Un’edizione che nasce per festeggiare mezzo secolo di mito e diventa la Volkswagen Golf GTI più potente, veloce e sofisticata mai uscita da Wolfsburg

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Volkswagen Cinquant'anni di storia: dalla Golf GTI delle origini alla nuova Edition 50

La storica pista del Montmelò a Barcellona ha fatto da cornice al debutto internazionale della versione speciale di una leggenda che celebra un traguardo storico: i cinquant’anni della Volkswagen Golf GTI. Dunque, la nuova Golf GTI EDITION 50 non è solo un modello celebrativo, ma rappresenta l’apice tecnologico e prestazionale di una dinastia nata nel lontano 1976. La Casa di Wolfsburg ha voluto onorare questo anniversario con quella che, a oggi, è la GTI prodotta in serie più potente e veloce di sempre.

Tributo esclusivo e raffinato

L’estetica della Volkswagen Golf GTI EDITION 50 fonde richiami storici con una modernità aggressiva. Esternamente, il modello si distingue per i paraurti in stile Clubsport e i cerchi in lega Queenstown da 19 pollici di colore nero, caratterizzati da una finitura diamantata con vernice rossa trasparente, mentre un dettaglio di puro design è il logo GTI posto al centro delle ruote, il quale rimane in posizione verticale anche durante la rotazione. La caratterizzazione di questo veicolo prosegue con le scritte “GTI 50” sullo spoiler del tetto e all’interno degli specchietti, i loghi VW oscurati e i fari IQ.LIGHT LED matrix di serie. Inoltre, la gamma colori offre tinte esclusive come il Dark Moss Green metallizzato e il classico Tornado Red, entrambi abbinabili al tetto nero in contrasto.

All’interno, l’abitacolo celebra il mito con i nuovi sedili sportivi nel design Clark GTI 50. Il classico motivo a scacchi è stato rivisitato con quadri più grandi e asimmetrici, arricchiti da una striscia verde che richiama la nuova vernice esterna. Per la prima volta, i gommini dei pedali di acceleratore e freno sono rifiniti in rosso, così come le cinture di sicurezza. Il volante sportivo in pelle multifunzione riporta il logo “GTI 50” sulla razza centrale, mentre le finiture interne adottano il raffinato alluminio scuro “Dark Anodized”.

La GTI più potente di sempre

Sotto il cofano batte il leggendario motore turbo a quattro cilindri della famiglia EA888 LK3 evo4, potenziato per erogare ben 239 kW (325 CV). Con una coppia massima di 420 Nm, la Golf GTI EDITION 50 scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi, raggiungendo una velocità massima, limitata elettronicamente, di 270 km/h. La potenza è gestita da un cambio a doppia frizione a sette rapporti e da un bloccaggio del differenziale anteriore a controllo elettronico, che assicura una trazione ottimale anche nelle curve più veloci. Di serie, l’anniversario include il controllo adattivo del telaio DCC, che permette di regolare lo smorzamento fino a 200 volte al secondo per garantire un equilibrio perfetto tra comfort quotidiano e dinamica di guida.

Dotazioni esclusive

La gamma della Volkswagen Golf GTI si articola intorno alla versione classica da 195 kW, la Clubsport da 221 kW e la top di gamma EDITION 50. Ciò che rende esclusiva la dotazione di quest’ultima è il profilo di guida “Special”, sviluppato specificamente per le caratteristiche del Nürburgring Nordschleife. A prova di pilota scafato.

Inoltre, per i guidatori più esigenti, è disponibile l’optional GTI Performance Package EDITION 50. Questo pacchetto riduce il peso della vettura di circa 25 kg grazie a cerchi forgiati Warmenau da 19 pollici e a un sistema di scarico in titanio firmato Volkswagen R. Infine, il telaio viene ulteriormente abbassato di 5 mm rispetto alla configurazione standard (20 mm totali rispetto alla Golf base) e adotta una campanatura dell’asse anteriore modificata a -2 gradi per una risposta dello sterzo ancora più diretta.

Listino prezzi

Volkswagen ha confermato che le prevendite per la Golf GTI EDITION 50 sono già iniziate. Le unità previste sono 200 e il prezzo per l’Italia è di 54.700 euro.