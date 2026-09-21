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Ufficio Stampa Stellantis Opel Astra GSE: tanta sportività

Opel cambia passo con il marchio GSE. Dopo averlo utilizzato per modelli elettrici ad alte prestazioni come Mokka GSE e Corsa GSE, la Casa tedesca ha deciso di estendere questa identità sportiva anche alle vetture più tradizionali. La prima sarà la Opel Astra GSE Line, che verrà mostrata al Salone di Parigi e arriverà sul mercato nella primavera del 2027.

La novità principale non riguarda soltanto l’estetica. Con la GSE Line, infatti, Opel separa almeno in parte l’immagine sportiva dal tipo di alimentazione: il nuovo allestimento potrà essere abbinato all’intera gamma di motorizzazioni prevista per Astra, comprese soluzioni ibride, plug-in hybrid e propulsori a combustione interna.

GSE non significherà soltanto elettrico

La sigla continua a significare Grand Sport Electric, ma la strategia diventa più ampia. Mokka GSE e Corsa GSE rappresentano il lato prestazionale completamente elettrico della gamma, entrambe con una potenza di 207 kW, equivalenti a 281 CV.

Astra GSE Line segue invece una filosofia differente. Non è necessariamente una nuova hot hatch e la presenza della sigla non identifica automaticamente una motorizzazione ad alte prestazioni. Si tratta innanzitutto di un allestimento dall’immagine più dinamica che, dalla primavera 2027, prenderà il posto dell’attuale GS.

Il cliente potrà quindi scegliere l’aspetto GSE senza essere obbligato ad acquistare una specifica tecnologia di propulsione. Una soluzione con cui Opel intende rendere questa identità accessibile a una platea decisamente più ampia.

Come cambia la nuova Astra GSE Line

Le differenze saranno immediatamente riconoscibili all’esterno. Sotto l’Opel Vizor compaiono inserti anteriori con una finitura specifica, mentre sul paraurti trovano posto le nuove scritte GSE LINE. La dotazione comprende cerchi in lega diamantati da 17 pollici, mentre quelli da 18 saranno disponibili a richiesta. Non si tratta quindi di trasformazioni radicali della carrozzeria, ma di dettagli pensati per rendere l’Astra più aggressiva rispetto alle configurazioni tradizionali.

Il trattamento continua nell’abitacolo, dove Opel utilizza cuciture gialle per sedili, volante, pannelli delle portiere e bracciolo centrale. Sono previsti inoltre pedali sportivi in alluminio. Sulle Astra Hybrid e Plug-in Hybrid sarà possibile ordinare anche specifici sedili sportivi con poggiatesta integrati, pensati per offrire maggiore sostegno al corpo.

Nel 2027 arriveranno 280 CV

La GSE Line non rappresenterà però l’unica novità sportiva destinata all’Astra. Opel ha già anticipato che, successivamente al lancio dell’allestimento previsto in primavera, nel corso del 2027 arriverà una versione speciale con 206 kW, pari a 280 CV.

Per il momento la Casa non ha comunicato tutti i dettagli tecnici di questa variante e sarà quindi necessario attendere per conoscerne motorizzazione, prestazioni e caratteristiche della ciclistica. È importante soprattutto non confonderla con la normale GSE Line: i 280 CV non saranno la potenza di tutte le Astra che porteranno questa denominazione.

La famiglia GSE continuerà a crescere

Il progetto non si fermerà all’Astra. Opel ha già confermato che altri modelli riceveranno in futuro il trattamento GSE Line, mentre maggiori informazioni sulla strategia saranno comunicate in occasione del Salone di Parigi.

La Casa sta quindi costruendo due anime attorno alla stessa sigla: da una parte modelli ad alte prestazioni come Mokka GSE e Corsa GSE, dall’altra allestimenti capaci di portarne l’immagine sportiva su motorizzazioni differenti.

Per Astra il passaggio avverrà dalla primavera 2027, quando la GSE Line sostituirà definitivamente la GS. Solo più avanti arriverà la variante da 280 CV, destinata a rappresentare il gradino più prestazionale di questa nuova evoluzione della compatta prodotta a Rüsselsheim.