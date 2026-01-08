Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Proposte Fiat alla portata di tutti

Il marchio torinese ha lanciato una campagna concepita per valorizzare alcuni dei modelli più rappresentativi del listino. Dopo un 2025 al di sotto delle aspettative, almeno per quanto concerne la nuova Grande Panda, l’obiettivo è tornare a fare la voce grossa sul mercato.

Fiat, grazie al supporto di Stellantis Financial Services, scende in campo nel mese di gennaio con offerte top su Pandina Hybrid, 500 Hybrid, Grande Panda. Le versioni con motore turbo da 1.2L a benzina, associate a un cambio manuale a 6 marce, Hybrid con cambio automatico doppia frizione, e 600 Hybrid sono in offerta. Una promozione trasversale che conferma l’intento del marchio italiano di rendere la mobilità sempre più accessibile, senza rinnegare il DNA e il nuovo corso tecnologico.

Proposte alla portata di tutti

Fiat deve tornare a essere vicina alle esigenze degli italiani. Negli ultimi anni il boom dei nuovi brand asiatici e il successo di Dacia ha offuscato la posizione dominante di uno dei marchi di punta del Gruppo Stellantis. Per offrire a tutti i clienti l’opportunità di valutare da vicino i prodotti e le proposte promozionali straordinarie, il costruttore piemontese ha organizzato due Porte Aperte il 17-18 gennaio e il 24-25 gennaio durante le quali le concessionarie daranno la possibilità ai clienti di scegliere l’intera gamma. Il personale si metterà a disposizione per garantire tutte le informazioni sulla promozione valida fino al 31 gennaio.

La Pandina Hybrid, amatissima dagli italiani, è venduta a un prezzo di 9.950 euro, valida per tutti anche senza usato in permuta o da rottamare. L’utilitaria, prodotta nello stabilimento italiano di Pomigliano d’Arco, è stata aggiornata con sistemi avanzati di assistenza alla guida come riconoscimento segnali stradali, mantenimento corsia, frenata automatica d’emergenza, rilevamento stanchezza del conducente e sensori di parcheggio posteriori. Da anni è la vettura più venduta in Italia, confermandosi un punto fermo del brand, offrendo affidabilità, un look moderno e una semplicità di utilizzo massima. La Pandina Hybrid è protagonista del nuovo spot televisivo dal titolo “L’Italieno”, che ne esalta l’animo italiano con un linguaggio ironico. Rappresentando un piccolo nucleo di italianità in grado di garantire calore, familiarità e convivialità l’auto l’italiana diventa la più amata dell’universo.

Nuove offerte super competitive

La 500 Hybrid Pop è proposta a un prezzo promozionale di 15.950 €, in caso di rottamazione di vetture euro 0-4 e con finanziamento Stellantis Financial Services. La nuova 500, realizzata nell’impianto di Mirafiori, vanta un motore benzina FireFly 1.0 Hybrid e a una dotazione completa di sistemi di assistenza alla guida e connettività. La Grande Panda può essere tua, in caso di rottamazione di vetture euro 0-4 sempre con finanziamento di Stellantis Financial services, a 14.950 € per la versione a benzina con motore turbo da 1.2L con cambio manuale che sprigiona 100 CV e 15.950 € per la versione con motore ibrido da 110 CV, associato a una batteria agli ioni di litio da 48 volt e a un cambio automatico a doppia frizione (eDCT).

Infine, solo nel mese di gennaio, la 600 Hybrid è proposta in caso di rottamazione di vetture euro 0-4 a un prezzo promozionale di 18.950 € che la rende appetibile grazie al supporto di Stellantis Financial Services. L’obiettivo è cominciare il 2026 con la marcia giusta e le casse piene.