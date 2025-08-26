Ufficio Stampa Peugeot La Peugeot 308 è disponibile in versioni berlina e station wagon

La nuova Peugeot 308 porta il piacere di guida a un livello superiore, unendo emozione e tecnica in un colpo solo. La versione E-308 100% elettrica offre fino a 450 km di autonomia, le varianti ibride e diesel garantiscono soluzioni per qualsiasi esigenza con la stessa attenzione a efficienza e dinamismo. E il design? Colpisce con l’emblema illuminato, la calandra ridisegnata e la firma luminosa a tre artigli.

Il frontale riscrive il linguaggio visivo

Il nuovo frontale della Peugeot 308 rappresenta l’evoluzione più audace. L’emblema non è un semplice dettaglio estetico, ma l’illuminazione integrata mette in scena la personalità del modello, e la calandra ridisegnata, con elementi progressivamente più densi verso i lati, trasmette forza e precisione. La firma luminosa a tre artigli, ormai simbolo della Casa, si allunga verso i nuovi fari Full LED o Matrix LED, disposti su due livelli per combinare estetica e funzionalità, e crea uno sguardo penetrante che distingue la 308 da qualsiasi rivale.

Ufficio Stampa Peugeot

Le proporzioni esprimono dinamismo: la versione berlina punta su compattezza e sportività, la 308 SW abbina eleganza e versatilità con un profilo più filante e un posteriore armonioso. Cerchi in lega diamantati da 17 e 18 pollici, nuovi colori come Blu Lagoa e Blu Ingaro e prese d’aria studiate per guidare il flusso aerodinamico completano un design in cui estetica e tecnica procedono insieme. Le scelte stilistiche, dalla spalla pronunciata ai dettagli in tinta carrozzeria, esaltano la presenza su strada e riflettono la cura del marchio verso l’equilibrio tra bellezza, prestazioni e personalità.

Abitacolo costruito intorno al corpo

All’interno della nuova Peugeot 308 il design si concentra su pulizia e funzionalità, mettendo in risalto il Peugeot i-Cockpit. Il quadro strumenti digitale da 10 pollici, disponibile anche in versione 3D sugli allestimenti di livello superiore, dà un’informazione chiara e immediata, mentre il volante compatto assicura una posizione di guida sportiva e coinvolgente. Leggermente orientato verso il conducente, il touchscreen centrale integra i cinque i-Toggles configurabili che consentono di impostare scorciatoie personalizzate per le funzioni principali.

I sedili, certificati AGR per l’ergonomia, possono essere dotati di riscaldamento e massaggio, con rivestimenti in tessuti di qualità o Alcantara a seconda degli equipaggiamenti. L’illuminazione ambientale a otto colori, l’audio Hi-Fi Focal Premium e il climatizzatore programmabile tramite l’app MyPeugeot contribuiscono a un ambiente raffinato e accogliente, infine una serie di dettagli, dalle modanature in alluminio ai vani portaoggetti ottimizzati, indica la volontà di combinare tecnologia, comfort e stile in modo coerente.

Ufficio Stampa Peugeot

Le nuove Peugeot 308 integrano una piattaforma digitale avanzata che trasforma ogni viaggio in un’esperienza connessa e fluida. Il già menzionato sistema Peugeot i-Connect offre connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto, e nella versione Advanced introduce sia la navigazione connessa TomTom sia l’assistente vocale con intelligenza artificiale. Gli aggiornamenti software over-the-air mantengono l’infotainment sempre aggiornato, senza passaggi in officina. L’app MyPeugeot consente di programmare la ricarica, il precondizionamento termico e di localizzare il veicolo, garantendo controllo totale a distanza, una vera comodità, anche perché la funzione Plug & Charge riconosce automaticamente l’auto alla colonnina, mentre il Trip Planner ottimizza gli spostamenti calcolando soste e consumo energetico in base a percorso e condizioni di guida.

Tre motorizzazioni

Sotto il cofano la scelta si allarga e copre ogni tipo di esigenza, con soluzioni che mirano a coniugare prestazioni ed efficienza, in particolare la versione E-308 100% elettrica segna un punto di svolta con 450 km di autonomia, un motore da 115 kW – pari a 156 CV – e 270 Nm di coppia per un’accelerazione fluida e costante, priva di incertezze. La batteria da 58,4 kWh si ricarica dal 20 all’80% in soli 32 minuti quando collegata a una colonnina rapida da 100 kW, permettendo di ripartire velocemente anche nei viaggi più lunghi, mentre la tecnologia V2L consente di usare la vettura come fonte di energia così da alimentare dispositivi esterni fino a 3,5 kW, utile per chi ama le attività all’aperto o munirsi di attrezzature elettriche.

Accanto alla versione full electric si colloca l’ibrido plug-in da 195 CV, capace di un’autonomia al 100% green di 85 km, con un motore termico e uno elettrico capaci di lavorare in perfetta sinergia. L’ibrido da 145 CV autoricaricante rappresenta la soluzione ideale nel contesto urbano, dove può percorrere fino al 50% dei tragitti in modalità zero emissioni senza ricariche esterne, la metà complementare dell’infaticabile diesel BlueHDi da 130 CV. Tutti i propulsori beneficiano della frenata rigenerativa a tre livelli e di sistemi avanzati di gestione energetica, studiati per ottimizzare consumi e prestazioni senza rinunciare al piacere di bordo tipico dei modelli del Leone.

Assetto preciso, risposta coerente

L’esperienza al volante porta la 308 in un territorio dove tecnica e sensazioni si intrecciano. La posizione di guida bassa e il volante compatto del Peugeot i-Cockpit creano un’immediata connessione fisica con la strada, con le sospensioni che filtrano le asperità senza disperdere la sensazione di solidità, e poi i comandi rispondono con prontezza: acceleratore, sterzo e freni fanno fronte comune, quello del dinamismo controllato.

La frenata rigenerativa, regolabile su tre livelli tramite le palette al volante, aggiunge un elemento tattile all’esperienza, con la possibilità di modulare la decelerazione per ottimizzare l’energia recuperata senza spezzare il ritmo di guida. Nei percorsi misti, la stabilità dell’assetto e la precisione dell’inserimento in curva esaltano la vocazione sportiva del modello, nei lunghi viaggi il comfort acustico e la fluidità dei propulsori elettrificati assicurano un piacere silenzioso e costante.

Con questa generazione, la 308 non si limita a proseguire la storia del marchio, ma ne ridefinisce le ambizioni. Ogni elemento – dal design scolpito al cuore tecnologico dei propulsori, dal comfort degli interni ai servizi connessi – lavora per offrire un feeling al volante che unisce emozione e razionalità, piacere e funzionalità, stile e innovazione. L’autonomia estesa della versione elettrica, la versatilità degli ibridi e l’efficienza del diesel si fondono in una dinamica di guida precisa e coinvolgente, creando un insieme che riflette la migliore tradizione automobilistica francese proiettata nel futuro. La nuova Peugeot 308 diventa dunque un compagno di viaggio capace di fare degli spostamenti dei momenti da imprimere nella memoria per estetica, tecnologia e vibrazioni autentiche.