con cui il marchio Lancia entrerà nel mercato premium europeo”.

Il listino prezzi delle versioni ibride parte da 24.900 euro, che sale a 34.900 euro qualora la scelta ricada sul powertrain elettrico.

Il proposito per la Ypsilon è di aggredire anche altri territori europei oltre all’Italia. Una volta invasi il Belgio e l’Olanda, a inizio 2025 invaderà la Spagna e la Francia, per poi approdare in Germania.

“Con il raggiungimento di questi mercati – ha concluso il CEO – contiamo di arrivare a un mix del 20% in Europa con le vetture EV. Le ultime vetture della vecchia gamma invece usciranno dalle linee di produzione fra luglio e agosto”.