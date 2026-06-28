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Ufficio Stampa Volkswagen Un aggiornamento importante

La gamma di modelli Volkswagen è un cantiere aperto e registra tante novità, mese dopo mese. Questa settimana, la Casa tedesca ha annunciato il debutto delle nuove versioni di Multivan e California, due modelli iconici che, secondo l’azienda, ora entrano in “una nuova fase evolutiva“.

L’aggiornamento, in particolare, si concentra su due aspetti. Da una parte, infatti, i modelli possono contare su un nuovo design, che contribuirà a rendere lo stile delle vetture ancora più esclusivo ed elegante. Dall’altra, invece, arrivano tecnologie avanzate, che offrono una serie di miglioramenti significativi.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito ai nuovi modelli di Volkswagen e cosa cambia rispetto alle versioni precedenti con l’arrivo dell’aggiornamento che tocca l’estetica e i contenuti dei veicoli.

Un aggiornamento importante

Multivan e California si rinnovano, con Volkswagen che ha introdotto una serie di novità con l’obiettivo di aggiornare, in misura significativa, due modelli iconici della sua gamma. Si tratta di una scelta strategica per Volkswagen che ha scelto di puntare su diversi aspetti, con l’obiettivo di renderli sempre più moderni, completi ed efficienti. Per la clientela, Multivan e California diventano oggi ancora più interessanti.

Cosa cambia

L’aggiornamento per Multivan e California interviene su diversi aspetti, garantendo un sostanziale salto in avanti, con tante novità a disposizione della clientela interessata all’acquisto di uno di questi modelli della Casa tedesca.

Per quanto riguarda il design, in particolare, si registra il debutto di un nuovo frontale, con linee aggiornate e più moderne. Da segnalare anche un cockpit completamente rinnovato oltre a nuove colorazioni e cerchi inediti, con varie opzioni da 17, 18 e 19 pollici.

Per entrambi i modelli, inoltre, migliora il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, con l’ultima generazione di Travel Assist, che include ora anche il riconoscimento automatico dei semafori oltre all’Emergency Assist. Anche in questo caso, si tratta di un salto di qualità importante.

Tra i punti di forza di Multivan e California troviamo la motorizzazione ibrida plug-in, elemento centrale della gamma da tempo, con sistema e-Hybrid 4MOTION in grado di offrire una potenza complessiva di 245 CV. A supportare il sistema c’è una batteria agli ioni di litio da 19,7 kWh. Per entrambi i modelli, inoltre, c’è anche l’opzione della trazione anteriore, con possibilità di puntare sul motore turbo diesel TDI da 150 CV.

Questa doppia scelta permette di incrementare la flessibilità della gamma, garantendo ai clienti la possibilità di scegliere la versione desiderata, considerando pro e contro delle due motorizzazioni per capire quale scegliere in base alle proprie esigenze.

A disposizione della clientela il nuovo Multivan sarà proposto in due lunghezze di carrozzeria, mentre il California sarà basato di serie sulla versione a passo lungo. La gamma sarà composta dalle versioni Multivan Space, Multivan Life e Multivan Style (versione di punta) oltre alle versioni California Beach e California Ocean (versione top di gamma).