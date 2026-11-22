Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Peugeot Nuova Peugeot 208, le novità per il 2027: le prime anticipazioni

Con 185.096 immatricolazioni, la Peugeot 208 ha chiuso il 2025 al settimo posto fra le automobili più vendute in Europa, pur accusando un calo del 7,3% rispetto all’anno precedente. In Francia, invece, continua a dettare legge: nei primi dieci mesi del 2026 ha mantenuto la vetta della classifica nazionale. Ma i gusti del mercato sono in continua evoluzione e nel 2027 l’utilitaria del Leone andrà incontro a un cambio generazionale.

La sfida con la Renault Clio resta aperta, anche se la prossima 208 punterà inizialmente sull’alimentazione elettrica, entrando in competizione diretta con modelli come Renault 5 e Volkswagen ID. Polo. Sul tavolo ci sono un volante fuori dagli schemi e uno stile che guarda anche al passato del Leone.

Il design guarda alla storica 205

Per farsi un’idea delle forme della prossima Peugeot 208 ci vengono in aiuto i prototipi presentati dalla Casa. Il concept Polygon ha anticipato alcune scelte estetiche, riprese successivamente dalla E-T16, mostrata al Salone di Parigi del 2026. Quest’ultima estremizza le proporzioni e aggiunge dettagli ispirati alle competizioni, ma offre indicazioni interessanti sulla direzione intrapresa dai designer.

Il riferimento alla 205, una delle utilitarie francesi di maggior fama, mette subito le cose in chiaro: la futura 208 dovrebbe recuperare alcuni elementi degli anni Ottanta, reinterpretandoli attraverso superfici moderne e linee piuttosto squadrate così da distinguersi rispetto alle concorrenti, in modo coerente con la storia del marchio.

I gruppi ottici sembrano destinati a rompere con il passato. Anziché l’attuale firma luminosa verticale, le anticipazioni mostrano tre elementi orizzontali sia sul frontale sia sulla parte posteriore, l’ennesimo indizio della svolta stilistica riservata all’utilitaria.

Sul web circolano dei render, ma sono ricostruzioni indipendenti: Peugeot non ha ancora presentato la carrozzeria definitiva e alcuni particolari dei concept potrebbero essere modificati prima della produzione.

Piattaforma STLA One: cosa cambia sotto la carrozzeria

Indietro non si torna, neppure nella struttura. La nuova 208 inaugurerà la piattaforma STLA One (in precedenza nota come STLA Small), sviluppata da Stellantis per una famiglia di automobili della quale faranno parte modelli di dimensioni differenti. Il gruppo punta a fornire un’unica base a una gamma ampia, che spazia dalla piccola 208 alle proposte dei segmenti superiori per un totale di oltre 30 vetture costruite su questa architettura, con un risparmio sui costi stimato intorno al 20%.

La nuova Peugeot debutterà con motorizzazione elettrica, ma il pianale sarà in grado di ospitare pure sistemi ibridi. In merito alle batterie, i tecnici sembrano intenzionati ad adottare la tecnologia cell-to-body: anziché essere semplicemente alloggiato nel pianale, l’accumulatore diventa parte integrante della struttura dell’auto, con una conseguente riduzione del numero di componenti necessari alla realizzazione del pacco batterie. Secondo i responsabili Stellantis, l’impostazione permetterà di tenere sotto controllo complessità e costi. Nel caso di un’utilitaria, dove ogni chilogrammo e ogni centimetro disponibile possono fare la differenza, il vantaggio potrebbe essere significativo.

Hypersquare: il volante che cambia il modo di guidare.

In Peugeot hanno deciso di intervenire persino su un elemento che i conducenti conoscono da oltre un secolo: il volante. Già mostrato sul concept Polygon, sulla prossima 208 dovrebbe trovare posto il sistema Hypersquare, dalla forma quasi rettangolare, con quattro aperture agli angoli e un’impostazione differente dalla classica forma circolare. E nella pratica segnerebbe una svolta nel funzionamento dello sterzo.

A dire addio sarebbe infatti il classico collegamento meccanico tra volante e ruote: con lo steer-by-wire gli input vengono trasmessi elettronicamente e la risposta cambia in base alla velocità. Per parcheggiare o fare inversione non occorrerà nemmeno compiere un giro completo, perché Hypersquare permette di raggiungere la massima sterzata ruotandolo di appena 170 gradi in ciascuna direzione, evitando di dover incrociare le braccia durante le manovre. Un bel salto in avanti rispetto alla tipologia tradizionale, che richiede generalmente circa tre giri completi da un’estremità all’altra. In autostrada, invece, la risposta può diventare progressivamente meno diretta per favorire la precisione.

Al sistema Hypersquare si affiancherà un’evoluzione dell’i-Cockpit, soluzione che accompagna le Peugeot dal 2012. L’architettura elettronica STLA Brain e il sistema STLA Smart Cockpit permetteranno di gestire diverse funzioni tramite una piattaforma informatica centralizzata, predisposta anche a ricevere aggiornamenti software a distanza. Saranno poi gli automobilisti, abituati a comandi meno rivoluzionari, a giudicare queste innovazioni.

Motori elettrici e autonomia: le anticipazioni

La terza generazione della 208 debutterà come elettrica, affiancando almeno inizialmente il modello attuale. In tal modo la Casa manterrà in vendita pure motorizzazioni benzina e ibride, invece di obbligare tutti i clienti a passare immediatamente alla nuova tecnologia. Sulle caratteristiche delle batterie circolano diverse anticipazioni. La piattaforma STLA One è compatibile con un’architettura a 800 volt, soluzione potenzialmente vantaggiosa per ridurre i tempi di ricarica. Non è però scontato che ogni versione della futura 208 adotterà necessariamente questa configurazione.

Il concept E-T16 dispone di una batteria da 85 kWh e dichiara un passaggio dal 10 all’80% di carica in appena 15 minuti. Seppur promettenti, i numeri appartengono al prototipo: Peugeot non li ha ancora confermati per l’utilitaria di serie.

Tra le possibilità considerate ci sono le batterie con chimica litio-ferro-fosfato, conosciuta come LFP, apprezzate per i costi inferiori rispetto ad altre soluzioni. Capacità effettiva e autonomia omologata, così come le prestazioni dei motori, rimangono comunque da definire.

Le indiscrezioni riguardano persino una futura versione sportiva GTi da almeno 300 CV. Per il momento, tuttavia, non è chiaro se ci sia davvero intenzione di realizzarla né quali caratteristiche tecniche potrebbe avere.

Quando arriva e quali saranno le maggiori rivali

Tra i primi passi del programma di rinnovamento annunciato da Peugeot ci sarà il lancio della nuova 208, previsto nel 2027, probabilmente nella seconda metà dell’anno.

Sul mercato europeo troverà una concorrenza agguerrita, rappresentata innanzitutto dalla Renault Clio, un riferimento fra le utilitarie con motorizzazioni tradizionali e ibride, mentre Renault 5, Volkswagen ID. Polo e Cupra Raval saranno avversarie particolarmente importanti nel settore elettrico.

Ed è ancora tutta aperta la questione del prezzo. A oggi la Casa francese non ha ancora comunicato il listino della nuova generazione, un elemento decisivo per capire quale pubblico potrà raggiungere. Nel frattempo, la 208 attuale andrà avanti a svolgere un ruolo commerciale importante. Si prospetta, insomma, una fase di convivenza fra due generazioni, con tecnologie e alimentazioni differenti, in attesa di conoscere le scelte definitive.