Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Virgilio Motori Renault Clio: sesta generazione al debutto

Fin dalla sua genesi, trentacinque anni or sono, la Renault Clio ha saputo scalare le vette dell’automobilismo europeo, non solo distinguendosi quale fulcro della produzione Renault, ma anche come fenomeno culturale che ha costantemente ridefinito gli standard del suo segmento. Lanciata nel 1990, la prima generazione rivoluzionò audacemente i codici del settore, attingendo dalle categorie superiori per elevare la qualità del design e l’opulenza degli equipaggiamenti, un’innovazione senza precedenti per le utiliarie.

Questo spirito pionieristico è stato il filo conduttore attraverso cinque generazioni di successi, culminati nel titolo di best-seller di Renault e nell’inarrestabile ascesa a vettura francese più venduta di tutti i tempi, con l’impressionante cifra di 17 milioni di unità commercializzate in 120 Paesi. Un trionfo, quello della Clio, validato dalla prestigiosa incoronazione a “European Car of the Year” per ben due volte, nel 1991 e nel 2006, e riconfermato nel primo semestre del 2025, quando si è affermata come il modello più venduto in Europa. La sesta generazione, dunque, emerge ora come una rivelazione, integralmente rivitalizzata nel suo stile forte e rivoluzionario, abbracciando il linguaggio stilistico moderno e tecnologico della Casa transalpina.

Come cambia esternamente

Il design esterno è una sinfonia di forme slanciate e attraenti, più latine che mai, che cattura lo sguardo sin da lontano. Le proporzioni sono state meticolosamente rielaborate, con un cofano allungato, un passo esteso a 2,59 metri e una linea del tetto dinamica che evoca la silhouette di una coupé super compatta. La nuova Clio cresce anche nelle dimensioni complessive, raggiungendo i 4,12 metri di lunghezza e 1,77 metri di larghezza, pur mantenendo un’altezza contenuta di 1,45 metri.

Il frontale si distingue per un’espressività massima, con le linee del cofano che convergono verso una calandra sporgente, adornata da una miriade di diamanti. La nuova firma luminosa, con le grandi luci diurne che richiamano la losanga del logo, e il gruppo ottico anteriore, conferiscono uno sguardo penetrante. Le curve fluide, che si alternano a superfici concave e convesse, prendono vita grazie alla precisione della carrozzeria, infondendo un’irrequietezza e una tensione dinamica palpabili. Dettagli come i passaruota neri, i cerchi da 18 pollici (a seconda delle versioni) e la carreggiata più ampia (+39 mm) accentuano la sportività e rafforzano la presenza visiva su strada.

Il profilo, con le maniglie delle porte posteriori integrate e la forte inclinazione del lunotto posteriore, si fonde in un look atletico, quasi impetuoso, sottolineato dai quattro fari posteriori ispirati alle auto sportive. Una paletta di sette tinte di carrozzeria, tra cui le inedite Rosso Assoluto e Verde Assoluto, offre ulteriori possibilità di personalizzazione.

Salto di qualità all’interno

Entrando nell’abitacolo, il salto di qualità si manifesta con immediatezza, proiettando la Clio quasi ai limiti del segmento C. La plancia inaugura nuovi materiali, con la parte frontale al passeggero rivestita in tessuto o, nell’allestimento Esprit Alpine, in Alcantara, integrando una striscia LED luminosa che offre 48 varianti di ambient lighting. Il look high-tech è definito dal doppio display da 10,1 pollici a forma di V, con lo schermo centrale orientato verso il conducente, e da un volante compatto e ben rifinito, proveniente dai segmenti superiori, che esalta l’agilità di guida e integra il pulsante MULTI-SENSE per la selezione delle modalità di guida e dell’ambient lighting.

Renault

I sedili, inediti e realizzati con tessuti riciclati, completano una posizione di guida dinamica. La versatilità è garantita da un abitacolo ricco di vani portaoggetti, una console centrale aperta con scompartimento flessibile, due prese USB-C all’anteriore, un caricatore a induzione e una presa da 12 V al posteriore. Anche il portabagagli, con un volume di 391 litri, beneficia di una soglia di carico più accessibile, 40 mm più bassa rispetto alla generazione precedente. Un impegno profondo per l’ambiente si traduce nell’eco-design onnipresente: la versione Esprit Alpine, ad esempio, è composta per oltre il 33,7% da materiali a impatto ambientale controllato e risulta riciclabile per oltre l’85%.

I motori: compare il Full Hybrid 160

Sotto il cofano, la nuova Renault Clio sfoggia una gamma di motori efficienti e performanti, in perfetta armonia con il suo design ultra-dinamico. Il fiore all’occhiello è la motorizzazione E-Tech Full Hybrid 160 CV, sviluppata da Horse Powertrain, che si colloca al vertice della gamma, offrendo un connubio esemplare tra prestazioni ed efficienza. Capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 8,3 secondi, garantisce un piacere di guida superiore. Le emissioni di CO2 toccano un record di 89 g/km, con un consumo misto omologato di appena 3,9 l/100 km, che si traduce in una riduzione fino al 40% rispetto ai motori benzina tradizionali.

In ambito urbano e periurbano, la Nuova Clio E-Tech Full Hybrid 160 CV può circolare fino all’80% del tempo in modalità completamente elettrica, con un’autonomia stradale che può raggiungere i 1.000 km. Questa tecnologia proprietaria Renault abbina un motore termico a 4 cilindri 1.8 a iniezione diretta e ciclo Atkinson, a due motori elettrici alimentati da una batteria da 1,4 kWh, il tutto gestito da una trasmissione intelligente multimode derivata dalla Formula 1. Le sue 15 combinazioni possibili tra motore elettrico e termico ottimizzano piacere di guida, consumi ed emissioni di CO2, selezionando automaticamente le modalità operative (100% elettrica, ibrida dinamica, E-drive, termica, recupero energetico). La gamma si completa con un’offerta di motorizzazioni complementari, tra cui il motore a 3 cilindri TCe 1.2 da 115 cv e, successivamente, la versione Eco-G 120 bi-fuel benzina-GPL con trasmissione automatica EDC, per un’autonomia ancora maggiore.

Molto connessa

La nuova Renault Clio si presenta iperconnessa e tecnologicamente avanzata, attingendo ai migliori equipaggiamenti delle gamme superiori di Renault. Il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato è una novità assoluta per il segmento, offrendo due display da 10 pollici, Google Maps, l’assistente vocale Google Assistant e l’accesso a Google Play con oltre 100 app, inclusi servizi di streaming e navigazione ottimizzati.

L’offerta dati inclusa di 2 GB/mese per 3 anni garantisce un’esperienza di utilizzo fluida e sicura, riducendo la necessità di utilizzare lo smartphone durante la guida. La connettività si estende a Android Auto e Apple CarPlay wireless, un caricatore a induzione e l’app My Renault per il controllo remoto del veicolo e gli aggiornamenti software. Per gli appassionati di musica, è disponibile in opzione l’impianto audio premium Harman Kardon, con 5 ambienti sonori sviluppati in collaborazione con Jean-Michel Jarre.

Renault

ADAS e sicurezza

Un programma super completo di ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) eleva la sicurezza a livelli eccellenti, con fino a 29 dispositivi disponibili, molti dei quali inediti per la Clio. Tra questi, spiccano l’Active Driver Assist con Adaptive Cruise Control intelligente, la frenata automatica di emergenza in retromarcia, l’alert di uscita sicura degli occupanti e l’assistenza alla frenata di emergenza. La sicurezza è ulteriormente rafforzata dal programma Human First, con un sistema di controllo avanzato del conducente che rileva stanchezza e distrazione, e gli strumenti Safety Score e Safety Coach, quest’ultimo vincitore del “Premio per l’innovazione nella sicurezza stradale 2024”.

La gamma della nuova Clio è stata semplificata in tre livelli di allestimento: Evolution, Techno ed Esprit Alpine, ciascuno con equipaggiamenti ricchi e mirati a soddisfare ogni esigenza. Dalla completa dotazione dell’Evolution, con Adaptive Cruise Control e sensori di parcheggio posteriori, all’eleganza tecnologica del Techno, con OpenR Link e climatizzazione automatica, fino all’esclusività dell’Esprit Alpine, che vanta inserti in Alcantara, pedaliera in alluminio, cerchi da 18 pollici e ADAS avanzati, ogni versione è pensata per esaltare le qualità della vettura.

Renault

La Renault Clio 6 è un autentico progetto industriale e commerciale, interamente sviluppato presso il centro di ingegneria Renault Technology Turkey e prodotto nello stabilimento Oyak Renault di Bursa, in Turchia, dove sono già stati realizzati oltre 5 milioni di Clio. Questo stabilimento, noto per i suoi elevati standard di qualità e per il forte radicamento locale, è un pilastro nell’esportazione verso l’Europa-Mediterraneo e il Medio Oriente. La nuova Clio completa l’offerta versatile e giovanissima di Renault nel segmento B, affiancandosi a modelli come Captur, Renault 5 E-Tech Electric e Renault 4 E-Tech Electric, configurando una gamma che risponde a ogni esigenza in termini di dimensioni, alimentazioni e carrozzerie.