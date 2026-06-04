Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Dacia Nuovi motori per Dacia Duster e Bigster

Nato come un progetto produttivo di auto a basso costo è diventato un fenomeno di “acquisto intelligente”, grazie a un approccio essenziale. Dacia continua a rivoluzionare il car market con un aggiornamento completo dei SUV che hanno democratizzato la guida intelligente per i clienti europei, costretti a tirare la cinghia a causa della crisi economica.

Il listino variegato della Casa romena continua a guadagnare popolarità, puntando su nuovi motori che offrono una visione più ampia del concetto di “low cost”. Rompendo con decenni di tradizione, il marchio rumeno ha deciso di abbandonare definitivamente i motori diesel nel 2026, offrendo una tecnologia ibrida evoluta che cerca un equilibrio tra costi e impatto ambientale.

Nuova motorizzazione ibrida 4×4 bifuel benzina-GPL

La Casa romena ha immesso sul mercato la motorizzazione ibrida 4×4 bifuel benzina-GPL, ad appannaggio di Duster e Bigster, che propone un motore elettrico posteriore da 31 CV con cambio a due rapporti per azionare il retrotreno, mentre all’avantreno vanta un’unità termica 1.2 mild hybrid da 140 CV accoppiata a una trasmissione automatica a doppia frizione, per una potenza di sistema di 154 CV. Con la doppia alimentazione benzina/GPL, i consumi diventano da sogno con un’autonomia totale di 1500 chilometri.

Il costo? La Duster con questo propulsore, nella versione Expression, è di 28.500 euro, mentre sulla Bigster nella stessa variante, il listino parte dai 29.900 euro. In sostituzione della versione Hybrid 140 della Duster c’è il nuovo Hybrid 155, un propulsore aggiornato con un motore 4 cilindri a benzina 1.8 da 109 CV accoppiato a due motori elettrici alimentati da una batteria da 1,4 kWh e al cambio automatico elettrificato con 4 rapporti per il motore termico e 2 per quello elettrico. La vettura a ruote alte può percorrere sino all’80% del tempo in elettrico nel traffico urbano ed è venduto a un prezzo di partenza di 26.650 euro nell’allestimento Expression.

Ufficio Stampa Dacia

Ampia scelta di motori

Il popolare SUV di Dacia propone un nuovo motore 1.2 Eco-G 120, in grado di sprigionare una potenza superiore di 20 CV rispetto al 1.0 Eco-G 100 da 1 litro di cui prende il posto, per un valore di 120 CV. Un propulsore che consente di affrontare fino a 1.380 km sfruttando anche il serbatoio GPL, portato a 50 litri, e che viene proposto anche in con il cambio automatico.

La soluzione che non era offerta in abbinamento con il 1.0 Eco-G, parte dai 23.450 dalla variante Expression. La proposta, abbinata alla trasmissione manuale, propone la Duster 1.2 Eco-G nell’allestimento Essential con un costo base di 19.900 euro. Sul piano estetico la Duster è stata rinnovata all’insegna della modernità, puntando su un frontale distintivo con l’accattivante firma luminosa a forma di Y, integrata nella stretta griglia, in grado di offrire un’imponente larghezza visiva.

Dacia ha introdotto Starkle, un materiale plastico con il 20% di contenuto riciclato, privo di vernici e additivi chimici esterni. Questo materiale viene utilizzato nelle modanature laterali, nei passaruota e nel sottoscocca, garantendo un look sempre “nuovo” più a lungo. Con un’altezza da terra ideale per evitare le sconnessioni stradali quotidiane, il SUV romeno può affrontare anche un fuoristrada leggero. La Bigster, sorella maggiore della Duster, è il SUV più grande della gamma, raggiungendo una lunghezza di 4,57 metri e garantendo un’abitabilità eccellente e un bagagliaio ai vertici della categoria.