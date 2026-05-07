Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa McLaren Ecco la nuova Hypercar di McLaren

McLaren è un punto di riferimento nel mondo delle quattro ruote, sia in pista che su strada. Nel corso degli anni, la Casa ha realizzato modelli di grande successo, che spesso attirano l’attenzione dei collezionisti di tutto il mondo.

In queste ore, ad arricchire la sua lunga storia di successi, McLaren ha presentato la MCL-HY FIA Hypercar, vettura sportiva che gareggerà nel Campionato del Mondo Endurance FIA ​​(WEC) e nella 24 Ore di Le Mans nel 2027.

Il modello in questione sarà anche la base di partenza della MCL-HY GTR, un modello che viene offerto ai clienti VIP di McLaren tramite il programma Project: Endurance che permetterà a pochi fortunati di poter mettersi alla guida di un modello davvero esclusivo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Un’esclusiva hypercar

La nuova MCL-HY GTR è stata appena presentata, dopo una lunga fase di sviluppo, e inizierà i test in pista nel corso delle prossime settimane, in vista del debutto nelle competizioni già in calendario per il prossimo anno.

Durante la fase di test, il pilota ufficiale del McLaren Hypercar Team, Mikkel Jensen, sarà affiancato dai piloti del McLaren Driver Development Programme (DDP), Gregoire Saucy e Richard Verschoor. Per questa fase di sviluppo, ci sarà il contributo anche del pilota della United Autosports, Ben Hanley.

La nuova hypercar può contare su un motore V6 biturbo, pensato per offrire prestazioni al top in pista, grazie anche al sistema ibrido MGU. Il propulsore eroga fino a 707 CV di potenza all’asse posteriore.

Da segnalare anche un peso ridotto ad appena 1.030 chilogrammi. Il progetto è stato costruito seguendo le normative ACO/IMSA. Le consegne della McLaren MCL-HY GTR, il modello derivato dalla Hypercar che sarà messo a disposizione dei clienti selezionati, sono programmate per la fine del 2027, al termine del periodo di sviluppo e dopo il debutto in pista della vettura.

Questo modello, frutto della collaborazione tra McLaren Racing e McLaren Automotive, non ha il sistema ibrido LMDh, obbligatorio per le Hypercar FIA, per poter garantire ai clienti “un’esperienza di guida più pura in pista”.

Per ammirare il nuovo progetto da tutte le angolazioni potete dare un’occhiata alle foto ufficiali pubblicate da McLaren su Instagram, in occasione della presentazione del suo nuovo modello avvenuta in queste ore.

Le parole dei protagonisti

Zak Brown, Amministratore Delegato di McLaren Racing, ha voluto sottolineare l’importanza che questo nuovo progetto ricoprirà per la Casa:

“Dopo mesi e anni di lavoro, eccoci qui a svelare al mondo la MCL-HY. McLaren Racing ora ha tre vetture pronte a competere nelle più importanti serie del motorsport: Formula 1, INDYCAR e WEC. Questo significa che McLaren, i suoi partner e i suoi fan possono sfidare insieme la Tripla Corona del GP di Monaco, della 500 Miglia di Indianapolis e della 24 Ore di Le Mans: una storia unica che abbraccia diverse serie e che ci distingue dagli altri.”

Nick Collins, Amministratore Delegato di McLaren Automotive, ha aggiunto: