Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Cambiano i piani per le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio?

Il lancio del Tonale e, soprattutto, dell’entry level Junior, primo modello del brand realizzato dopo la nascita di Stellantis, ha permesso ad Alfa Romeo di registrare un passo in avanti importante in termini di volumi di vendita. Il primo quadrimestre del 2025, infatti, si è chiuso con un buon +36,9% in Europa (considerando Ue, area Efta e Regno Unito) anche se i volumi continuano a essere bassi (0,5% di quota di mercato) e le vendite oltreoceano sono in calo (-15% con meno di 2.000 unità nel primo trimestre negli Usa). Per un tentativo di rilancio del marchio italiano, in ogni caso, serviranno le nuove generazioni di Giulia e Stelvio. I nuovi modelli, però, si faranno attendere in quanto il lancio è stato rimandato a causa della necessità di aggiornare il piano industriale in relazione all’andamento delle elettriche e alla nomina del nuovo CEO di Stellantis.

Due modelli fondamentali

Per il rilancio è necessario l’arrivo delle nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. I modelli attuali hanno ormai circa 9 anni e da tempo si attende l’arrivo di novità. Nel frattempo, il marchio italiano ha avviato un programma di elettrificazione che, però, oggi deve fare i conti con la realtà del mercato delle quattro ruote. Le elettriche occupano ancora una porzione ridotta del mercato e le Case costruttrici sono costrette a rivedere le strategie.

Anche Alfa Romeo sta aggiornando i suoi piani. La conferma è arrivata da Santo Ficili, amministratore delegato del brand, che ha sottolineato come la Casa italiana stia “rimodulando il piano di sviluppo prodotto“. La nomina di Antonio Filosa come nuovo CEO di Stellantis rappresenta un passaggio fondamentale per poter arrivare a una scelta definitiva sulla realizzazione di Giulia e Stelvio e su quali varianti saranno effettivamente realizzate.

Il progetto di realizzare solo varianti elettriche dei due modelli di segmento D sembra essere archiviato. Come chiarito da Ficili, nel suo futuro “Alfa Romeo avrà motorizzazioni endotermiche e ibride” e servirà del tempo per poter “mettere sul mercato le macchine giuste”. Per il momento, quindi, le attuali Giulia e Stelvio restano sul mercato ma l’obiettivo è lanciare le nuove generazioni “il più presto possibile“, compatibilmente ai piani di sviluppo del Gruppo. Nel frattempo, il nuovo Stelvio è già stato avvistato in strada.

La parola al CEO di Stellantis

La nomina di Antonio Filosa sarà effettiva dal prossimo 23 giugno. Il CEO di Stellantis, però, è già al lavoro. Con il cambio alla guida del gruppo, infatti, è previsto un aggiornamento del piano industriale che sarà determinante per capire quale sarà il futuro di Alfa Romeo e, soprattutto, quando (e se) arriveranno le nuove Giulia e Stelvio.

Filosa ha già iniziato un tour negli stabilimenti italiani del Gruppo che continueranno a essere centrali per il futuro di Alfa Romeo. Anche se Junior viene prodotta in Polonia, gli altri modelli continueranno a essere realizzati in Italia. Lo stabilimento di Cassino, sede attuale della produzione di Giulia e Stelvio, attende conferme sui nuovi progetti per poter garantire il suo futuro.

Le prossime settimane saranno fondamentali per capire quelle che saranno le strategie di Alfa Romeo. La crescita in Europa ottenuta grazie a Junior è solo il primo passo di un piano più ambizioso per il brand che dovrà essere sostenuto dall’arrivo di nuovi modelli.