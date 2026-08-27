Dall'11 settembre il nuovo crossover compatto sarà protagonista del Salone Auto Torino, affiancando OMODA 5, OMODA 7 SHS-P e OMODA 9 SHS-P

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Omoda & Jaecoo Omoda 4 sarà protagonista al Salone Auto di Torino

C’è chi sceglie i saloni tradizionali e chi preferisce parlare direttamente alle nuove generazioni. Per il debutto europeo della nuova OMODA 4, il marchio del gruppo Chery ha deciso di seguire una strada diversa, puntando sul mondo degli eSport prima ancora che sui classici appuntamenti dell’automobile.

Il nuovo crossover compatto farà infatti la sua prima apparizione pubblica nel Vecchio Continente dal 28 al 30 agosto a Barcellona, in occasione delle Grand Finals del VALORANT Champions Tour EMEA, uno degli eventi competitivi più seguiti dagli appassionati di videogiochi. Solo due settimane più tardi arriverà in Italia, dove sarà tra le protagoniste del Salone Auto Torino 2026, in programma dall’11 al 13 settembre.

Prima Barcellona, poi Torino

La strategia non è casuale. OMODA & JAECOO è infatti partner globale del circuito VALORANT e ha scelto la manifestazione catalana come vetrina ideale per mostrare il nuovo modello a un pubblico giovane, digitale e internazionale.

Durante le finali europee, ospitate all’Olimpic Arena di Barcellona, la OMODA 4 sarà esposta all’interno della zona B Site del Fan Fest, aperta gratuitamente ai visitatori. Non sarà però l’unica presenza del marchio all’evento: alcune OMODA 5 saranno utilizzate come vetture ufficiali per il trasporto di giocatori, ospiti e organizzatori, mentre il costruttore darà il proprio nome al premio destinato al miglior giocatore delle finali.

Una scelta che conferma la volontà del brand cinese di costruire un’identità diversa rispetto ai costruttori tradizionali, cercando un contatto diretto con una clientela più giovane rispetto alla media del settore automobilistico.

Il debutto italiano al Salone Auto Torino

Per il pubblico italiano, invece, l’appuntamento è fissato per l’11 settembre, giorno d’apertura del Salone Auto Torino. La manifestazione piemontese rappresenterà il primo contatto diretto con il mercato nazionale per il nuovo crossover compatto. L’evento, che si svolgerà tra Piazza Castello e i Giardini Reali, ospiterà oltre quaranta marchi e proporrà anche un’ampia area dedicata ai test drive su strada.

All’interno dello stand OMODA & JAECOO, la nuova OMODA 4 andrà ad affiancare una gamma già piuttosto articolata. Saranno presenti la OMODA 5 nelle versioni benzina, ibrida SHS-H ed elettrica, oltre alle più recenti OMODA 7 SHS-P e OMODA 9 SHS-P, entrambe equipaggiate con tecnologia plug-in hybrid.

Un tassello nella crescita europea

L’arrivo della OMODA 4 rappresenta un ulteriore passo nell’espansione europea del gruppo Chery. In appena tre anni il marchio ha superato il traguardo di un milione di veicoli venduti nel mondo ed è oggi presente in 77 mercati internazionali, di cui 22 in Europa.

Numeri che testimoniano la rapidità con cui il costruttore cinese sta cercando di consolidare la propria presenza fuori dai confini nazionali, facendo leva su una gamma sempre più ampia e su strategie di comunicazione alternative rispetto ai canali tradizionali.

La sfida passa dai nuovi linguaggi

La OMODA 4 arriva quindi in Europa con una missione precisa: intercettare un pubblico che guarda all’auto in modo diverso rispetto al passato. Non è un caso che il primo contatto con gli automobilisti europei avvenga in un’arena dedicata agli eSport e non in un salone tradizionale.

Barcellona sarà il primo banco di prova. Torino il secondo. Da lì inizierà la vera sfida commerciale per uno dei modelli più attesi della nuova offensiva europea di OMODA & JAECOO.