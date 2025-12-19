Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Renault Sviluppo record della Renault Twingo E-Tech

La tecnologia a zero emissioni continua a perfezionarsi e lo sviluppo riguarda anche i tempi di costruzione delle nuove proposte. La Renault Twingo E-Tech Electric può fregiarsi di essere il modello elaborato più rapidamente nella storia del brand della Losanga, ossia due vuole più velocemente rispetto alle precedenti progetti alla spina.

La nuova citycar elettrica francese ricorda la prima serie anni ’90. Al salone di Parigi del 2024 la Renault aveva presentato il prototipo della quarta generazione della Twingo, strizzando l’occhio ai puristi. La E-tech punta all’elemento nostalgia, unendo tutte le principali funzioni di una city car moderna con un prezzo di lancio di 19.500 euro. Realizzata presso il centro di ricerca e sviluppo che la Renault ha aperto a Shanghai, in Cina, la Renault Twingo E-tech reinterpreta il design sinuoso dell’antenata con classe. Spiccano i gruppi ottici anteriori full led che portano alla mente gli occhi di una rana, mentre la sottile mascherina sembra una bocca che sorride.

Sviluppo record

Il perfetto mix tra il know-how europeo e il metodo produttivo cinese, basato su tre pilastri: Ampere, ACDC e lo stabilimento di assemblaggio di Novo Mesto, ha fatto la differenza nella creazione della Renault Twingo E-tech. Ampere, la filiale del Gruppo francese specializzata nei veicoli elettrici smart, si è occupata del progetto spalmato tra Francia, Cina e Slovenia. Il prodotto base è stato avviato in Francia, presso il Technocentre, basandosi sulle risorse tecnologiche del marchio della Losanga ed elaborandolo sulla piattaforma AmpR Small, ideata per le EV di segmenti A e B.

La seconda fase è stata condotta con ACDC, il centro di R&S di Renault Group con sede in Cina, a Shanghai, aperto nel 2024. Una eccellenza per la velocità di sviluppo e la competitività a livello di costi e competenze tecnologiche. Questo processo fluido e ben strutturato ha permesso di accelerare il progetto avvalendosi dell’ecosistema locale e di nuovi partner industriali. In seguito la produzione della Twingo full electric è avvenuta nell’impianto europeo di Renault Group a Novo Mesto (Slovenia), dove sono stati creati oltre 5 milioni di veicoli, tra cui le nuove proposte nei segmenti A e B (Renault 4, Renault 5, Clio, Twingo 2 e 3).

Le caratteristiche dell’utilitaria

La Twingo full electric è lunga 379 cm, lo spazio per i bagagli non manca: 360 litri con i quattro posti in uso che possono diventare 1.000 abbattendo lo schienale posteriore. La nuova Twingo misura 1720 mm di larghezza e 1491 mm di altezza, con un passo generoso di 2493 mm.

Il pacco batteria sprigiona 82 CV ed è alimentato da 27,5 kWh, garantendo un’autonomia di 263 km. Per la prima volta in una Renault, gli accumulatori sono al litio-ferro-fosfato sfruttano la tecnologia cell to pack, occupando meno spazio a bordo. Il caricatore di serie permette di ricaricare la city car in corrente alternata a una potenza massima di 6,6 kWh. Bastano 4 ore e 15 minuti per passare dal 10 al 100%, in base a quanto dichiarato dalla Casa francese. Con uno da 11 kW e uno aggiuntivo da 50 kW per la ricarica rapida occorre una mezzoretta per schizzare dal 20 al 80%. Renault ha reso omaggio al passato portando il colore esterno nell’abitacolo, proprio come fece la prima generazione di Twingo.